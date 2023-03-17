American Idol, ekranlarımızı dolduran şarkı yarışmaları dalgasını başlatan şovdu. Amerikan televizyonculuğunda en çok izlenen şovlardan biri olan bu realite şarkı yarışmasında, gelecek vaat eden şarkıcılar bir kayıt sözleşmesi ve yıldız olma şansı için yarışıyor.

Her hafta bir yarışmacı, finalde yalnızca iki kişi kalana kadar halk oylamasıyla yarışmadan eleniyor. Halk aynı zamanda kazanan kişiyi de seçiyor. Bu şovun finali genellikle büyük bir gösteri şeklinde geçiyor ve endüstrinin en büyük isimleri ve eski American Idol yarışmacıları tarafından gerçekleştirilen özel konuk performanslarını içeriyor. Bir American Idol kazananının popüler olmasından bu yana çok uzun bir zaman geçti, 21'inci Sezon bu durumu değiştirebilecek mi?