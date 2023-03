American Idol oli suosituista TV:n reality-laulukilpailuista ensimmäinen. Kyseessä on yksi suosituimmista yhdysvaltalaisista sarjoista, jossa laulajat tavoittelevat levysopimusta ja tähteyttä.

Joka viikko eliminoidaan yksi kilpailija yleisöäänestyksen perusteella, kunnes jäljellä on enää kaksi kilpailijaa. Yleisö valitsee äänestää myös voittajasta. Sarjan finaali on suuri tapahtuma, jossa esiintyy usein vierailevia tähtiä, kuten alan kuumia nimiä ja aiempia American Idol -osallistujia. Siitä on kuitenkin kauan, kun American Idol -voittajasta on tullut suuri tähti – muuttaako 21. kausi tilanteen?