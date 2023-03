American Idol war die Show, die eine Welle von Gesangswettbewerben auslöste, die unsere Bildschirme überfluteten. Die Reality-Singing-Competition ist eine der meistgesehenen Sendungen im amerikanischen Fernsehen, in der Sänger um einen Plattenvertrag und eine Chance auf den Ruhm der Stars kämpfen.

Jede Woche scheidet ein Kandidat aus, bis im Finale am Ende nur noch zwei übrig sind. Welcher Kandidat ausscheidet, entscheidet das Publikum durch eine Abstimmung. Sie stimmen auch über den Gewinner ab. Das Finale der Show ist in der Regel ein Spektakel, bei dem oft die größten Namen der Branche und ehemalige American-Idol-Kandidaten als Special Guests auftreten. Es ist schon lange her, dass ein Gewinner von American Idol den Sprung in den Mainstream geschafft hat. Könnte sich das in Staffel 21 endlich ändern?