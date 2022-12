Waarom expats in 2023 een VPN nodig hebben

Naar het buitenland verhuizen is best opwindend. Nieuwe plaatsen verkennen, nieuwe dingen uitproberen en kennismaken met andere culturen kan je leven aardig verrijken. Maar of je nu verhuisd bent wegens je studie of voor het werk, het kan ook wel moeilijk zijn om in een nieuw land te zijn. Veel mensen voelen zich alleen en ervaren een cultuurschok. Als expat is een VPN een gewenste — ja, zelfs aan te bevelen — toevoeging aan je technologisch arsenaal om de overgang makkelijker te maken en het meeste uit je ervaring te halen. Lees verder om te ontdekken hoe dat zit.

[Blijf op de hoogte van het laatste privacy-nieuws. Meld je aan voor de nieuwsbrief van de ExpressVPN-blog.]

Wat is een VPN?

Laten we even de tijd nemen om uit te leggen wat een VPN is en hoe het werkt — cruciale kennis de je nodig hebt voordat je aan de slag gaat.

Een VPN (afkorting van virtueel privé-netwerk) is een versleutelde tunnel tussen jouw apparaat en het internet. Hij beschermt je internetverkeer en houdt je identiteit en informatie veilig voor pottenkijkers, overheden en internetproviders. De meeste VPN-aanbieders hebben een aantal VPN-servers, verspreid over de wereld, zodat je van verschillende verbindingsmogelijkheden kunt profiteren.

Hoe werkt een VPN?

Een VPN is meestal een app die je op je apparaat moet downloaden. Als je hem aanzet, doet hij verschillende dingen om je online activiteiten privé te houden. De belangrijkste manier waarop hij dit doet is door je verkeer te versleutelen. Daardoor zijn jijzelf en de ontvanger van de zending de enigen die je zending — berichtjes, of bijvoorbeeld informatie van je creditcard — kunnen lezen, en verder niemand onderweg.

Een VPN geeft je ook een ander IP-adres. De websites die je bezoekt zien niet langer jouw eigen IP-adres, maar een IP-adres dat hoort bij de VPN-dienst, en dat deel je met heel veel anderen. Daardoor is het voor websites moeilijker om jouw activiteiten te volgen of naar jou terug te herleiden.

Je kunt ook zelf het land of de streek kiezen van het IP-adres dat aan je wordt toegewezen. Dat betekent dat je het kunt laten lijken alsof je ergens anders bent dan op je fysieke locatie. Ga je in Australië online maar wil je het laten lijken alsof je in Nederland bent? Met een paar tikken in de app is dat snel geregeld. Dit vergroot niet alleen je anonimiteit en je privacy, maar het kan je ook helpen de censuur te doorbreken in landen die proberen controle te houden over de online informatiestroom, en dagelijkse diensten als WhatsApp, YouTube en nieuwssites te deblokkeren.

6 redenen waarom expats een VPN moeten gebruiken

1. Blijf verbonden met thuis

Het kan moeilijk zijn om in contact te blijven met je vrienden en familie thuis door middel van FaceTime, Twitter en Instagram, als je in een land bent dat deze diensten blokkeert. Gelukkig kan een VPN helpen om toegang te krijgen tot social media en chat-apps, ook als die worden gecensureerd.

Laat vanaf de andere kant van de wereld wat van je horen aan je vrienden daarginds in Australië of de VS, en blijf op de hoogte van wat er thuis allemaal gebeurt. Met een VPN hoef je je niet buitengesloten te voelen.

2. Bescherm je privacy

Vraag je je af of je online informatie wel privé blijft? Terecht! Als je internet onbeveiligd is, kan je persoonlijke informatie zichtbaar zijn voor iedereen die misschien iets te veel belangstelling heeft.

Een VPN is een onmisbare tool voor iedereen die in het buitenland studeert, woont of rondreist Maar het is ook geweldig voor iedereen die zelfs maar een beetje nadenkt over het beveiligen van zijn netwerkverbindingen.

3. Toegang tot digitaal bankieren

Als veiligheidsmaatregel blokkeren veel banken automatisch de toegang tot je accounts als ze het vermoeden hebben dat iemand anders probeert toegang te krijgen. Een indicatie van frauduleuze activiteiten kan ook zijn: een inlogpoging vanaf een ongebruikelijke locatie — vooral als dat dan in een land is met een hoog risico of dat onder embargo staat.

Weliswaar kan het gebruiken van een VPN om naar je bankrekening te gaan soms, door financiële instellingen in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Europa en de VS, als verdacht worden beschouwd, maar dat is nog altijd te verkiezen boven een onbeveiligde verbinding op onbekend terrein. Door de beste VPN-locatie te kiezen vlak bij je eigen woonplaats heb je veel meer kans om verbonden te blijven met je rekeningen. Het beste is om altijd in te loggen vanaf dezelfde VPN-locatie.

4. Superhoge snelheid

Waar je ook bent, de snelheid van verbinden en verzenden is altijd bepalend voor een prettige onlinebeleving. Het gebruiken van een VPN kan het aantal onderbrekingen beperken door je te helpen het afknijpen van je bandbreedte te omzeilen — dat wil zeggen, het opzettelijk vertragen van je internetverbinding door internetproviders als je veel bandbreedte gebruikt voor bijvoorbeeld streamen. Heel nuttig als je je verbinding stabiel wilt houden.

Hier komt een protocol als Lightway van ExpressVPN geweldig tot zijn recht! Het Lightway-protocol zorgt ervoor dat gebruikers sneller een VPN-verbinding kunnen leggen en is gemaakt voor het leven onderweg. Met andere woorden: het is perfect voor als je op pad bent.

5. Vind goedkopere vluchten en betere aanbiedingen

Bepaalde bedrijven berekenen hun online prijzen op basis van de locatie van hun gebruikers. Kopers in India zien andere vluchttarieven dan mensen in Nederland voor precies dezelfde vlucht (en wees gerust, het gebruiken van een VPN is in Nederland en de meeste andere landen volledig legaal). Als je een VPN gebruikt om te browsen en verschillende prijzen te vergelijken vanaf verschillende VPN-locaties, kan dat leiden tot flinke besparingen bij het reizen, en dat maakt het veel makkelijker om naar huis te gaan om vrienden en familie te bezoeken.

6. Geniet van entertainment en sport

Het is al moeilijk genoeg om naar een nieuw land te verhuizen. En het wordt nog moeilijker als je er opeens achter komt dat je je favoriete YouTube-kanalen of Netflix-uitzendingen niet meer kunt kijken, of je favoriete games spelen, omdat die niet beschikbaar zijn waar jij nu bent. De meesten van ons vinden toegang tot bepaalde content vanzelfsprekend, totdat we een keer door censuur of andere beperkingen worden buitengesloten. Gelukkig kan een VPN helpen toegang te krijgen tot de content die je wilt — waar je ook bent.

En als je niet kunt leven zonder je favoriete sport, helpt een VPN je ook uit de brand — veilig en wel. Je hoeft nooit meer een NBA-playoff, Premier League-, NFL-, of UFC-wedstrijd te missen.

Waarom ExpressVPN de beste VPN voor expats is

Met servers in 94 landen geeft ExpressVPN expats de vrijheid om van de beelden en geluiden van thuis te genieten — of beter gezegd, van overal. Zoek gewoon een van de supersnelle servers van ExpressVPN in je thuisland — bijvoorbeeld de “Nederland – Amsterdam”-server voor Nederlandse expats — en krijg toegang tot alle websites, apps, games en meer wat je mist van thuis.

Het avontuur van een expat kan heftig zijn. Onvoorziene technologische uitdagingen kunnen elk moment de kop opsteken. Gelukkig is de helpdesk van ExpressVPN dag en nacht bereikbaar om alle problemen die je tegenkomt op te lossen, waar ter wereld je ook bent. En … hij wordt gerund door echte mensen.

Bovendien versterkt ExpressVPN je veiligheid en anonimiteit, een cruciale eis voor globetrotters en expats. Je neemt voorzorgsmaatregelen voor je fysieke veiligheid als je in een nieuw land bent, maar je moet ook aan je online veiligheid denken. ExpressVPN biedt de bescherming die je nodig hebt om je gegevens te beveiligen dankzij de eersteklas encryptie.

Wat kan een expat doen met ExpressVPN?

Het grootste voordeel voor expats van het gebruiken van ExpressVPN is dat ze een IP-adres in een ander land kunnen kiezen — meestal hun thuisland. Dit verzekert je er niet alleen van dat je favoriete apps voor werk en vrije tijd gevrijwaard blijven van censuur, maar het betekent ook dat je je diensten kunt gebruiken alsof je in je eigen land bent. Wil je de suggesties (en reclame) van YouTube precies op maat hebben als je weer thuis bent? Met een ander IP-adres kun je dat bereiken.

En vergeet niet dat ExpressVPN je toegang kan geven tot voordelige vliegtarieven en andere aanbiedingen. Is er iemand die niet honderden of duizenden euro’s wil besparen op vliegtickets of hotelboekingen?