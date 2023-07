* ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do omijania zasad związanych z prawami autorskimi. Przeczytaj Warunki świadczenia usług ExpressVPN, aby uzyskać więcej informacji.

Uzyskaj bezpieczny dostęp do wszystkich aplikacji i usług, których potrzebujesz do pracy, streamingu oraz rozrywki.

Tak. Serwery ExpressVPN mają szybki, pozbawiony „dławienia” dostęp do wszystkich popularnych platform streamingowych. Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek błędu, skorzystaj z czatu z pomocą techniczną ExpressVPN , aby powrócić do swobodnego korzystania z Internetu.

W niektórych przypadkach korzystanie z VPN może nawet poprawić prędkość połączenia i streamingu, jeśli Twój dostawca usług internetowych „dławi” ruch . Streaming za pomocą VPN sprawia również, że Twoja aktywność online staje się bardziej prywatna i bezpieczna, ponieważ Twoje połączenie jest chronione za pomocą tunelowania i szyfrowania, więc osoby trzecie, takie jak dostawcy usług internetowych, nie są w stanie sprawdzić Twoich pakietów danych. Dlaczego Twój dostawca usług internetowych lub reklamodawcy mieliby wiedzieć, co oglądasz na Netflixie? VPN do streamingu jest również niezbędny, aby zapewnić Ci większe bezpieczeństwo podczas korzystania z publicznej sieci Wi-Fi . Chociaż wszystkie VPN-y mogą potencjalnie spowolnić Twoje połączenie internetowe, ExpressVPN jest jedną z najszybszych sieci, a nasi użytkownicy rzadko zauważają różnicę. Streaming działa najlepiej, gdy użytkownik jest połączony z serwerem znajdującym się najbliżej jego faktycznego położenia geograficznego. Jeśli łączysz się z wybraną lokalizacją i nadal doświadczasz problemów z połączeniem, skontaktuj się z pomocą techniczną ExpressVPN.

*ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do omijania zasad związanych z prawami autorskimi. Przeczytaj Warunki świadczenia usług ExpressVPN oraz Warunki użytkowania indywidualnej platformy, aby uzyskać więcej informacji.

