Viajantes a negócios já têm preocupações suficientes na estrada—evitar riscos do Wi-Fi público não deveria ser mais uma delas. É por isso que a ExpressVPN está se unindo à Booking.com for Business, a plataforma de viagens corporativas da Booking.com, para oferecer mais segurança aos profissionais que trabalham de qualquer lugar.

Como parte dessa parceria, a ExpressVPN está lançando uma oferta exclusiva: viajantes a negócios que assinarem um plano de 12 meses da ExpressVPN através da Booking.com for Business ganharão quatro meses extras grátis.

Por que isso é importante para viajantes a negócios

O trabalho não para quando você sai do escritório. Seja verificando e-mails em um lounge de aeroporto, participando de chamadas de vídeo no hotel ou acessando documentos confidenciais da empresa em um Wi-Fi público, manter-se conectado traz riscos à privacidade. A ExpressVPN ajuda viajantes a negócios a:

Proteger o Wi-Fi público : Proteja seus dados ao se conectar a redes de cafeterias, aeroportos ou hotéis.

: Proteja seus dados ao se conectar a redes de cafeterias, aeroportos ou hotéis. Acessar recursos da empresa de qualquer lugar : Altere sua localização virtual para trabalhar sem interrupções.

: Altere sua localização virtual para trabalhar sem interrupções. Manter sua privacidade em trânsito: Oculte seu endereço IP e criptografe sua atividade online.

A crescente necessidade de segurança digital em movimento

O trabalho remoto e as viagens a negócios estão aumentando, assim como as ameaças cibernéticas direcionadas a viajantes. Zac Eller, GM de Parcerias Globais & Desenvolvimento de Negócios da ExpressVPN, destaca a importância dessa colaboração:

“A parceria da ExpressVPN com a Booking.com for Business é um reflexo do nosso compromisso em oferecer uma experiência digital mais segura, especialmente para aqueles cujo trabalho os leva ao redor do mundo. Estamos entusiasmados em fornecer as soluções de privacidade premium da ExpressVPN à rede global de viajantes a negócios facilitada pela Booking.com for Business.”

Josh Wood, Diretor de Viagens Corporativas & Head da Booking.com for Business, compartilha esse sentimento:

“Nossa colaboração com a ExpressVPN se alinha perfeitamente à nossa visão de tornar as viagens mais fáceis para nossos clientes. Essas ferramentas avançadas de privacidade ampliam ainda mais as maneiras como ajudamos pequenas empresas a gerenciar todos os aspectos de suas viagens.”