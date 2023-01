Här kan du se Bachelor in Paradise

Talking It Out leds av Bachelorette-personligheterna Mike Johnson och Dr. Bryan Abasolo , som delar med sig av anekdoter och djupare samtal om livet och kärleken och då och då gästas av olik Bachelor-stjärnor.

Bachelor in Paradise är inte regisserat per se. Men även om de skeenden, konflikter och relationer vi får se inte är skrivna på förhand kan programmets producenter ge programmet knuffar i önskade riktningar för extra drama.

Sedan den andra säsongen har serien spelats in i Playa Escondida Resort i Mexico . Resorten är dessutom öppen för allmänheten, så du kan själv åka dit och leva ut dina Bachelor in Paradise-fantasier!

Var spelades Bachelor in Paradise in någonstans?

För tillfället finns Bachelor in Paradise inte på Paramount+. Där kan du emellertid streama andra realityprogram som Survivor , The Amazing Race och RuPaul’s Drag Race .

Finns Bachelor in Paradise på Paramount Plus?

Alla säsonger av Bachelor in Paradise finns att köpa på Amazon Prime . För tillfället finns inga säsonger av Bachelor in Paradise på Netflix .

Om du tittar via Hulu som nämnts ovan kan du komplettera med HBO Max för att få tillgång till alla säsonger av Bachelor in Paradise. Här hittar du nämligen säsong 4-6 av serien.

Alla säsonger av Bachelor in Paradise finns på Amazon Prime Video . Bland andra streamingtjänster med utvalda säsonger av Bachelor in Paradise hittar vi Hulu , HBO Max , ABC och Citytv .

Den åttonde säsongen av Bachelor in Paradise hade premiär den 27 september 2022 kl. 20.00 ET . Efterföljande avsnitt sändes samma tid varje vecka och finalen sändes två månader senare, den 22 november .

Bachelor in Paradise är en spinoff på The Bachelor och The Bachelorette som sammanför deltagare från tidigare säsonger av båda programmen för att ge dem ytterligare en chans att hitta kärleken, den här gången på en vacker strandresort i Mexiko.

Det har varit ett spännande år för alla Bachelor Nation-fans, särskilt nu när Bachelor in Paradise säsong 8 har nått sitt slut. Om du missade den (eller bara vill se om alla avsnitt), kommer här den fullständiga guiden till hur du ser 2022 års Bachelor in Paradise online!

