VPNs, proxies e o navegador Tor estão entre as melhores ferramentas disponíveis para quem deseja mudar sua localização virtual online. Mas qual deles escolher? Cada opção atende a diferentes necessidades, e é importante estar ciente das implicações de privacidade e segurança envolvidas. Aqui, exploramos as várias opções e como elas se comparam entre si.

Como funcionam as mudanças de localização virtual?

A maioria dos sites, serviços e aplicativos determina sua localização com base no endereço IP atribuído a você toda vez que se conecta à internet. Um endereço IP é uma sequência de números exclusivos que serve como identificador para uma rede ou dispositivo conectado à internet. O seu provavelmente está registrado no seu provedor de internet (ISP). Cada ISP divide os endereços IP que possui em diferentes grupos e atribui um desses grupos a cada um de seus servidores.

Quando você se conecta à rede do ISP, ele roteia seu tráfego por um de seus servidores (normalmente o mais próximo de você) e atribui um endereço IP exclusivo desse grupo ao seu dispositivo. Esse endereço IP permanecerá associado à sua conta até que o seu ISP decida substituí-lo por outro.

Os endereços IP, seus registros e a localização dos servidores aos quais estão vinculados são informações públicas. Como seu endereço IP está associado a um servidor de ISP próximo a você, qualquer pessoa pode determinar sua localização geral com base nesse endereço. Portanto, alterar seu endereço IP é a maneira mais direta e confiável de mudar sua localização virtual para sites, serviços e possíveis espiões.

A maneira mais fácil de mudar seu endereço IP é através de um download de VPN.

Por que devo mudar minha localização virtual?

Mudar sua localização virtual ao substituir seu IP real por um diferente pode melhorar sua experiência online em termos de segurança, privacidade e acessibilidade. Veja algumas razões para considerar essa mudança:

1. Acesso a conteúdo e serviços bloqueados

Uma das principais razões para mudar sua localização virtual é poder acessar diferentes tipos de conteúdo e serviços que podem estar indisponíveis em sua região. Por exemplo, se você mora no exterior, pode precisar acessar sua conta bancária ou plataformas governamentais do seu país de origem. No entanto, seu IP estrangeiro pode acionar bloqueios ou alertas de segurança. Uma VPN pode fornecer um endereço IP do seu país, permitindo que você acesse essas contas sem problemas.

2. Maior privacidade

Mudar sua localização virtual esconde sua localização física de stalkers, espiões, bullies e outros agentes mal-intencionados. Além disso, os rastreadores online utilizam seu IP para monitorar sua navegação. Ao substituí-lo, você reduz a coleta de dados sobre seus hábitos online por empresas e governos.

3. Encontrar melhores preços online

Os preços de compras online, reservas de hotéis e passagens aéreas podem variar conforme sua localização geográfica. Ao mudar sua localização virtual, você pode encontrar ofertas melhores e preços mais baixos, adaptados a determinados mercados ou países.

4. Melhor desempenho da conexão

Se você mudar seu IP para um mais próximo dos servidores do serviço que está utilizando, como os de um jogo online, pode reduzir a latência. Como os dados terão um percurso mais curto e menos interferências, isso pode diminuir a perda de pacotes e melhorar seu ping.

5. Evitar anúncios personalizados

Redes de publicidade criam perfis detalhados de usuários com base em sua localização, hábitos de navegação e outras atividades online. Isso não só é invasivo, como também dá muito poder a essas empresas. Ao mudar sua localização virtual, você torna mais difícil para redes de anúncios rastreá-lo e direcioná-lo com propagandas personalizadas.

6. Testes de software e desenvolvimento

Desenvolvedores e testadores frequentemente mudam sua localização para verificar como aplicativos e sites funcionam para usuários em diferentes regiões. Isso garante que os produtos digitais tenham uma experiência consistente e amigável em todo o mundo.

7. Pesquisa de mercado e SEO

Profissionais de marketing, pesquisadores e especialistas em SEO podem mudar sua localização virtual para visualizar resultados de busca, anúncios e conteúdo como aparecem para usuários de diferentes países. Isso pode fornecer insights valiosos para estratégias de marketing, análise de concorrência e tendências locais.

8. Superar censura

Como a maioria das censuras online ocorre com base na sua localização, mudar sua localização virtual pode ajudá-lo a acessar a internet como se estivesse em outro país. Se seu provedor de internet ou administrador da rede bloqueia sites através de um firewall, apenas mudar seu IP pode não ser suficiente. Você precisará criptografar sua conexão para evitar a detecção. Isso também aumenta sua segurança e anonimato ao compartilhar opiniões, relatar questões sensíveis ou acessar informações sem medo de represálias.

Como mudar minha localização virtual com uma VPN?

Basta conectar-se a um servidor VPN usando um aplicativo VPN em seu dispositivo. Siga estas etapas para mudar sua localização com uma VPN:

1. Escolha um serviço VPN confiável

Opte por um provedor de VPN com criptografia forte, política de não registro de dados e uma seleção de servidores VPN que atendam às suas necessidades. A ExpressVPN também inclui recursos de segurança adicionais, como gerenciador de senhas e bloqueador de anúncios.

2. Assine o serviço e baixe o aplicativo VPN

A maioria das VPNs de qualidade exige uma assinatura. Após criar sua conta, baixe o aplicativo VPN para seu dispositivo e faça login. Com a ExpressVPN, você pode conectar até 8 dispositivos simultaneamente e gerenciar suas conexões nas configurações da conta.

3. Escolha um local de servidor

Abra o aplicativo e selecione o local do servidor desejado. Alguns provedores sugerem o melhor servidor com base na velocidade da rede e na capacidade dos servidores.

4. Conecte-se ao servidor

Depois de selecionar um servidor, clique no botão “on” (ou equivalente). O aplicativo VPN estabelecerá uma conexão segura com o servidor escolhido. Esse processo pode levar alguns segundos. Você pode verificar sua nova localização visitando sites como whatismyip.com.

Uma VPN muda meu endereço IP?

Sim, uma VPN muda seu endereço IP. Quando você usa uma VPN, seu tráfego na internet é roteado por um servidor VPN, fazendo parecer que suas atividades online vêm da localização do servidor, e não da sua localização física real. Esse processo atribui a você um endereço IP correspondente ao servidor da VPN, mascarando efetivamente seu IP real.

Como uma VPN muda meu IP?

Aqui está um guia passo a passo sobre como uma VPN altera seu endereço IP:

Conexão ao servidor VPN: Quando você ativa sua VPN e escolhe um servidor para se conectar, seu dispositivo estabelece uma conexão segura. Criptografia de dados: A VPN criptografa seu tráfego na internet. Isso significa que qualquer dado enviado do seu dispositivo será codificado e só poderá ser decifrado pelo servidor VPN. Mascaramento do endereço IP : Assim que seu tráfego criptografado chega ao servidor VPN, ele é descriptografado e enviado ao seu destino final na internet. Para qualquer site ou serviço online que você acessar, parecerá que seu tráfego vem do servidor VPN, e não da sua localização real. Como resultado, o endereço IP visível para sites e serviços será o do servidor VPN. Privacidade e anonimato: Sua localização e identidade ficam ocultas porque o site vê o IP do servidor VPN em vez do seu. Isso melhora sua privacidade online e dificulta que terceiros rastreiem suas atividades na internet.

Como posso mudar minha localização virtual com o navegador Tor?

Quando você muda sua localização com o navegador Tor, seu tráfego passa por várias camadas de criptografia e diferentes servidores de retransmissão (chamados nós Tor) operados por voluntários ao redor do mundo antes de chegar à plataforma que deseja usar. Isso faz com que pareça que você está acessando a internet de um local diferente do real.



Diferentemente de uma VPN, o navegador Tor não permite escolher facilmente um país ou localização específica para que seu tráfego pareça vir. O nó de saída (o último servidor pelo qual seu tráfego passa antes de alcançar a internet) pode estar em qualquer país, e isso muda a cada nova sessão ou site visitado.

Se precisar que sua conexão pareça estar vindo de um país específico ao usar o Tor, você pode configurá-lo manualmente para usar nós de saída de determinado país. No entanto, isso exige um nível mais avançado de configuração e pode afetar ligeiramente sua anonimidade.

Siga nosso guia para saber como configurar sua localização virtual ao usar o navegador Tor:

1. Baixe e instale o navegador Tor

Primeiro, se ainda não tiver, faça o download e instale o navegador Tor no site oficial do Tor Project. Isso garante que você tenha a versão mais segura e atualizada.

2. Acesse o arquivo de configuração do Tor

Após a instalação, talvez seja necessário acessar o arquivo de configuração do Tor (torrc), que está localizado no diretório de instalação do navegador Tor. O caminho e o método podem variar conforme o sistema operacional.



Para a maioria dos usuários, basta navegar até a pasta do navegador Tor e procurar pelo arquivo torrc ou torrc-defaults. No Windows, ele pode estar localizado em **Browser -> TorBrowser -> Data -> Tor** dentro da pasta de instalação do navegador Tor.

3. Configure o Tor para usar nós de saída específicos

Abra o arquivo torrc com um editor de texto e adicione a seguinte linha para especificar o país desejado pelo código ISO 3166 de duas letras:

ExitNodes {us} StrictNodes 1

Substitua “US” pelo código do país desejado. O comando StrictNodes 1 instrui o Tor a usar estritamente os nós de saída especificados.

4. Reinicie o navegador Tor

Para que as alterações entrem em vigor, você precisa reiniciar o navegador Tor. Após a reinicialização, o Tor tentará usar apenas nós de saída do país especificado, fazendo parecer que seu tráfego se origina desse local.

Como posso mudar minha localização virtual com um servidor proxy?

Os proxies não foram projetados para proteger sua privacidade da mesma forma que VPNs e o Tor, pois não possuem os mesmos recursos robustos de criptografia. No entanto, eles ainda podem ser úteis para mudar seu endereço IP. Veja como usar um serviço de proxy para alterar sua localização virtual.

1. Escolha um serviço de proxy

Selecione um serviço de proxy que atenda às suas necessidades. Existem muitos tipos de proxies, incluindo serviços gratuitos e pagos, que podem ser HTTP/HTTPS, SOCKS ou proxies web. Serviços pagos geralmente oferecem melhor confiabilidade, velocidade e segurança. (Dito isso, se você pretende usar um proxy pago, pode valer mais a pena investir em uma VPN de alta qualidade.)

2. Obtenha os detalhes do servidor proxy

Após escolher um serviço de proxy, você precisará obter as informações necessárias para configurar sua conexão. Isso geralmente inclui o endereço IP ou hostname do servidor proxy, número da porta e, às vezes, um nome de usuário e senha para autenticação.

3. Configure o servidor no seu dispositivo

Você pode configurar um servidor proxy no seu dispositivo ou dentro de aplicativos específicos, como navegadores. O processo varia de acordo com o sistema operacional ou aplicativo utilizado. Aqui estão os passos gerais para cenários comuns.

Google Chrome: O Chrome usa as configurações de proxy do sistema.

No Windows, alterar as configurações de proxy no menu de Opções da Internet, dentro do Painel de Controle, afetará o Chrome.

No macOS, siga as instruções abaixo para alterar as configurações de rede do sistema, o que também afetará o Chrome.

Mozilla Firefox: Vá para Opções > Geral > Configurações de Rede e selecione Configuração manual de proxy. Insira o endereço IP e a porta do servidor proxy. Se necessário, adicione seu nome de usuário e senha para autenticação.

Safari: O Safari usa as configurações de rede do sistema. Siga as instruções para macOS abaixo para alterar suas configurações de proxy.

Para Windows 10/11: Vá para Configurações > Rede e Internet > Proxy. Em Configuração manual, ative Usar um servidor proxy e insira os detalhes do servidor. Clique em Salvar ao finalizar.

Para macOS: Vá para Preferências do Sistema > Rede, selecione sua conexão ativa (Wi-Fi ou Ethernet), clique em Avançado e depois em Proxies. Escolha o protocolo apropriado e insira os detalhes do proxy.

4. Verifique sua nova localização virtual

Após configurar o proxy, verifique se sua localização virtual foi alterada. Você pode usar serviços como whatismyip.com para conferir seu novo endereço IP e localização. Se ele refletir o local do servidor proxy, sua mudança de localização foi bem-sucedida.

Quais são outras maneiras de mudar minha localização virtual?

Além de usar uma VPN, o navegador Tor ou um servidor proxy, há outras formas de mudar sua localização virtual. No entanto, nem todas garantem forte privacidade e segurança.

1. Serviços de Smart DNS

O Smart DNS redireciona suas consultas DNS através de um servidor em outra localização. Diferente das VPNs, ele não criptografa seu tráfego, o que pode proporcionar velocidades mais rápidas, mas sem segurança ou privacidade. É útil para streaming e jogos online, mas seu ISP e plataformas podem detectar e bloquear esse método.

2. Extensões de navegador

Algumas extensões de navegador podem simular sua localização para sites. Embora não sejam tão seguras ou confiáveis quanto as VPNs, são uma solução rápida para acessar conteúdos bloqueados.

3. Alteração manual do endereço IP

Em algumas situações, você pode querer mudar seu endereço IP sem usar serviços ou softwares externos. Isso pode ser feito redefinindo seu roteador ou renovando seu endereço IP através das configurações de rede. Algumas operadoras de internet (ISPs) podem permitir que você altere seu endereço IP mediante solicitação. Isso pode ser útil se você estiver lidando com um bloqueio de rede ou restrições baseadas em IP.

Esse método altera seu endereço IP local atribuído pelo seu ISP, mas o novo IP ainda refletirá sua localização real.

4. Alteração de região no dispositivo

Dispositivos e sistemas operacionais permitem mudar a região manualmente, afetando o conteúdo disponível em lojas de aplicativos e alguns serviços. Isso pode permitir acesso a aplicativos exclusivos de determinadas regiões.

5. Uso de um servidor em nuvem internacional

Se você tem conhecimentos técnicos, pode mudar sua localização virtual configurando sua própria VPN ou proxy em um serviço de nuvem como Amazon AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure. Normalmente, há um custo mensal para manter o servidor funcionando.

Como mudar sua localização no iOS e Android

Usar um aplicativo de VPN é a maneira mais fácil de mudar sua localização em dispositivos móveis. Muitas VPNs permitem que você se conecte a um servidor na localização desejada após assinar um plano e instalar o aplicativo. Ao assinar a ExpressVPN, você obtém acesso a servidores de alta velocidade em mais de 105 países, com uma conexão segura e protegida por uma política de não registro de dados.

Para mudar sua localização na VPN no aplicativo ExpressVPN para iOS ou Android, toque nos três pontos ao lado da localização (logo abaixo do grande botão “on”). Você poderá navegar pelas localizações nas guias Recomendada e Todas as Localizações ou digitar o local desejado. Em seguida, basta selecionar a localização e o servidor VPN se conectará.

Como saber se minha localização foi alterada?

Uma maneira rápida e fácil de verificar se sua localização virtual mudou é usar um site de verificação de IP, como whatismyip.com, ip2location.com e whatismyipaddress.com. Esses sites devem exibir sua localização e novo endereço IP, como mostrado abaixo:

Qual é a melhor forma de mudar sua localização?

A maneira mais fácil de mudar sua localização virtual é com uma VPN. Aqui está uma comparação dos métodos mais comuns usados para mudar a localização do dispositivo.

Serviço Vantagens Desvantagens Melhor para VPN Oferece forte criptografia, melhora a privacidade e a segurança, permite acesso a conteúdos restritos, suporta diversos dispositivos e geralmente proporciona conexões rápidas e estáveis. Também é a opção mais fácil de usar. Alguns serviços de VPN podem ser bloqueados por sites, e normalmente exigem uma assinatura paga. Usuários que buscam um equilíbrio entre privacidade, segurança e acesso a conteúdos em vários dispositivos com facilidade. Navegador Tor Oferece alto nível de anonimato, é gratuito e criptografa seu tráfego através de várias camadas na rede Tor. Pode tornar a navegação mais lenta, não é adequado para streaming ou atividades de alta largura de banda e alguns sites bloqueiam usuários do Tor. Difícil de usar em aplicativos móveis. Usuários que priorizam anonimato e privacidade em detrimento da velocidade ao navegar. Servidores Proxy Podem alterar seu endereço IP, são úteis para contornar restrições simples e muitas opções gratuitas ou de baixo custo estão disponíveis. Geralmente não criptografam o tráfego, apresentam variação na confiabilidade e velocidade e podem não suportar todo tipo de tráfego da internet. Acesso rápido e temporário a conteúdos restritos sem necessidade de criptografia.

Com que frequência uma VPN muda seu endereço IP?

Uma VPN muda seu endereço IP toda vez que você troca manualmente de servidor ou quando reconecta após a conexão ser desativada. Em alguns casos, algumas VPNs oferecem endereços IP estáticos que permanecem os mesmos.

Vou obter um endereço IP diferente toda vez que me conectar a uma VPN?

Sim, geralmente você recebe um endereço IP diferente toda vez que se conecta a uma VPN, especialmente se selecionar diferentes locais de servidor. Se você se conectar repetidamente ao mesmo servidor, pode acabar recebendo o mesmo IP mais de uma vez. Vale lembrar que qualquer endereço IP que você recebe de uma VPN é compartilhado com outros usuários, o que pode oferecer uma camada extra de anonimato.

Para um endereço IP consistente, alguns serviços de VPN oferecem a opção de IP dedicado ou estático, garantindo que você receba o mesmo IP toda vez que se conectar. No entanto, do ponto de vista da privacidade e do anonimato, o uso de um IP estático pode anular algumas vantagens da VPN.

É ilegal mudar sua localização com uma VPN?

Mudar sua localização com uma VPN é legal na maioria dos países. VPNs são amplamente utilizadas para melhorar a privacidade online, proteger conexões de internet e acessar conteúdos restritos em certas regiões geográficas devido à censura. No entanto, alguns países restringiram ou proibiram o uso de VPNs, portanto, vale a pena pesquisar as regras antes de viajar para outro país.

Embora o uso de VPNs seja legal na maioria dos países, utilizá-las para atividades ilegais continua sendo contra a lei. VPNs podem oferecer privacidade, mas não isentam os usuários de cumprir as leis locais ou os termos de serviço das empresas.