Где смотреть шоу «Американский идол» Где смотреть шоу «Американский идол»
Вокальное соревнование, положившее начало всей франшизе, — «Американский идол» — возвращается на 21 сезон, где судьи продолжат искать новые певческие таланты Америки. Присоединяйтесь к ним, не упустите ни одной серии! Вот где можно посмотреть шоу «Американский идол» онлайн.
О чем шоу «Американский идол»?
Телешоу «Американский идол» стало тем самым основоположником множества вокальных соревновательных шоу, которые заполнили нашу телевизионную программу. Это одно из самых популярных шоу американского телевидения, в котором начинающие певцы и певицы соперничают за контракт с именитой звукозаписывающей студией и возможность стать настоящей звездой.
Каждую неделю один из участников шоу покидает его по результатам общественного голосования, пока в финале не останутся два человека. По результатам финального зрительского голосования объявляют победителя. Обычно финал сезона очень зрелищный, там выступают звезды индустрии и победители предыдущих сезонов шоу. Прошло много времени с того, как победители шоу «Американский идол» привлекали к франшизе все внимание фанатов, сможет ли 21 сезон вернуть ей былую славу?
Где прошла премьера «Американского идола» 2023?
Премьера 21 сезона телешоу «Американский идол» состоялась 19 февраля, последующие эпизоды выходят каждую неделю по воскресеньям в 20:00 по восточному времени (ET) на канале ABC. На следующий день каждый эпизод можно посмотреть онлайн на Hulu.
Где смотреть шоу «Американский идол» онлайн
Новые серии шоу «Американский идол» в 2023 году выходят в эфир на канале ABC каждое воскресенье в 20:00 по восточному времени (ET). Также вы сможете посмотреть шоу на беспроводных стриминговых сервисах Hulu + Live TV, fuboTV, и YouTube TV или на следующий день на обычном канале Hulu.
Смотрите «Американский идол» онлайн на ABC
Канал ABC можно смотреть бесплатно в США. Смотреть можно как онлайн на сайте abc.com, так и через приложение ABC (только для этого нужно указать учетные данные подписки на кабельное, спутниковое телевидение или беспроводной стриминговый сервис США). Нет кабельного телевидения? Читайте дальше, чтобы узнать, где еще можно посмотреть это шоу онлайн.
Смотрите «Американский идол» онлайн на Hulu
Сервис Hulu предлагает несколько вариантов просмотра телешоу «Американский идол». Те, кто предпочитают смотреть онлайн, могут сделать это через сервис Hulu + Live TV, где есть канал ABC. Также на следующий день после премьеры можно будет посмотреть вышедшие эпизоды по запросу на обычном канале Hulu.
Новым подписчикам приложения Hulu доступен семидневный бесплатный пробный период, но при регистрации нужно будет указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222), а также данные банковской карты США.
Смотрите «Американский идол» на Roku
На устройстве Roku можно смотреть шоу «Американский идол» 2023 в момент премьеры, добавив канал ABC. Если у вас есть подписка на Hulu, то вы также сможете увидеть ао запросу новые эпизоды «Американского идола» после премьеры.
Смотрите «Американский идол» на беспроводном сервисе FuboTV
Несмотря на то, что в первую очередь сервис fuboTV предназначен для фанатов спортивных событий, здесь также есть несколько развлекательных каналов, в том числе и ABC. Это еще один способ посмотреть все эпизоды шоу в день премьеры, к тому же здесь есть семидневный бесплатный пробный период. Возможно, вам будет необходимо указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите «Американский идол» на DirecTV Stream
DirecTV Stream (раньше назывался AT&T TV Now) — еще один беспроводной сервис, где можно посмотреть новый сезон телешоу «Американский идол». Новые эпизоды транслируются как в день премьеры, так и доступны по запросу потом. Для регистрации вам понадобится почтовый индекс США (например, 30301 или 11222) и банковская карта. Сервис DirecTV Stream предлагает пятидневный бесплатный пробный период.
Смотрите «Американский идол» на YouTube TV
Сервис YouTube TV транслирует канал ABC, а также предлагает семидневный бесплатный пробный период. Помните, что для доступа к сервису вам может понадобиться действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222), но оплатить услуги можно из других стран через учетную запись Google Play.
Смотрите «Американский идол» бесплатно на CityTV
Канадский стриминговый сервис CityTV — еще один канал для просмотра шоу «Американский идол». Как и ABC, это бесплатный сервис, и отличный вариант для проживающих в Канаде. При этом для просмотра вам нужно будет указать учетные данные подписки на кабельное телевидение.
Кто стал судьями в шоу «Американский идол»?
В 21 сезоне вокального телеконкурса судьями стали Кэти Перри, Лайонел Ричи и Люк Брайан. Также в шоу вернется ведущий Райан Сикрест. Вместе они поприветствуют группу талантливых конкурсантов, каждый из которых приехал в надежде стать новой музыкальной суперзвездой.
ЧаВо: «Американский идол»
Можно ли посмотреть шоу «Американский идол» на Netflix?
Шоу «Американский идол» недоступно на стриминговом сервисе Netflix.
Смогу ли я посмотреть шоу «Американский идол» на Prime Video?
Нет, доступ к шоу «Американский идол» нельзя получить на сервисе Prime Video.
Можно ли посмотреть шоу «Американский идол» на Peacock?
Нет, шоу «Американский идол» недоступно на сервисе Peacock.
Можно ли посмотреть шоу «Американский идол» на Disney Plus?
На сервисе Disney Plus нет шоу «Американский идол». При этом, если вы приобрели сразу пакет подписок (Disney Plus, ESPN+ и Hulu) то посмотреть новый сезон шоу вы сможете на Hulu.
Как посмотреть шоу «Американский идол» в Британии?
К несчастью для британских фанатов шоу, «Американский идол» не транслируется в Великобритании. При этом, если получить американский IP-адрес, то вы сможете посмотреть телешоу «Американский идол» на популярных стриминговых сервисах Hulu и YouTube TV.
Как посмотреть шоу «Американский идол» в Австралии?
Разочаруем австралийских фанатов: шоу «Американский идол» не транслируется по ту сторону экватора. При этом, если получить американский IP-адрес, то вы сможете поймать новый сезон «Американского идола» на популярных стриминговых сервисах Hulu и YouTube TV. С другой стороны, на сервисе 7plus транслируется шоу «Австралийский идол».
Где посмотреть вышедшие сезоны шоу «Американский идол»?
Старые сезоны телешоу «Американский идол» недоступны на стриминговых сервисах, но вы можете найти избранные эпизоды и отдельные клипы бесплатно на YouTube.
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