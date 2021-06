Jak bezpieczny VPN działa z Locast

Uzyskaj dostęp do wszystkich aplikacji i usług, których potrzebujesz do pracy, streamingu oraz rozrywki.

Tak. Ponieważ jest to amerykańska telewizja online na żywo, przerwy reklamowe pozostają takie same. VPN nie jest w stanie Ci w tym pomóc.

Locast to darmowa usługa oferująca streaming lokalnych kanałów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych przez Internet. Kanały te są bezpłatne, ale oglądanie ich online często wymaga poświadczenia od dostawcy płatnej telewizji, takiego jak firma kablowa lub satelitarna, lub tylko internetowej usługi „ cord-cutting ”. Locast to alternatywne rozwiązanie z wszystkim, co oferuje amerykańska telewizja online – doskonałe dla osób, które nie mogą oglądać jej w tradycyjny sposób, ponieważ nie mają telewizora lub anteny, lub ponieważ ukształtowanie terenu w ich okolicy blokuje im sygnał.

Co to jest Locast?

Jeśli szukasz programów telewizyjnych i dramatów w czasie rzeczywistym, Locast ma wszystko, czego potrzebujesz. Na stronie internetowej usługi znajduje się kompleksowy program telewizyjny dla każdego rynku. Oznacza to, że łatwo zorientować się, co kiedy jest streamowane, aby odpowiednio zaplanować swój dzień.

Na każdym rynku obsługiwanym przez Locast możesz znaleźć oddziały dużych sieci krajowych – ABC, CBS, NBC i Fox, czyli kwartetu, streamującego największe wydarzenia kraju. Dla fanów sportu oznacza to niedziele NFL , mecze NBA i relacje z Olimpiady , a także mistrzostwa, takie jak Super Bowl, finały NBA i World Series . Amerykańska telewizja online na Locast to również największe gale rozdania nagród, takich jak Oscary , Grammy i Emmy .

