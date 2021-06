Jak użyć VPN do oglądania Zattoo

Uzyskaj dostęp do wszystkich aplikacji i usług, których potrzebujesz do pracy, streamingu oraz rozrywki.

Niestety nie. Aby uzyskać dostęp do gigantycznej biblioteki Zattoo, musisz najpierw się tam zarejestrować. Możesz jednak użyć ExpressVPN po to, by zabezpieczyć swoje połączenie i z łatwością streamować treści.

Zattoo to internetowa platforma telewizyjna, która transmituje różne programy TV na żywo i na żądanie. Ta usługa jest dostępna w Szwajcarii i Niemczech , ale niektórzy subskrybenci mogą również uzyskać dostęp do Zattoo przez ograniczony czas w całej Europie oraz Wielkiej Brytanii .

Co to jest Zattoo?

ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do omijania zasad związanych z prawami autorskimi. Przeczytaj Warunki świadczenia usług ExpressVPN oraz Warunki korzystania z Zattoo, aby uzyskać więcej informacji.

Need help? Chat with us!