Já entrou em um jogo multiplayer apenas para ser recebido por lag frustrante, rubberbanding e desconexões? O culpado pode ser o tipo de Tradução de Endereço de Rede (NAT). No mundo dos jogos online, uma experiência fluida e sem lag é essencial. A seguir, explicamos como mudar o tipo de NAT no seu PC para melhorar sua jogabilidade, os diferentes tipos de NAT disponíveis e suas principais características.

O que é NAT?

Antes de mudar o seu NAT, vale a pena entender o que ele é e como funciona.

O NAT é uma tecnologia que permite que vários dispositivos em uma rede local compartilhem um único endereço IP público. Ele atua como um intermediário entre os dispositivos da rede doméstica e a internet. Quando dispositivos como computadores, smartphones ou consoles de jogos enviam dados para fora da rede local, o NAT atribui identificadores temporários exclusivos a cada dispositivo, permitindo que eles se comuniquem com a internet usando o endereço IP público compartilhado. Isso ajuda a melhorar a segurança e a conservar a disponibilidade limitada de endereços IP públicos.

Quais são os diferentes tipos de NAT?

Existem diferentes tipos de NAT que podem impactar sua conectividade. Aqui está um resumo:

NAT Aberto

Geralmente, os gamers consideram esse tipo de NAT o ideal. No NAT Aberto, também conhecido como NAT Tipo 1, o dispositivo se conecta diretamente à internet sem restrições impostas por um roteador ou firewall. Esse tipo é o mais adequado para jogos online, oferecendo a menor latência e permitindo que o dispositivo se comunique livremente com os servidores de jogo.

NAT Moderado

O NAT Tipo 2, ou NAT Moderado, indica que o dispositivo está atrás de um roteador ou firewall, com algumas restrições ativas. A maioria dos serviços de jogos funciona bem com o NAT Tipo 2, mas ele pode não oferecer o mesmo nível de desempenho que o NAT Tipo 1. No entanto, ainda é uma configuração comum e aceitável para jogos online.

NAT Restrito

O NAT Tipo 3, ou NAT Restrito, é o mais limitador. Ele indica que o roteador está aplicando fortes restrições, dificultando a conexão do dispositivo com outros dispositivos ou servidores de jogo. O NAT Restrito pode causar problemas, como dificuldades para conectar-se aos servidores de jogo, tempos de matchmaking mais longos e limitações no uso do chat de voz.

Como verificar o tipo de NAT no PC?

Existem diferentes maneiras de verificar o tipo de NAT, dependendo do seu PC e da versão do sistema operacional. Em geral, um método fácil para verificar o seu NAT é usar o prompt de comando. Siga os passos abaixo:

Passo 1:

Pressione a tecla Windows + R

Passo 2:

Digite “cmd” e pressione Enter. Depois, digite “ipconfig /all” na janela que aparecer e pressione Enter novamente.

Passo 3:

Isso revelará sua rede local, endereço IP e gateway. Você também poderá visualizar o tipo de NAT.

E quanto ao CGNAT?

O CGNAT, ou Carrier-Grade NAT, é um método que os provedores de internet usam para oferecer acesso à internet a um grande número de clientes utilizando um número limitado de endereços IP públicos. Nos anos 1980, foi lançada uma quantidade limitada de endereços IP (conhecidos como IPv4).

Por isso, o CGNAT foi desenvolvido. Essa solução temporária foi implementada para lidar com a escassez de endereços IPv4, mas espera-se que seja descontinuada à medida que o IPv6 se torne mais amplamente adotado.

Infelizmente, se você está sob CGNAT, pode ser difícil determinar o tipo de NAT real que está utilizando. Para verificar se você está por trás de um CGNAT, compare o endereço IP obtido nos passos acima com o endereço do seu roteador. Se forem iguais, é provável que você não esteja usando CGNAT.

Como mudar o tipo de NAT no PC?

O que fazer antes e depois de mudar o tipo de NAT

Antes de fazer alterações, é uma boa prática anotar as configurações atuais do seu roteador ou fazer um backup da configuração. Assim, você pode restaurar facilmente o estado anterior caso surjam problemas.

Após mudar o tipo de NAT, teste sua experiência em jogos online para garantir que tudo esteja funcionando conforme esperado. Esteja preparado para solucionar possíveis problemas, se necessário.

Existem maneiras fáceis de mudar o tipo de NAT no PC. Aqui estão algumas ações que você pode tomar:

1. Ativar UPnP

A maioria dos roteadores oferece suporte ao Universal Plug and Play (UPnP), que configura automaticamente as portas para seus jogos e aplicativos, potencialmente melhorando seu tipo de NAT. Acesse as configurações do seu roteador (geralmente por meio de um navegador da web) e procure a opção UPnP. Ative-a, reinicie seu roteador e verifique se sua NAT melhorou.

2. Ativar a Descoberta de Rede no Windows

O recurso Descoberta de Rede está presente no Windows para facilitar a detecção do seu computador por outros dispositivos na rede. Você pode ativar ou desativar esse modo acessando o aplicativo Configurações no Windows 10. Se estiver usando o Windows 11, vá para o aplicativo Configurações, abra a aba Rede & Internet e clique em Configurações Avançadas de Rede. Depois, vá até Mais Configurações e ative a opção Descoberta de Rede.

3. Redirecionamento de portas (Port Forwarding)

Este método abre manualmente portas específicas dos seus jogos, permitindo comunicação direta com outros dispositivos. É um pouco mais técnico, mas o site portforward.com oferece guias detalhados para jogos e roteadores populares. Encontre os números de porta do seu jogo, faça login no seu roteador e encaminhe essas portas para o endereço IP do seu PC. Lembre-se de só redirecionar portas para aplicativos confiáveis.

4. Editar arquivo de configuração

Para usuários avançados, acessar os arquivos de configuração do roteador pode permitir um controle maior sobre as configurações de NAT. No entanto, prossiga com extrema cautela e pesquise bem antes de modificar qualquer arquivo. Consulte o manual do seu roteador ou procure instruções online, pois os procedimentos variam bastante entre diferentes modelos de roteador.

5. Ativar o modo DMZ

Este modo remove completamente o firewall e expõe seu PC diretamente à internet. Embora seja eficaz para obter NAT Aberto, representa um risco de segurança e só é recomendado para redes confiáveis. Procure a opção DMZ nas configurações do seu roteador, mas use-a apenas se entender os riscos e confiar na segurança da sua rede.

Por que você deveria mudar o tipo de NAT?

Geralmente, mudar o tipo de NAT traz várias vantagens. Por exemplo, se você é um jogador assíduo, usar um NAT Aberto pode reduzir o lag e problemas de conexão, melhorando sua experiência de jogo.

Se você trabalha remotamente, mudar seu NAT para Aberto ou Moderado pode resultar em chamadas de vídeo mais nítidas e transferências de arquivos mais rápidas. Além disso, se você gerencia servidores ou dispositivos remotos, um NAT Moderado pode facilitar a comunicação e o controle sobre essas ferramentas.

É seguro mudar o tipo de NAT?

Mudar o tipo de NAT é geralmente seguro quando feito corretamente e seguindo procedimentos recomendados. O processo envolve ajustes nas configurações do seu roteador para obter uma conexão mais aberta ou permissiva. No entanto, é essencial considerar alguns aspectos:

Configuração do roteador

Ao mudar o tipo de NAT, você precisará acessar as configurações do roteador. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante e só altere configurações se souber exatamente o que está fazendo. Evite fazer mudanças desnecessárias que possam comprometer a segurança ou estabilidade da rede.

Preocupações com segurança

Embora a alteração do tipo de NAT em si não represente riscos diretos, qualquer modificação nas configurações de rede pode ter consequências indesejadas. Certifique-se de que o firmware do seu roteador esteja atualizado e altere as credenciais padrão de login para melhorar a segurança.

Configurações específicas de jogos online

Algumas plataformas de jogos online podem ter requisitos ou recomendações específicas em relação ao tipo de NAT. Verifique as diretrizes fornecidas pelo serviço de jogos ou pelo fabricante do console.

Lembre-se de que o principal objetivo de mudar o tipo de NAT é melhorar a conectividade e desempenho em jogos online. Se não tiver certeza sobre o processo ou suas implicações, consulte a documentação do roteador, pesquise recursos online ou entre em contato com o suporte ao cliente para obter ajuda. Seguindo as melhores práticas e evitando modificações desnecessárias, mudar o tipo de NAT pode ser uma maneira segura e eficaz de otimizar sua experiência de jogo online.

Quais são os problemas dos diferentes tipos de NAT?

Diferentes tipos de NAT podem causar diversos problemas de conectividade, especialmente em jogos online. Aqui estão alguns dos problemas mais comuns:

1. Problemas com NAT Aberto

O NAT Tipo 1 é geralmente o ideal para jogos, permitindo comunicação irrestrita e resultando em uma experiência online fluida, com poucos problemas.

2. Problemas com NAT Moderado

Embora o NAT Tipo 2 seja aceitável para jogos, ele pode trazer desafios de conectividade em comparação ao NAT Tipo 1. Jogadores com NAT Tipo 2 podem enfrentar tempos de matchmaking um pouco mais longos e possíveis dificuldades no uso do chat de voz.

3. Problemas com NAT Restrito

O NAT Restrito pode dificultar a conexão com servidores de jogos, resultando em tempos de carregamento mais longos ou até falha ao conectar. Alguns jogos online dependem de chat de voz peer-to-peer, que pode não funcionar corretamente com NAT Tipo 3. Jogadores com NAT Restrito podem ter dificuldades para encontrar e entrar em partidas online. Além disso, podem surgir problemas ao baixar atualizações ou patches de jogos.

Usar uma VPN no PC é melhor do que mudar o tipo de NAT

Obter uma VPN para PC pode ser uma alternativa mais vantajosa do que alterar o tipo de NAT, especialmente em certas situações. Enquanto a mudança do NAT foca na conectividade dos jogos online, uma VPN oferece benefícios mais amplos. Uma VPN melhora sua privacidade e segurança, criptografando sua conexão e protegendo seus dados contra ameaças cibernéticas. Além disso, permite mascarar seu endereço IP, garantindo mais anonimato e acesso a servidores regionais, ofertas e jogos exclusivos.

No entanto, é importante notar que o uso de uma VPN pode introduzir alguma latência, potencialmente afetando o desempenho em jogos online. Por isso, escolher uma VPN com velocidades mais rápidas e uma ampla rede de servidores próximos pode ajudar a minimizar esse impacto.

A decisão entre usar uma VPN ou mudar o tipo de NAT depende das suas necessidades específicas, com a VPN oferecendo uma solução mais completa para privacidade, segurança e acesso online além da conectividade em jogos.

