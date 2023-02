Love Island USA 2022 on katsottavissa kanadalaisessa CTV -palvelussa. Suoratoistaa voit CTV:n verkkosivuilla tai CTV Go -sovelluksessa. CTV:ssä on mainostuettua ilmaissisältöä, mutta osa sisällöstä, kuten Love Island USA, vaatii kaapelitilauksen.

Love Island USA on spin-off samannimisestä brittiläisestä tosi-tv-sarjasta . Kalifornialaisessa huvilassa asuvat hyvännäköiset sinkut tutustuvat toisiinsa ja valitsevat lopulta henkilön, jonka kanssa haluavat muodostaa parin. Romanssien väliin mahtuu draamaa, jota liekittää parien yhteensopivuutta, henkisiä kykyjä ja fyysisyyttä testaava haasteiden sarja. Kilpailijat karsiutuvat pois yleisöäänestysten ja uudelleenpariutumisten kautta, ja viimeisellä viikolla yleisöäänet päättävät, kuka pareista voittaa. Voittajapari vie kotiin 100 000 Yhdysvaltain dollaria. Viimeisenä luottamustestinä vain toinen voittajaparin kilpailijoista saa palkintorahat, ja hänen on valittava, jakaako ne kumppaninsa kanssa.

Need help? Chat with us!