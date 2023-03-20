Телешоу «Американский идол» стало тем самым основоположником множества вокальных соревновательных шоу, которые заполнили нашу телевизионную программу. Это одно из самых популярных шоу американского телевидения, в котором начинающие певцы и певицы соперничают за контракт с именитой звукозаписывающей студией и возможность стать настоящей звездой.

Каждую неделю один из участников шоу покидает его по результатам общественного голосования, пока в финале не останутся два человека. По результатам финального зрительского голосования объявляют победителя. Обычно финал сезона очень зрелищный, там выступают звезды индустрии и победители предыдущих сезонов шоу. Прошло много времени с того, как победители шоу «Американский идол» привлекали к франшизе все внимание фанатов, сможет ли 21 сезон вернуть ей былую славу?