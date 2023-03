Se American Idol uden et kabelabonnement på DirecTV Stream

DirecTV Stream (tidligere AT&T TV Now) er en anden måde for streamingsfans at se den seneste sæson af American Idol. Nye episoder sendes live og er tilgængelige lige efter. Du skal bruge et amerikansk postnummer (f.eks. 30301 eller 11222) og kreditkort for at tilmelde dig. DirecTV Stream har en gratis prøveperiode på fem dage.