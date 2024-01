De 15 beste YouTube-alternatieven in 2024

Met meer dan 2 miljard actieve gebruikers per maand is YouTube het grootste videohostingplatform ter wereld. Het is het op één na populairste socialemediaplatform en de op één na grootste zoekmachine. YouTube is onbetwist de marktleider op het gebied van videostreaming. Dat is niet verwonderlijk, aangezien het een dochteronderneming van Google is. Google heeft echter ook een controversieel verleden als het gaat om de omgang met gebruikersgegevens.

YouTube is niet alleen het grootste videoplatform ter wereld, maar ook bekend om zijn strenge censuurbeleid. Dit is niet naar de zin van iedereen. In een tijd waarin vrijheid van meningsuiting en censuur vaak in de media zijn, is het interessant om te kijken naar alternatieve videoplatforms en wat ze te bieden hebben.

De 15 beste alternatieven voor YouTube

1. Dtube

2. Dailymotion

3. Vimeo

4. BitChute

5. Rumble

6. PeerTube

7. LBRY

8. Wistia

9. Veoh

10. Utreon

11. Twitch

12. TikTok

13. Ted Talks

14. Odysee

15. Metacafe/Videoshub

EXTRA: privacyvriendelijke YouTube-clients

DTube

Geschikt voor Het bekijken en delen van video’s Prijs Gratis Advertentievrij Ja Registratie vereist Nee Publiek Iedereen die video’s wil streamen, uploaden en downloaden Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken 2 miljoen unieke kijkers per maand Hoogste videokwaliteit 1080p Website https://d.tube/

Dtube heeft een interface die bijna identiek is aan die van YouTube, waardoor het voor YouTube-fans makkelijk is om over te stappen. In tegenstelling tot YouTube moeten gebruikers echter een bepaald aantal Dtube-munten verdienen om video’s te kunnen plaatsen. Om munten te verdienen, moeten gebruikers video’s becommentariëren, liken en er interactie mee hebben. Sommige recensenten hebben gezegd dat je deel moet uitmaken van een gemeenschap van andere vloggers om meer munten te verdienen.

Dtube is gebouwd bovenop de Steem-blockchain, waardoor gebruikers hun Dtube-munten kunnen omzetten naar USD en andere valuta. In tegenstelling tot andere videodiensten laat Dtube enkel zijn makers en gebruikers content verzamelen en beslissen of iets het waard is om te censureren of niet.

Welke gegevens verzamelt Dtube?

Dtube kan gegevens verzamelen over zijn gebruikers en contentmakers, zoals namen en contactgegevens. Omdat het op een gedecentraliseerd platform werkt, slaat Dtube de informatie niet op één plek op.

Hoe scoort Dtube op het gebied van privacy?

Uitstekend. Zoals hierboven al vermeld, betekent het gedecentraliseerde karakter van Dtube dat de gegevens van de gebruikers geen eendagsvliegen zijn die wachten om gehackt te worden. En omdat Dtube geen advertenties of algoritmes ondersteunt, wordt er geen onnodige informatie over gebruikers en contentmakers verzameld en verkocht aan derden.

Dailymotion

Geschikt voor Het bekijken en delen van video’s Prijs Gratis Advertentievrij Nee Registratie vereist Nee Publiek Diverse gebruikers in diverse belangengroepen Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Meer dan 300 miljoen Hoogste videokwaliteit 4K Website https://www.dailymotion.com/ Apps voor iOS Download Dailymotion voor Apple Apps voor Android Download Dailymotion voor Android

Dailymotion volgt YouTube als ’s werelds op één na grootste platform voor het delen van video’s. Dailymotion is opgericht rond dezelfde tijd als YouTube en heeft een comfortabele plek veroverd onder de concurrenten met ongeveer 200 miljoen gebruikers per maand (vanaf begin 2021). Van alle vermeldingen op deze lijst lijkt Dailymotion qua content het meest op YouTube, maar de moderatie is meer ontspannen.

Welke gegevens verzamelt Dailymotion?

Afhankelijk van het type account dat je registreert, kan Dailymotion gebruikersinformatie verzamelen waaronder jouw naam, e-mailadres, factuurgegevens, IP-adres, apparaattype en browsegeschiedenis.

Hoe scoort Dailymotion op het gebied van privacy?

Niet geweldig. Dailymotion verkoopt gegevens van gebruikers (ouder dan 16 jaar) aan derden en doet aan ad-tracking. Dailymotion staat ook aanmeldingsopties van derden toe.

Vimeo

Geschikt voor Het bekijken en delen van video’s Prijs Gratis, met vier lidmaatschapsopties vanaf 7 USD Advertentievrij Ja Registratie vereist Nee Publiek Iedereen die video’s wil streamen, uploaden en downloaden. Vimeo wordt echter ook gebruikt door professionele filmmakers en producenten Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Meer dan 700 miljoen maandelijkse weergaven Hoogste videokwaliteit 4K Website https://vimeo.com/ Apps voor iOS Download Vimeo voor iOS Apps voor Android Download Vimeo voor Android

Opgericht door filmmakers, voor filmmakers, kan Vimeo worden beschouwd als een gecureerde en prestigieuze versie van YouTube. Vimeo werd in 2004 opgericht als een nevenproject van CollegeHumor en is uitgegroeid tot een opmerkelijke outlet voor opkomende filmmakers en reclameregisseurs. In tegenstelling tot YouTube is Vimeo reclamevrij.

In 2019 werd tegen Vimeo een rechtszaak gespannen omdat het biometrische gegevens van video’s en foto’s van gebruikers zou hebben verzameld en opgeslagen zonder hun toestemming of medeweten. In 2020 verloor het een hoger beroep om de zaak door te verwijzen naar arbitrage.

Welke gegevens verzamelt Vimeo?

Afhankelijk van het type account dat je kiest aan te maken, kan Vimeo jouw e-mailadres, betalings- en factureringsgegevens of verificatiegegevens van platforms van derden, waaronder Google en Facebook, verzamelen.

Hoe scoort Vimeo op het gebied van privacy?

Niet slecht. Vimeo verkoopt geen gebruikersgegevens en versleutelt alle gebruikersaccountgegevens. Vimeo-content kan anoniem worden bekeken.

Lees hier het privacybeleid van Vimeo.

BitChute

Geschikt voor Het bekijken en delen van video’s Prijs Gratis Advertentievrij Ja Registratie vereist Nee Publiek Contentmakers met een uitgesproken, soms controversiële, politieke mening Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Gemiddeld meer dan 50 miljoen Hoogste videokwaliteit 480p Website https://www.bitchute.com/

BitChute werd begin 2017 gelanceerd als reactie op de toename van censuur op mainstream videoplatforms. Het wordt beschreven als een YouTube-alternatief zonder restricties (in goede en slechte tijden); een meerderheid van de contentmakers van BitChute zijn individuen die zijn verbannen van platforms zoals YouTube. In tegenstelling tot YouTube is BitChute reclamevrij en zijn de mogelijkheden om geld te verdienen voor makers van content veel flexibeler.

BitChute wordt beschouwd als onderdeel van een groep platforms en aanbieders die bekend staan als “alt-tech“, die zich richten op het bieden van alternatieven voor mainstream stemmen. Wees gewaarschuwd, met een specifieke focus op conservatieve politieke en franjecontent, kunnen BitChute-video’s voor sommigen een beetje extreem zijn.

Welke gegevens verzamelt BitChute?

BitChute verzamelt persoonlijke identificatiegegevens zoals je naam, leeftijd, woonadres, telefoonnummer en/of betaalkaartgegevens. Deze informatie wordt alleen verzameld van geregistreerde gebruikers die hiervoor toestemming hebben gegeven. Niet-persoonlijke gegevens die verzameld kunnen worden, zijn onder andere jouw apparaattype, besturingssysteem en browsertype.

Hoe scoort BitChute op het gebied van privacy?

Niet slecht. Content op BitChute kan anoniem worden bekeken. Accountregistratie is alleen nodig als je video’s wilt uploaden, opmerkingen wilt plaatsen, je wilt abonneren op kanalen of wilt stemmen op content. Alle gebruikersinformatie die wordt verzameld door Bit Chute Limited is versleuteld en beschermd met digitale handtekeningen. Er wordt geen informatie verkocht of verhandeld.

Lees het privacybeleid van BitChute hier.

Rumble

Geschikt voor Het bekijken en delen van video’s Prijs Gratis Advertentievrij Nee Registratie vereist Nee Publiek Contentmakers met een uitgesproken, soms controversiële, politieke mening Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Ruim 100 miljoen Hoogste videokwaliteit 4K Website https://rumble.com/ Apps voor iOS Download Rumble voor iOS Apps voor Android Download Rumble voor Android

Rumble, gelanceerd in 2013, is een Canadees videoplatform dat zich oorspronkelijk richtte op video’s van vrienden, familie en huisdieren van gebruikers. Eind 2020 vestigde het Republikeinse Californische Congreslid Devin Nunes de aandacht op het platform toen hij en andere conservatieve videomakers naar Rumble migreerden nadat YouTube steeds vaker conservatieve onderwerpen censureerde.

Net als BitChute lijkt Rumble een meer tolerante aanpak te hanteren voor het modereren van content.

Welke gegevens verzamelt Rumble?

Afhankelijk van het type account dat je registreert, kan Rumble persoonlijke gegevens verzamelen zoals je naam, geslacht, profielfoto, locatie, website en e-mailadres. Daarnaast kan Rumble “niet-identificerende” gebruikersinformatie verzamelen, zoals het apparaat en het browsertype.

Hoe scoort Rumble op het gebied van privacy?

Niet slecht. Content op Rumble kan anoniem worden bekeken. Datalogs kunnen worden verzameld en bijgehouden met betrekking tot apparaat- en browsertype, in relatie tot de werking van de dienst. Rumble biedt gebruikers echter wel de mogelijkheid om zich te registreren via aanmeldingsopties van derden (Facebook, Google, etc.), wat niet altijd een goed idee is.

Lees het privacybeleid van Rumble hier.

PeerTube

Geschikt voor Het bekijken en delen van video’s Prijs Gratis Advertentievrij Ja Registratie vereist Nee Publiek Iedereen die video’s wil streamen, uploaden en downloaden Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Ruim 208.000 Hoogste videokwaliteit 1440p Website https://joinpeertube.org/

PeerTube is in 2018 opgericht door Framasoft, een Franse non-profitorganisatie, en is een open-source, advertentie-vrij en gedecentraliseerd videosharingplatform. Omdat het gedecentraliseerd is, kunnen gebruikers en makers hun eigen platform (of “instantie“) creëren. Met andere woorden, je kunt je eigen YouTube-alternatief creëren! Instanties kunnen variëren naargelang het onderwerp en de regels van de gemeenschap.

Welke gegevens verzamelt PeerTube?

Dit kan variëren omdat de registratie- of aanmeldingsopties worden bepaald door de maker van de instantie.

Hoe scoort PeerTube op het gebied van privacy?

Uitstekend! Als open-source en gratis software, is de broncode van PeerTube vrij beschikbaar voor iedereen om te bekijken en daarom heel transparant.

Lees hier de juridische informatie van FramaSoft.

LBRY

Geschikt voor Het bekijken en delen van video’s Prijs Gratis Advertentievrij Ja Registratie vereist Nee Publiek Iedereen die video’s wil streamen, uploaden en downloaden Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Ruim 170.000 Hoogste videokwaliteit 1440p Website https://lbry.com/

LBRY is een protocol dat makers een platform biedt om videocontent te publiceren zonder censuur, risico op demonetisering, toegangsbarrières of inmenging. LBRY is open-source, gratis en heeft als doel om voor publiceren te doen wat “Bitcoin deed voor geld”. Dezelfde blockchaintechnologie die is ontwikkeld door de maker van Bitcoin is ook de kracht achter LBRY.

Een leuke functie die LBRY heeft geïmplementeerd is het synchroniseren van je YouTube-kanaal met het LBRY-netwerk. Dit betekent dat elke keer dat je nieuwe content uploadt naar YouTube, deze ook automatisch wordt geüpload naar je LBRY-kanaal. Het voorbehoud is dat je meer dan 300 YouTube-abonnees moet hebben en consistent moet zijn met je uploads.

Naast videocontent maakt LBRY het ook mogelijk om muziek en documenten te delen.

Welke gegevens verzamelt LBRY?

LBRY verzamelt gebruikersgegevens die je e-mailadres, gebruikersvoorkeuren, systeeminformatie, identiteitsverificatie, analytics en IP-adres kunnen omvatten. Sommige van deze gegevens zijn grotendeels afhankelijk van het feit of je besluit je te registreren en een e-mailadres op te geven. LBRY biedt ook de optie om content anoniem te bekijken.

Hoe scoort LBRY op het gebied van privacy?

Uitstekend! Identificeerbare gebruikersgegevens worden niet verkocht of overgedragen aan een externe partij. Content op LBRY kan anoniem worden bekeken. Er wordt geen tracking geïmplementeerd in de dienst, noch tracking van gedrag door derden, en er zijn meerdere opties om elk geval van je persoonlijke informatie die op de website wordt gebruikt te wijzigen.

Lees hier het privacybeleid van LBRY.

Wistia

Geschikt voor Videoconferenties en marketingvideo’s Prijs Gratis voor een basisabonnement. Plus-abonnementen beginnen bij 19 USD Advertentievrij Ja Registratie vereist Ja Publiek Iedereen die video’s wil hosten op een professioneel platform en wil videovergaderen Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Onbepaald Hoogste videokwaliteit 1080p Website https://wistia.com/

Wistia is opgericht door afgestudeerden van Brown University en maakt videomarketingsoftware met als doel bedrijven te helpen hun bedrijf en merk te laten groeien. Wistia is niet alleen een hostingplatform voor video’s en live-evenementen, maar heeft onlangs ook podcastfuncties geïmplementeerd waarmee bedrijven podcastseries en video’s kunnen maken en deze allemaal op één plek kunnen beheren. Het platform biedt ook analytische functies zodat bedrijven kunnen bijhouden welke video’s het beste presteren.

In tegenstelling tot YouTube is Wistia echter niet bedoeld voor het bekijken van willekeurige video’s of het luisteren naar muziek. In plaats daarvan is het meer geschikt voor bedrijven die een platform nodig hebben om hun video’s te hosten en op te slaan.

Welke gegevens verzamelt Wistia?

Wistia verzamelt gebruikers- of bedrijfsgegevens waaronder namen en e-mailadressen. Wistia verzamelt mogelijk ook de gegevens van bezoekers van jouw bedrijf.

Hoe scoort Wistia op het gebied van privacy?

Behoorlijk goed! Wistia houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en is gecertificeerd onder zowel het EU-VS als het Zwitsers-VS Privacy Shield Framework.

Lees meer over het privacybeleid van Wistia.

Veoh

Geschikt voor Het bekijken en delen van video’s Prijs Gratis Advertentievrij Nee Registratie vereist Nee Publiek Iedereen die video’s wil streamen, uploaden en downloaden Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Ruim 14 miljoen Hoogste videokwaliteit Onbepaald Website https://www.veoh.com/

Veoh, gelanceerd in 2005, is een Amerikaans platform voor het delen van video’s dat vroeger eigendom was van webontwikkelaar Dmitry Shapiro. Het werd echter overgenomen door technologiebedrijf Qlipso Inc en later verkocht aan een Japans blogplatform, FC2.

In tegenstelling tot andere websites op deze lijst, is Veoh een platform zonder franje. Eenmaal op de website kunnen gebruikers kiezen uit een handvol door gebruikers gegenereerde content, filmclips en muziek.

Welke gegevens verzamelt Veoh?

Veoh verzamelt gebruikersinformatie zoals gebruikersnamen, kijkgeschiedenis en siteactiviteit van haar gebruikers. Als je een account hebt aangemaakt, kan Veoh ook jouw contactgegevens verzamelen.

Hoe scoort Veoh op het gebied van privacy?

Redelijk. Veoh is speciaal gemaakt voor gebruikers in de VS, wat betekent dat het platform zijn privacybeleid heeft aangepast aan de Amerikaanse regelgeving. Dat gezegd hebbende, als je het niet eens bent met de regelgeving van de VS, is Veoh misschien niet de beste optie voor jou.

Utreon

Geschikt voor Video’s delen en bekijken, livestreaming Prijs Gratis Advertentievrij Ja, voor premiumaccounts Registratie vereist Nee Publiek Iedereen die geïnteresseerd is in het streamen van hun favoriete contentmakers, en het bekijken en uploaden van video’s Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Onbepaald Hoogste videokwaliteit 4K Website https://utreon.com/

Utreon is een videoplatform dat is ontworpen voor contentmakers. Het is een combinatie van Patreon en YouTube, waarbij gebruikers kunnen betalen om zich te abonneren op hun favoriete makers. Utreon neemt slechts vijf procent van de abonnementskosten in rekening, terwijl Patreon acht procent rekent. Naast het hosten van video’s biedt Utreon ook livestreaming en Ultra Chats, waarmee kijkers met makers kunnen chatten.

Utreon heeft gezegd dat het zich inzet om hardhandige censuur op zijn platform te vermijden en wil geloofwaardiger en transparanter zijn in zijn beleid.

Welke gegevens verzamelt Utreon?

Volgens het privacybeleid van Utreon verzamelt het informatie zoals namen, contactgegevens en kijkgeschiedenis. Zelfs als je geen account aanmaakt bij Utreon, kan het je IP-adres achterhalen en zien welke content je hebt geconsumeerd. De website raadt gebruikers echter aan om een pseudoniem te gebruiken als ze het niet prettig vinden om hun persoonlijke gegevens te delen.

Hoe scoort Utreon op het gebied van privacy?

Goed. Utreon is duidelijk over het soort informatie dat ze verzamelen van gebruikers en contentmakers. Dit is allemaal gedocumenteerd in hun privacybeleid.

Twitch

Geschikt voor Livestreamen en video’s bekijken van je favoriete gamestreamers Prijs Gratis met premiumabonnementen beschikbaar Advertentievrij Ja, met een premiumabonnement Registratie vereist Nee Publiek Iedereen die geïnteresseerd is in het streamen van hun favoriete makers van gamingcontent, het bekijken en uploaden van video’s Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Ruim 140 miljoen Hoogste videokwaliteit 1080p Website https://www.twitch.tv/ Apps voor iOS Download Twitch voor iOS hier Apps voor Android Download Twitch voor Android hier

Twitch is vooral bekend als livestreamingdienst die zich richt op het streamen van videogames en het uitzenden van live e-sportwedstrijden. Het is ook een geweldig platform voor contentmakers om te communiceren met hun fans.

In de VS wordt Twitch beschouwd als een van de populairste videostreamingplatforms en het telt beroemdheden zoals rapper Drake, F1-coureur Lando Norris en zangeres Doja Cat onder zijn gebruikers.

Hoewel het voornamelijk voor livestreaming is, zijn video’s op Twitch ook op aanvraag beschikbaar.

Welke gegevens verzamelt Twitch?

Twitch verzamelt automatisch IP-adressen, unieke gebruikers-ID’s, apparaat- en browsertypes. Ook worden adressen van verwijzende en afgesloten pagina’s, software en systeemtypen geregistreerd. Als je je hebt aangemeld voor een account, verzamelt Twitch je naam en contactgegevens.

Hoe scoort Twitch op het gebied van privacy?

Niet geweldig. Hoewel het bedrijf informatie verzamelt over zijn gebruikers en contentmakers, verkoopt Twitch geen persoonlijke informatie aan derden. In het privacybeleid van de website staat echter wel dat persoonlijke informatie kan worden gedeeld met derden voor betere aanbevelingen en gerichte reclame.

TikTok

Geschikt voor Video’s delen en bekijken Prijs Gratis Advertentievrij Nee Registratie vereist Nee Publiek Iedereen die geïnteresseerd is in het streamen, uploaden en downloaden van korte video’s Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Ongeveer 80 miljoen maandelijkse actieve gebruikers in de VS Hoogste videokwaliteit 1080p Website https://www.tiktok.com/ Apps voor iOS Download TikTok voor iOS hier Apps voor Android Download TikTok voor Android hier

TikTok, of Douyin, zoals het in China heet, is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance en is een platform voor het delen van virale video’s waarop korte video’s worden getoond. TikTok werd wereldwijd beschikbaar na de fusie met sociale mediaprovider Musical.ly in 2018.

In de VS wordt TikTok beschouwd als controversieel vanwege het aanvankelijke gebrek aan transparantie. In 2020 wilde de Amerikaanse overheid TikTok verbieden vanwege zorgen over de privacy. De voormalige Amerikaanse president Donald Trump beschouwde de app als een bedreiging voor de nationale veiligheid.

Welke gegevens verzamelt TikTok?

Net als andere sociale mediaplatforms verzamelt TikTok veel gebruikersinformatie en heeft het gegevens nodig om de gebruikerservaring op hun app te verbeteren. Naast basisinformatie over de gebruiker, zoals namen, contactgegevens en leeftijden, weet TikTok ook waar de gebruiker zich ongeveer bevindt en wat zijn IP-adres is.

Hoe scoort TikTok op het gebied van privacy?

Niet geweldig. In juni 2021 kondigde TikTok in een privacy-update aan dat het mogelijk biometrische gegevens verzamelt van Amerikaanse gebruikers, waaronder gezichts- en stemafdrukken. Voor veel gebruikers was het meest verontrustend waar deze gegevens zullen worden opgeslagen en hoe het bedrijf ze wil gebruiken. In zijn privacybeleid zegt TikTok expliciet dat het gegevens deelt met derden, zoals zakelijke partners, analytics providers en adverteerders.

Lees hun privacybeleid hier.

Ted Talks

Geschikt voor Educatieve video’s bekijken, online conferenties en seminars bijwonen Prijs Gratis Advertentievrij Nee Registratie vereist Nee Publiek Iedereen die geïnteresseerd is in het bekijken van TED Talks, interessante discussies en het bijwonen van conferenties Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Video’s die meer dan een miljard keer zijn bekeken Hoogste videokwaliteit 1080p Website https://www.ted.com/talks

TED Talks is een videoplatform dat vooral bekend staat om zijn educatieve en cerebrale content over verschillende onderwerpen, waaronder design, techniek en technologie. In de video’s van TED Talks zijn vaak bekende ondernemers, beroemdheden en individuen te zien die interessante perspectieven en inzichten geven in verschillende onderwerpen.

Welke gegevens verzamelt TED Talks?

TED Talks onthult op zijn website dat het drie soorten informatie verzamelt. Dit zijn persoonlijke gegevens bij het aanmaken van een account, trackinggegevens zoals IP-adressen en cookies.

Hoe scoort TED Talks op het gebied van privacy?

Relatief goed. Je hebt nog steeds toegang tot TED Talks zonder je aan te melden voor een account en als je je zorgen maakt over de hoeveelheid informatie die het platform over je kan verzamelen, kun je vermijden dat je je aanmeldt voor masterclasses of betaalt voor online evenementen en conferenties. Lees hier meer over het privacybeleid van TED Talks.

Odysee

Geschikt voor Video’s delen en bekijken Prijs Gratis Advertentievrij Ja Registratie vereist Nee Publiek Iedereen die geïnteresseerd is in het streamen, uploaden en downloaden van korte video’s Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Ruim 51 miljoen websitebezoeken in september 2022 Hoogste videokwaliteit 1080p Website https://odysee.com/

Odysee is een YouTube-alternatief dat eind 2020 werd gelanceerd na de toename van zware censuur. Odysee is opgericht door de oprichters van LBRY op een blockchainplatform en is populair onder extreemrechtse contentmakers in Amerika. Verschillende extreemrechtse influencers, zoals Jordan Peterson, Tarl Warwick en Elijah Schaffer hebben allemaal kanalen op het platform.

Desondanks is Odysee niet per se gemaakt voor de rechtervleugel. Net als LBRY is Odysee opgericht om censuurvrije content te bieden en een alternatieve inkomstenstroom voor contentmakers.

Welke gegevens verzamelt Odysee?

Odysee verzamelt informatie zoals namen, contactgegevens en antwoorden voor enquêtes of ander marketingmateriaal wanneer een gebruiker een account op de website aanmaakt.

De website verzamelt ook cookies om gebruikers een betere website-ervaring te bieden.

Hoe scoort Odysee op het gebied van privacy?

Net als LBRY werkt Odysee op een blockchain- en open-source platform, wat betekent dat gegevens niet op slechts één server worden opgeslagen. Volgens zijn privacybeleid beweert Odysee dat het zijn website regelmatig scant op veiligheidslekken en kwetsbaarheden.

Metacafe/Videoshub

Geschikt voor Het kijken en delen van video’s Prijs Gratis Advertentievrij Nee Registratie vereist Nee Publiek Iedereen die geïnteresseerd is in het streamen, uploaden en downloaden van korte video’s Gemiddeld aantal maandelijkse bezoeken Onbepaald Hoogste videokwaliteit Onbepaald Website https://videoshub.com/

Metacafe werd in 2003 opgericht door de Israëlische ondernemers Eyal Hertzog en Arik Czerniak. Toen het domein van de website werd opgeheven, heeft het in de VS gevestigde Videoshub alle video’s gearchiveerd en host ze nu op zijn website.

Videoshub categoriseert content op dezelfde manier als YouTube, op basis van onderwerp. De website heeft ook een unieke functie: een willekeurige selectie van video’s die elke keer wordt vernieuwd wanneer je de website bezoekt.

Welke gegevens verzamelt Metacafe?

Volgens het privacybeleid van Metacafe/Videoshub kan het bedrijf aanvullende informatie verzamelen of ontvangen die niet tot een persoon herleidbaar is, wanneer gebruikers interactie hebben met een bepaalde functie of reactie.

Hoe scoort Metacafe op het gebied van privacy?

Niet erg goed. In het privacybeleid van de website staat dat adverteerders gebruik kunnen maken van advertentienetwerken van derden om advertenties op de website te verkopen en te tonen.

Privacyvriendelijke YouTube-clients

Een andere optie om te overwegen is het gebruik van privacyvriendelijke YouTube-clients zoals FreeTube en NewPipe. Met beide opties kun je YouTube gebruiken zonder je aan te melden of gevolgd te worden. Met beide kun je ook al je YouTube-afspeellijsten importeren/exporteren. FreeTube is beschikbaar voor alle grote desktop-besturingssystemen, terwijl NewPipe beschikbaar is voor Android.

Beste kindvriendelijke YouTube-alternatieven

Voor ouders die op zoek zijn naar een veilig en kindvriendelijk alternatief voor YouTube, zijn er een aantal opties beschikbaar. Hier zijn er een paar:

Nick Jr. is een onderdeel van Nickelodeon en biedt volledige afleveringen en clips van de voorschoolse series. Kinderen kunnen kijken naar Peppa Pig, Paw Patrol en vele andere kinderseries.

KidsBeeTV is een educatief streamingplatform gemaakt voor kinderen. Ouders moeten zich abonneren om onderweg toegang te krijgen tot meer dan 5.000 tv-programma’s, spelletjes en video’s.

GoNoodle is een videoplatform dat leren leuk maakt. De website is ideaal voor oudere kinderen en heeft activiteitenvideo’s om te dansen, zingen en spelletjes te spelen. De website heeft ook leuke en afdrukbare activiteitenbladen voor kinderen om te kleuren en te knutselen.

De Jellies-app voor iOS biedt leuke en leerzame video’s voor kinderen. Het reclamevrije platform is toegewijd aan de veiligheid van kinderen en beoordeelt daarom alle content die op de app wordt geplaatst.

Hoe deblokkeer je YouTube in jouw land

Als je op zoek bent naar YouTube-alternatieven omdat YouTube in jouw land geblokkeerd is, kun je misschien een VPN gebruiken om toegang te krijgen. ExpressVPN heeft serverlocaties in 105 landen waarmee je zo vaak als je wilt kunt kiezen en overschakelen naar verschillende virtuele locaties. YouTube gebruikt ook je IP-adres om je video’s en artiesten aan te bevelen. Als je je privacy wilt beschermen, kun je een VPN gebruiken om je IP-adres te wijzigen. Op die manier kun je ook nieuwe artiesten ontdekken en lokale streams bekijken.