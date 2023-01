Wo Sie Bachelor in Paradise schauen können

Bachelor in Paradise ist ein Ableger von The Bachelor und The Bachelorette und bringt ehemalige Kandidaten aus beiden Shows zusammen, um diesen sexy Singles eine weitere Chance in Sachen Liebe zu geben – dieses Mal in einem wunderschönen mexikanischen Strandresort.

Im Gegensatz zu den Schwestershows bietet Paradise seinen Kandidatinnen die gleichen Chancen, sich gegenseitig Rosen zu schenken. Und um die Dramatik zu erhöhen, stellt die Show mit jeder Woche neue Kandidatinnen vor. Mit anderen Worten, die Sendung ist ein Muss für jeden Bachelor-Fan!