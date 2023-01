Näin katsot Unelmien poikamies paratiisissa

Talking It Out -podcastia vetävät Unelmien poikamiestyttö -sarjasta tutut Mike Johnson ja tri Bryan Abasolo . He käsittelevät elämää ja rakkautta kevyemmistä ja syvällisemmistä näkökulmista, ja vieraina kuullaan Unelmien poikamies -tähtiä.

Click Bait with Bachelor Nation -podcastia vetävät Unelmien poikamies -fanien suosikit Natasha Parker , Tayshia Adams ja Joe Amabile . He keskustelevat popkulttuuriuutisista, tapahtumista ja viikon otsikoista.

Toisesta kaudesta lähtien sarjaa on kuvattu Playa Escondida -huvilassa Meksikossa. Lisäksi huvila on avoinna vierailijoille, joten voit itse käydä paikan päällä elämässä Unelmien poikamies paratiisissa -fantasioitasi!

Citytv on jälleen yksi suoratoistopalvelu, josta löydät Unelmien poikamies paratiisissa -sarjan 8. kauden. ABC:n tavoin se on myös ilmainen ja hyvä vaihtoehto Kanadassa asuville – suoratoistamiseen tarvitset kuitenkin kaapeli-tv-tilauksen yhteystiedot.

Kun sarjan uusin kausi on vielä kesken, ABC on erinomainen vaihtoehto suoratoistamiseen. Nyt kun uusin kausi on päättynyt, voit yhä suoratoistaa sen osoitteessa abc.com tai ABC-sovelluksessa. Voit käyttää palvelua ilmaiseksi, mutta tarvitset yhdysvaltalaisen kaapeli-tv-tilauksen, satelliitti-tv-tilauksen tai suoratoistopalvelutilauksen yhteystiedot.

Vuosi on ollut jännittävä Unelmien poikamies -sarjan faneille – etenkin Unelmien poikamies paratiisissa (Bachelor in Paradise) -ohjelman 8. kauden päätyttyä. Jos et nähnyt sitä (tai haluat vain katsoa jaksot uudelleen), niin kerromme sinulle, miten katsot Unelmien poikamies paratiisissa -ohjelman vuoden 2022 kautta verkossa.

