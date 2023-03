Disney Plus American Idol'ı içermiyor. Ancak Disney Plus, ESPN+ ve Hulu abonelik paketine sahipseniz American Idol'ı Hulu'dan izleyebilirsiniz.

Her ne kadar fuboTV esasen sporseverlere hitap etse de bu yayın akışı hizmeti, ABC gibi birçok eğlence kanalını da içermektedir. Her bölümü canlı izlemenin bir başka yöntemidir ve yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır. Geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.

American Idol 21'inci Sezon 19 Şubat'ta başladı ve her hafta Pazar günü 20:00 ET 'de ABC kanalında yayınlanacak. Ayrıca her bölüm, bir sonraki gün Hulu 'da yayınlanıyor.

Her şeyi başlatan şarkı yarışması American Idol, Amerika'nın bir sonraki yetenekli şarkıcısını aramaya devam etmek için 21'inci sezonuyla geri dönüyor. Bu arayışa siz de katılın ve her bölümü izleyin; işte American Idol'ı internetten izleyebileceğiniz yerler.

