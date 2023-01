Her kan du se Bachelor in Paradise

Bachelor in Paradise er en spin-off af The Bachelor og The Bachelorette. Programmet samler tidligere deltagere fra begge shows for at give disse sexede singler endnu et chance for at finde kærligheden – denne gang på et smukt mexicansk strandresort.

I modsætning til de originale serier får alle deltagerne i Paradise mulighed for at give hinanden roser. Og for at skrue ekstra op for dramaet introduceres der nye deltagere hver uge. Med andre ord er det et must for alle Bachelor-fans!