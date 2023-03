American Idol foi o show que deu início a uma onda de competições de canto que inundaram nossas telas. Um dos programas mais assistidos da televisão americana, a competição de canto mostra aspirantes a cantores competindo por um contrato de gravação e uma chance de estrelato.

Toda semana, um competidor é eliminado por meio de votação do público até que restem apenas dois nas finais. O público também vota no vencedor. O final do show geralmente é um espetáculo, muitas vezes com participações especiais dos maiores nomes da indústria e ex-participantes do American Idol. Já faz muito tempo desde que um vencedor do American Idol se tornou um cantor de sucesso, a 21ª temporada poderia finalmente mudar isso?