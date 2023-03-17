American Idol Nereden İzlenir American Idol Nereden İzlenir
Her şeyi başlatan şarkı yarışması American Idol, Amerika'nın bir sonraki yetenekli şarkıcısını aramaya devam etmek için 21'inci sezonuyla geri dönüyor. Bu arayışa siz de katılın ve her bölümü izleyin; işte American Idol'ı internetten izleyebileceğiniz yerler.
American Idol'ın konusu ne?
American Idol, ekranlarımızı dolduran şarkı yarışmaları dalgasını başlatan şovdu. Amerikan televizyonculuğunda en çok izlenen şovlardan biri olan bu realite şarkı yarışmasında, gelecek vaat eden şarkıcılar bir kayıt sözleşmesi ve yıldız olma şansı için yarışıyor.
Her hafta bir yarışmacı, finalde yalnızca iki kişi kalana kadar halk oylamasıyla yarışmadan eleniyor. Halk aynı zamanda kazanan kişiyi de seçiyor. Bu şovun finali genellikle büyük bir gösteri şeklinde geçiyor ve endüstrinin en büyük isimleri ve eski American Idol yarışmacıları tarafından gerçekleştirilen özel konuk performanslarını içeriyor. Bir American Idol kazananının popüler olmasından bu yana çok uzun bir zaman geçti, 21'inci Sezon bu durumu değiştirebilecek mi?
American Idol 2023 ne zaman başlıyor?
American Idol 21'inci Sezon 19 Şubat'ta başladı ve her hafta Pazar günü 20:00 ET'de ABC kanalında yayınlanacak. Ayrıca her bölüm, bir sonraki gün Hulu'da yayınlanıyor.
American Idol internette nereden izlenir
American Idol 2023 her Pazar gecesi 20:00 ET'de ABC kanalında yayınlanıyor. Ayrıca Hulu + Live TV, fuboTV veya YouTube TV gibi kabloları ortadan kaldıran hizmetler üzerinden canlı olarak veya normal Hulu üzerinden bir sonraki gün izleyebilirsiniz.
American Idol'ı ABC'den izleyin
ABC, ABD'de şifresiz olarak yayınlanmaktadır. Bu şovu abc.com sitesinden veya ABC uygulamasından izleyebilirsiniz. Ancak bir ABD kablolu veya uydu aboneliğinin ya da kabloları ortadan kaldıran hizmetin kimlik bilgilerini sağlamanız gerekecektir. Kablolu tv aboneliğiniz yok mu? Daha fazla izleme seçeneği için okumaya devam edin.
American Idol'ı Hulu'dan izleyin
Hulu, American Idol için birkaç izleme seçeneği sunmaktadır. Her bölümü internetten canlı izlemek isteyen hayranlar bunu ABC'yi de içeren Hulu + Live TV kullanarak yapabilirler. Bölümleri ayrıca bir sonraki gün normal Hulu üzerinden talep üzerine izleyebilirsiniz.
Normal Hulu uygulaması yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor ancak kayıt sırasında geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) ve kredi kartı sunmanız gerekebilir.
American Idol'ı Roku'dan izleyin
Roku cihazınızda ABC'yi ekleyerek American Idol 2023'ü canlı izleyin. Roku'nuzda bir Hulu aboneliğine sahipseniz American Idol'ın yeni bölümlerini daha sonra da izleyebilirsiniz.
Kabloyu kesin ve American Idol'ı FuboTV'de izleyin
Her ne kadar fuboTV esasen sporseverlere hitap etse de bu yayın akışı hizmeti, ABC gibi birçok eğlence kanalını da içermektedir. Her bölümü canlı izlemenin bir başka yöntemidir ve yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır. Geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebilir.
American Idol'ı kablo olmadan DirecTV Stream'den izleyin
DirecTV Stream (eski adı AT&T TV Now), kablo istemeyenler için American Idol'ın en yeni sezonunu izlemek için başka bir yöntemdir. Yeni bölümler canlı yayınlanır ve daha sonra da izlenebilir. Kaydolmak için bir ABD ZIP koduna (örneğin 30301 veya 11222) ve kredi kartına ihtiyacınız olacak. DirecTV Stream'in yedi günlük ücretsiz denemesi mevcuttur.
American Idol'ı YouTube TV'den izleyin
YouTube TV, ABC kanalını içeriyor ve yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor. Bu hizmete erişmek için geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) gerekebileceğini ancak Google Play hesabınız üzerinden her yerden ödeme yapabileceğinizi unutmayın.
American Idol'ı CityTV'den ücretsiz izleyin
Kanada'nın CityTV'si, American Idol'ı yayınlayan başka bir video akış hizmetidir. ABC gibi ücretsizdir ve Kanada'da yaşayanlar için harika bir seçenektir. Ancak izlemek için kablolu yayın aboneliğinizin kimlik bilgilerini sağlamanız gerekecektir.
American Idol'ın jürileri kim?
American Idol'ın 21'inci sezonunda Kate Perry, Lionel Ritchie ve Luke Bryan jüri paneline geri dönüyor. Sunucu Ryan Seacrest de bir sonraki müzik süperstarı olmak isteyen yeni bir yarışmacı grubuyla birlikte geri dönecek.
American Idol SSS
American Idol'ı Netflix'ten izleyebilir misiniz?
American Idol Netflix'te yayınlanmayacak.
American Idol'ı Prime Video'dan izleyebilir misiniz?
Hayır, American Idol Prime Video'da kiralanamayacak veya canlı izlenemeyecek.
American Idol'ı Peacock'tan izleyebilir misiniz?
Hayır, American Idol Peacock'ta yayınlanmayacak.
American Idol'ı Disney Plus'tan izleyebilir misiniz?
Disney Plus American Idol'ı içermiyor. Ancak Disney Plus, ESPN+ ve Hulu abonelik paketine sahipseniz American Idol'ı Hulu'dan izleyebilirsiniz.
American Idol'ı Birleşik Krallık'ta nasıl izleyebilirim?
Britanyalı hayranlar için ne yazık ki American Idol Birleşik Krallık'ta yayınlanmıyor. Buna rağmen, bir ABD IP adresi kullanarak Hulu ve YouTube TV gibi popüler yayıncılar üzerinden American Idol izleyebilirsiniz.
American Idol'ı Avustralya'da nasıl izleyebilirim?
Avustralyalı hayranlar için ne yazık ki American Idol Avustralya'da yayınlanmıyor. Buna rağmen, bir ABD IP adresi kullanarak Hulu ve YouTubeTV gibi popüler yayıncılar üzerinden American Idol izleyebilirsiniz. Bu arada Australian Idol 7plus'ta ücretsiz yayınlanmaktadır.
American Idol'ın eski sezonlarını nereden izleyebilirim?
American Idol'ın daha önceki sezonları internette yayınlanmıyor ancak klipleri ve önemli anların kısa videolarını YouTube'da ücretsiz izleyebilirsiniz.
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