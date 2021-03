Odblokuj Omegle PL z dowolnego miejsca z VPN

Dlaczego dostęp do Omegle jest zablokowany?

Jest kilka powodów, ze względu na które Twój dostęp do Omegle może być ograniczony. Możesz mieszkać w kraju lub chodzić do szkoły, która blokuje tę usługę. Jest również możliwe, że ktoś inny korzystający z Twojego adresu IP – współlokator, członek rodziny lub po prostu inny klient w kawiarni – świadomie lub nieświadomie naruszył zasady Omegle i został tymczasowo zbanowany przez serwis. Ponieważ Omegle nie wymaga od użytkowników logowania się na konto, są oni identyfikowani i monitorowani na podstawie adresów IP. Oznacza to więc, że to Twój adres IP został prawdopodobnie zablokowany.