American Idol to program, od którego zaczęła się fala konkursów wokalnych, zalewających nasze ekrany. Jeden z najchętniej oglądanych programów w amerykańskiej telewizji, to konkurs wokalny, w którym ambitni piosenkarze walczą o kontrakt płytowy i szansę na sławę.



Co tydzień jeden uczestnik jest eliminowany przez publiczność, aż do momentu, gdy w finale zostaje tylko dwóch. Publiczność głosuje również na zwycięzcę. Finał programu to zazwyczaj spektakl, w którym często występują goście specjalni, największe nazwiska w branży oraz byli uczestnicy American Idol. Dawno nie było zwycięzcy American Idol, który znalazł się w mainstreamie. Czy sezon 21 wreszcie to zmieni?