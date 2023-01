Gdzie oglądać Bachelor in Paradise

Będący spin-offem The Bachelor i The Bachelorette, Bachelor in Paradise łączy byłych uczestników obu programów, aby dać tym atrakcyjnym singlom kolejną szansę na miłość – tym razem w pięknym, meksykańskim kurorcie nad morzem.

W przeciwieństwie do swoich siostrzanych programów, Paradise oferuje swoim uczestnikom równe szanse na przyznawanie sobie róż. Aby podkręcić emocje, w programie do cotygodniowego składu dołączają nowi członkowie. Innymi słowy, to pozycja obowiązkowa dla każdego fana Bachelor!