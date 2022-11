Os melhores dias de compras do ano estão chegando: Black Friday (25 de novembro de 2022) e Cyber Monday (28 de novembro de 2022)! Isso significa que é hora de começar a explorar as melhores ofertas.

Este ano, não estamos apenas oferecendo uma oferta especial da VPN líder do mundo, também mostraremos como usar sua VPN para encontrar os melhores preços ou qualquer outra coisa em sua lista de compras. Estas são dicas de especialistas que você pode usar não só no fim do ano, mas no ano inteiro.

Promoção Black Friday/Cyber Monday da ExpressVPN

Faça uma assinatura de 12 meses e ganhe 3 meses extras grátis!

É muito fácil aproveitar a oferta de VPN da Black Friday deste ano: basta escolher um plano anual e você terá três meses GRÁTIS adicionados ao seu pedido. São 15 meses pelo preço de 12, garantindo uma economia total de 49% sobre o preço normal. Você não encontrará uma oferta melhor da ExpressVPN em nenhum outro lugar na Internet.

A ExpressVPN é uma VPN com as melhores avaliações e benefícios premium:

Suporte ao cliente 24 horas, 7 dias por semana

Servidores VPN em 94 países

Acesso a conteúdo censurado em qualquer lugar do mundo

Largura de banda ilimitada em uma rede otimizada e de alta velocidade

Sem registros de atividade e de conexão

Aplicativos para todos os dispositivos (Windows, Mac, iOS, Android, roteadores e muito mais)

Garantia de reembolso de 30 dias

Use uma VPN para procurar as melhores ofertas no mundo todo

Não é segredo para ninguém que as lojas online costumam mostrar preços diferentes, dependendo da sua localização. Graças à magia da VPN, você pode viajar pelo mundo inteiro para encontrar as melhores pechinchas sem nunca sair de casa.

Use o seletor de localização em seu aplicativo VPN para se conectar a uma localização de servidor em outro país. Você receberá um novo endereço IP nesse país, o que significa que os sites de comércio eletrônico verão esse local em vez do seu local físico real. Agora você terá acesso a preços diferentes, de qualquer lugar do mundo!

Está vendo uma promoção da Black Friday que só está disponível para compradores nos EUA? Use uma localização de servidor VPN nos Estados Unidos para alterar seu endereço IP. Preços muito altos? Experimente Canadá, México ou qualquer um dos 94 países do mundo em que a ExpressVPN tem servidores. Troque de localização quantas vezes quiser.

Compre de forma mais inteligente e segura com uma VPN em 2022 e além

Usar uma VPN evita a discriminação de preços em todos os tipos de brinquedos, roupas e eletrônicos que são ótimos presentes nas festas de fim de ano. Mas também é útil para comparar preços de passagens aéreas, hotéis e pacotes de viagem. Você pode até usá-la para assinar as melhores ofertas dos serviços de streaming.

É por isso que você não precisa parar de aproveitar os benefícios de uma VPN, mesmo depois que a Black Friday e a Cyber Monday terminarem. Você pode aproveitar com segurança ótimas ofertas durante todo o ano, não importa onde você faça suas compras.

A ExpressVPN protege seu tráfego de Internet com uma camada extra de criptografia forte. Isso significa que suas senhas, dados de cartão de crédito e informações confidenciais continuam fora da vista de terceiros, mesmo em redes não confiáveis, como a rede Wi-Fi pública, esteja você em seu laptop, telefone ou qualquer outro dispositivo.

Portanto, antes de começar suas compras de fim de ano, aproveite a oferta Black Friday/Cyber Monday 2022 da ExpressVPN abaixo e garanta os melhores preços para suas compras — durante todo o ano:

