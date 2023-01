Waar kun je Bachelor in Paradise kijken

Als spin-off van The Bachelor en The Bachelorette brengt Bachelor in Paradise deelnemers uit het verleden van beide shows samen om deze sexy singletons een nieuwe kans op liefde te geven - deze keer in een prachtig Mexicaans resort aan het strand.

In tegenstelling tot zijn zustershows biedt Paradise zijn deelnemers gelijke kansen om elkaar rozen te geven. En om het drama op te voeren, introduceert de show elke week nieuwe deelnemers. Met andere woorden, het is een must voor elke Bachelor-fan!