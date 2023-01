Bachelor in Paradise 시청 가능한 플랫폼

The Bachelor 및 The Bachelorette의 스핀오프 시리즈인 Bachelor in Paradise는 이 두 시리즈의 이전 출연진을 한 곳에 모아 섹시한 싱글들에게 다시 한 번 사랑에 빠질 기회를 주는 시리즈입니다. 이번에는 아름다운 멕시코 해변 휴양지를 배경으로 합니다.

The Bachelor 및 The Bachelorette와는 다르게 Bachelor in Paradise는 출연자들에게 서로에게 장미를 줄 수 있는 평등한 기회를 제공합니다. 이 리얼리티 쇼는 흥미진진한 스토리 전개를 위해 매주 라인업과 함께 새로운 출연진을 소개합니다. 그러니 Bachelor 시리즈 팬이라면 꼭 시청해야 겠죠?