ต้องสร้างความผิดหวังให้กับแฟน ๆ ในออสเตรเลียที่ American Idol ไม่ออกอากาศ Down Under อย่างไรก็ตาม ด้วย ที่อยู่ IP ของสหรัฐอเมริกา คุณสามารถดู American Idol บนสตรีมเมอร์ยอดนิยม เช่น Hulu และ YouTube TV ในขณะเดียวกัน Australian Idol สตรีมฟรีบน 7plus

Disney Plus ไม่มี American Idol อย่างไรก็ตาม หากคุณมีชุดการสมัครสมาชิก Disney Plus, ESPN+ และ Hulu คุณสามารถดู American Idol บน Hulu ได้

