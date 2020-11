Użyj VPN dla uTorrent, aby pobierać pliki szybko i bezpiecznie

Ukryj swój adres IP na uTorrent

Charakter udostępniania plików P2P oznacza, że inni użytkownicy uTorrent mogą zobaczyć adres IP, którego używasz do udostępniania plików. Jeśli ten adres IP jest Twoim prawdziwym adresem, Twoje metadane i lokalizacja staną się jawne dla nieznajomych, którzy mogą śledzić i monitorować wszystko to, co pobierasz.