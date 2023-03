Se American Idol uten kabel på DirecTV Stream

DirecTV Stream (tidligere AT&T TV Now) er en annen måte for ledningskuttere å få med seg den nyeste sesongen av American Idol. Nye episoder strømmes direkte og er tilgjengelige for å få med seg senere. Du trenger et amerikansk postnummer (f.eks. 30301 eller 11222) og kredittkort for å registrere deg. DirecTV Stream har en fem-dagers gratis prøveperiode.