American Idol est l'émission qui a lancé la vague de compétitions de chanteurs qui a inondé nos écrans. Figurant parmi les programmes les plus suivis de la télévision américaine, ce concours de téléréalité voit des chanteurs prometteurs s'affronter pour décrocher un contrat d'enregistrement et tenter une carrière de célébrité.



Chaque semaine, un candidat est éliminé par le vote du public jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux en finale. Le public vote également pour le gagnant. La finale de l'émission est généralement un spectacle, avec des invités spéciaux parmi les plus grands noms de l'industrie et les anciens d'American Idol. Cela fait maintenant bien longtemps qu'un gagnant d'American Idol n'a pas réussi à percer auprès du grand public. La saison 21 pourrait-elle enfin changer la donne ?