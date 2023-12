Com mais de 2 bilhões de usuários ativos por mês, o YouTube é a maior plataforma de hospedagem de vídeos do mundo, a segunda plataforma de mídia social mais popular e o segundo maior mecanismo de busca. Ele supera em muito seus concorrentes mais próximos de streaming de vídeo e é literalmente incomparável. Não deveria ser surpresa para você que, como subsidiária do Google, houve várias controvérsias em torno de como o YouTube lidou com os dados dos usuários no passado.

Além de ser a maior plataforma de hospedagem de vídeos do mundo, o YouTube também é conhecido por suas rigorosas políticas de censura que podem não agradar a todos. Com as questões de liberdade de expressão e censura dominando atualmente as manchetes mundiais, damos uma olhada em várias plataformas alternativas de compartilhamento de vídeos e no que elas têm a oferecer.

As 15 melhores alternativas ao YouTube

BÔNUS: Clientes do YouTube com privacidade

DTube

Apropriado para Compartilhar e assistir vídeos Preço Grátis Sem Anúncios Sim Precisa de registro Não Audiência Qualquer pessoa interessada em streaming, upload e download de vídeos Média de visitas mensais 2 milhões de espectadores únicos por mês Maior qualidade de vídeo 1080p Website https://d.tube/

O Dtube possui uma interface quase idêntica à do YouTube, facilitando a transição dos fãs do YouTube. No entanto, ao contrário do YouTube, os usuários precisarão ganhar uma certa quantidade de moedas do Dtube para postar vídeos. Para ganhar moedas, os usuários terão que comentar, curtir e interagir com os vídeos. Alguns revisores mencionaram que você terá que fazer parte de uma comunidade de outros vloggers para ganhar mais moedas.

O Dtube foi construído no blockchain Steem, permitindo aos usuários converter suas moedas de Dtube em dólares americanos e outras moedas. Ao contrário de outros serviços de vídeo, o Dtube depende exclusivamente de seus criadores e usuários para agregar conteúdo e decidir se vale a pena censurar algo ou não.

Quais dados o Dtube coleta?

O Dtube pode coletar dados sobre seus usuários e criadores de conteúdo, como nomes e informações de contato. Porém, por operar em uma plataforma descentralizada, o Dtube não armazena informações em um único lugar.

Como o Dtube se comporta em termos de privacidade?

Excelente. Conforme mencionado acima, a natureza descentralizada do Dtube significa que os dados do usuário não são alvos fáceis esperando para serem hackeados. Além disso, como o Dtube não oferece suporte a anúncios ou algoritmos, informações desnecessárias sobre usuários e criadores de conteúdo não serão coletadas e vendidas a terceiros.

Dailymotion

Apropriado para Compartilhar e assistir vídeos Preço Grátis Sem Anúncios Não Precisa de registro Não Audiência Vários usuários em diversos grupos de interesse Média de visitas mensais Mais de 300 milhões Maior qualidade de vídeo 4K Website https://www.dailymotion.com/ Aplicativos para iOS Baixe o Dailymotion para Apple Aplicativos para Android Baixe o Dailymotion para Android

O Dailymotion está atrás do YouTube como a segunda maior plataforma de compartilhamento de vídeos do mundo. Fundado na mesma época que o YouTube, o Dailymotion conquistou um espaço confortável entre os concorrentes, com cerca de 200 milhões de usuários mensais (no início de 2021). De todas as entradas desta lista, o Dailymotion é o mais parecido com o YouTube em seu conteúdo, mas sua moderação é mais tranquila.

Quais dados o Dailymotion coleta?

Dependendo do tipo de conta que você registra, o Dailymotion pode coletar informações do usuário que incluem seu nome, endereço de e-mail, detalhes de cobrança, endereço IP, tipo de dispositivo e histórico de navegação.

Como o Dailymotion se comporta em termos de privacidade?

Nada bem. O Dailymotion vende dados de usuários (maiores de 16 anos) a terceiros e se envolve no rastreamento de anúncios. O Dailymotion também permite opções de login de terceiros.

Leia a política de privacidade do Dailymotion aqui.

Vimeo

Apropriado para Compartilhar e assistir vídeos Preço Gratuito com quatro níveis de opções de assinatura a partir de US$ 7 Sem Anúncios Sim Precisa de registro Não Audiência Qualquer pessoa interessada em streaming, upload e download de vídeos. No entanto, o Vimeo também é usado por cineastas e produtores profissionais. Média de visitas mensais Mais de 700 milhões visualizações mensais Maior qualidade de vídeo 4K Website https://vimeo.com/ Aplicativos para iOS Baixe o Vimeo para iOS Aplicativos para Android Baixe o Vimeo para Android

Fundado por cineastas, para cineastas, o Vimeo pode ser considerado uma versão com curadoria e prestígio do YouTube. Inicialmente fundado como um projeto paralelo do CollegeHumor em 2004, o Vimeo cresceu e se tornou um canal notável para cineastas e diretores de publicidade emergentes. Ao contrário do YouTube, o Vimeo não contém anúncios.

Em 2019, o Vimeo foi alvo de uma ação judicial por supostamente coletar e armazenar dados biométricos de vídeos e fotos de usuários sem sua permissão ou conhecimento. Em 2020, perdeu o recurso para o caso ser transferido para arbitragem.

Quais dados o Vimeo coleta?

Dependendo do tipo de conta que você escolher criar, o Vimeo poderá coletar seu endereço de e-mail, informações de pagamento e cobrança ou informações de autenticação de plataformas de terceiros, incluindo Google e Facebook.

Como o Vimeo se comporta em termos de privacidade?

Nada mal. O Vimeo não vende dados do usuário e criptografa todos os dados. O conteúdo do Vimeo pode ser visualizado anonimamente.

Leia a política de privacidade do Vimeo aqui.

BitChute

Apropriado para Compartilhar e assistir vídeos Preço Grátis Sem Anúncios Sim Precisa de registro Não Audiência Criadores de conteúdo, alguns dos quais podem ser muito políticos Média de visitas mensais Mais de 50 milhões em média Maior qualidade de vídeo 480p Website https://www.bitchute.com/

O BitChute foi lançado no início de 2017 e estabelecido em resposta ao aumento percebido na censura observado nas principais plataformas de compartilhamento de vídeo. Foi descrito como uma alternativa irrestrita ao YouTube (para o bem ou para o mal); a maioria dos criadores de conteúdo do BitChute são indivíduos que foram barrados ou expulsos de plataformas como o YouTube. Ao contrário do YouTube, o BitChute não contém anúncios e as opções de monetização para criadores de conteúdo são muito mais flexíveis.

O BitChute é considerado parte de um grupo de plataformas e provedores conhecidos como “alt-tech”, que são voltados para oferecer alternativas às vozes convencionais. Esteja avisado, com foco específico em conteúdo político conservador e marginal, os vídeos BitChute podem ser um pouco extremos para alguns.

Quais dados o BitChute coleta?

O BitChute coleta informações de identificação pessoal que podem incluir seu nome, idade, endereço residencial, número de telefone e/ou detalhes do cartão de pagamento. Esta informação só será recolhida de utilizadores registados que tenham dado consentimento para o fazer. As informações não pessoais que podem ser coletadas incluem tipo de dispositivo, sistema operacional e tipo de navegador.

Como o BitChute se comporta em termos de privacidade?

Nada mal. O conteúdo do BitChute pode ser visualizado anonimamente. O registro da conta só é necessário se você quiser enviar vídeos, postar comentários, inscrever-se em canais ou votar em conteúdo. Qualquer informação do usuário coletada pela Bit Chute Limited é criptografada e protegida com assinaturas digitais. Nenhuma informação é vendida ou negociada.

Leia a política de privacidade do BitChute aqui.

Rumble

Apropriado para Compartilhar e assistir vídeos Preço Grátis Sem Anúncios Não Precisa de registro Não Audiência Criadores de conteúdo, alguns dos quais podem ser muito políticos Média de visitas mensais Mais de 100 milhões Maior qualidade de vídeo 4K Website https://rumble.com/ Aplicativos para iOS Baixe o Rumble para iOS Aplicativos para Android Baixe o Rumble para Android

Lançada em 2013, Rumble é uma plataforma de vídeo canadense que originalmente se concentrava em vídeos de amigos, familiares e animais de estimação dos usuários. No final de 2020, o congressista republicano da Califórnia, Devin Nunes, chamou a atenção para a plataforma quando ele e outros criadores de conteúdo conservadores migraram para o Rumble após o aumento da censura do YouTube sobre assuntos conservadores.

Assim como o BitChute, o Rumble parece estar adotando uma abordagem mais direta para moderar o conteúdo em sua plataforma.

Quais dados o Rumble coleta?

Dependendo do tipo de conta que você registrar, o Rumble poderá coletar informações pessoais que incluem seu nome, sexo, foto de perfil, localização, site e endereço de e-mail. Junto com isso, o Rumble pode coletar informações “não identificáveis” do usuário, que podem incluir dispositivo e tipo de navegador.

Como o Rumble se comporta em termos de privacidade?

Nada mal. O conteúdo do Rumble pode ser visualizado anonimamente. Podem ser coletados e mantidos registros de dados referentes ao tipo de dispositivo e navegador, em relação ao funcionamento do serviço. O Rumble, no entanto, permite que os usuários se registrem em seu serviço por meio de opções de login de terceiros (Facebook, Google, etc.), o que nem sempre é uma boa ideia.

Leia a política de privacidade do Rumble aqui.

PeerTube

Apropriado para Compartilhar e assistir vídeos Preço Grátis Sem Anúncios Sim Precisa de registro Não Audiência Qualquer pessoa interessada em streaming, upload e download de vídeos Média de visitas mensais Mais de 208.000 Maior qualidade de vídeo 1440p Website https://joinpeertube.org/

Fundado em 2018 pela Framasoft, uma organização francesa sem fins lucrativos, o PeerTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeo descentralizada, de código aberto e sem anúncios. Ser descentralizado significa que usuários e criadores podem criar sua própria plataforma (ou “instância”). Em outras palavras, você pode criar sua própria alternativa ao YouTube! As instâncias podem variar conforme o assunto e as regras da comunidade.

Quais dados o PeerTube coleta?

Isso pode variar conforme as opções de registro ou inscrição ficam a critério do criador da instância.

Como o PeerTube se comporta em termos de privacidade?

Ótimo! Como um software de código aberto e gratuito, o código-fonte do PeerTube está prontamente disponível para qualquer pessoa examinar e, portanto, é bastante transparente.

Leia aqui os avisos legais da FramaSoft.

LBRY

Apropriado para Compartilhar e assistir vídeos Preço Grátis Sem Anúncios Sim Precisa de registro Não Audiência Qualquer pessoa interessada em streaming, upload e download de vídeos Média de visitas mensais Mais de 170.000 Maior qualidade de vídeo 1440p Website https://lbry.com/

LBRY é um protocolo que fornece aos criadores uma plataforma para publicar conteúdo de vídeo sem censura, risco de visa fazer para publicar o que “o Bitcoin fez com o dinheiro”. Na verdade, a mesma tecnologia blockchain desenvolvida pelo criador do Bitcoin também alimenta o LBRY.

Um recurso divertido que o LBRY implementou é sincronizar seu canal do YouTube com a rede LBRY. Isso significa que sempre que você enviar um novo conteúdo para o YouTube, ele também será automaticamente enviado para o seu canal LBRY. A ressalva é que você deve ter mais de 300 assinantes no YouTube e ser consistente com seus uploads.

Além do conteúdo de vídeo, o LBRY também permite o compartilhamento de músicas e documentos.

Quais dados o LBRY coleta?

O LBRY coleta dados do usuário que podem incluir seu endereço de e-mail, preferências do usuário, informações do sistema, verificação de identidade, análises e endereço IP. Algumas dessas informações dependem muito de você decidir se registrar e fornecer um endereço de e-mail. LBRY também oferece a opção de visualização de conteúdo anonimamente.

Como o LBRY se comporta em termos de privacidade?

Ótimo! Os dados identificáveis do usuário não são vendidos nem transferidos a terceiros. O conteúdo do LBRY pode ser visualizado anonimamente. Nenhum rastreamento é implementado em todo o serviço, nem rastreamento comportamental de terceiros, e há várias opções para alterar qualquer instância de suas informações pessoais usadas no site.

Leia a política de privacidade da LBRY aqui.

Wistia

Apropriado para Videoconferência e vídeos de marketing Preço Gratuito para um plano básico. Os planos Plus começam em US$ 19 Sem Anúncios Sim Precisa de registro Sim Audiência Qualquer pessoa interessada em hospedar vídeos em uma plataforma profissional e videoconferência Média de visitas mensais Indeterminada Maior qualidade de vídeo 1080p Website https://wistia.com/

Fundada por graduados da Brown University, a Wistia fabrica software de marketing de vídeo visando ajudar as empresas a expandir seus negócios e sua marca. Além de ser uma plataforma de hospedagem de vídeos e eventos ao vivo, a Wistia implementou recentemente funções de podcast que permitem às empresas criar séries e vídeos de podcast e gerenciá-los todos em um só lugar. A plataforma também oferece recursos analíticos para que as empresas possam rastrear quais vídeos apresentam melhor desempenho.

Ao contrário do YouTube, o Wistia não serve para assistir vídeos aleatórios ou ouvir música. Em vez disso, é mais adequado para empresas que precisam de uma plataforma para hospedar e armazenar seus vídeos.

Quais dados a Wistia coleta?

A Wistia coleta dados de usuários ou empresas que podem incluir nomes e endereços de e-mail. A Wistia também pode coletar os dados fornecidos pelos visitantes da sua empresa.

Como a Wistia se comporta em termos de privacidade?

Muito bem! A Wistia cumpre o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE e é certificada tanto pela UE-EUA. e Suíça-EUA Privacy Shield Framework.

Leia mais sobre a política de privacidade da Wistia.

Veoh

Apropriado para Compartilhar e assistir vídeos Preço Grátis Sem Anúncios Não Precisa de registro Não Audiência Qualquer pessoa interessada em streaming, upload e download de vídeos Média de visitas mensais Mais de 14 milhões Maior qualidade de vídeo Indeterminada Website https://www.veoh.com/

Lançada em 2005, a Veoh é uma plataforma americana de compartilhamento de vídeos anteriormente propriedade do desenvolvedor web Dmitry Shapiro. No entanto, foi comprado pela empresa de tecnologia Qlipso Inc e posteriormente vendida para uma plataforma de blog japonesa, FC2.

Ao contrário de outros sites desta lista, Veoh é uma plataforma simples. Uma vez no site, os usuários poderão selecionar entre vários conteúdos gerados pelos usuários, clipes de filmes e músicas.

Quais dados a Veoh coleta?

A Veoh coleta informações do usuário, como nomes de usuário, histórico de visualização e atividades no site de seus usuários. Se você criou uma conta, a Veoh também poderá coletar suas informações de contato caso você tenha se inscrito.

Como a Veoh se comporta em termos de privacidade?

Justo. A Veoh foi criado especificamente para usuários nos EUA, o que significa que a plataforma redigiu sua política de privacidade para se adequar às regulamentações dos EUA. Dito isto, se você não concorda com os regulamentos estabelecidos pelos EUA, a Veoh pode não ser a melhor opção para você.

Utreon

Apropriado para Compartilhar, assistir vídeos e transmissões ao vivo Preço Grátis Sem Anúncios Sim, para contas premium Precisa de registro Não Audiência Qualquer pessoa interessada em assistir seus criadores de conteúdo favoritos e fazer upload de vídeos Média de visitas mensais Indeterminada Maior qualidade de vídeo 4K Website https://utreon.com/

O Utreon é uma plataforma de hospedagem de vídeo feita para criadores de conteúdo. Pense no Utreon como uma combinação de Patreon e YouTube, onde os usuários podem pagar para se inscrever em seus criadores de conteúdo favoritos. No entanto, diz-se que o Utreon cobra apenas 5% das assinaturas, contra 8% do Patreon. Além da hospedagem de vídeo, o Utreon também suporta transmissão ao vivo e permite que os espectadores conversem com os criadores usando Ultra Chats.

O Utreon afirmou que está empenhado em evitar a censura severa na sua plataforma e pretende ser mais credível e transparente nas suas políticas.

Quais dados o Utreon coleta?

De acordo com sua política de privacidade, a Utreon afirma que coleta informações como nomes, informações de contato e histórico de visualização. Mesmo que você não crie uma conta no Utreon, ele poderá rastrear seu endereço IP e ver qual conteúdo você consumiu. No entanto, o site recomenda que os usuários usem um pseudônimo caso não se sintam à vontade em compartilhar suas informações pessoais.

Como o Ultreon se comporta em termos de privacidade?

Bem. O Utreon é claro sobre o tipo de informação que coleta de usuários e criadores de conteúdo. Tudo isso está documentado em sua política de privacidade.

Twitch

Apropriado para Transmissão ao vivo e visualização de vídeos dos seus streamers de jogos favoritos Preço Gratuito com planos premium disponíveis Sem Anúncios Sim, com uma conta premium Precisa de registro Não Audiência Qualquer pessoa interessada em assistir seus criadores de conteúdo de jogos favoritos e fazer uploads de vídeos Média de visitas mensais Mais de 140 milhões Maior qualidade de vídeo 1080p Website https://www.twitch.tv/ Aplicativos para iOS Baixe o Twitch para iOS aqui Aplicativos para Android Baixe o Twitch para Android aqui

O Twitch é mais conhecido por ser um serviço de transmissão ao vivo que se concentra na transmissão de videogames e de competições de esportes eletrônicos. Também é uma ótima plataforma para criadores de conteúdo interagirem com seus fãs.

Nos EUA, o Twitch é considerado uma das plataformas de streaming de vídeo mais populares e conta com celebridades como o rapper Drake, o piloto de F1 Lando Norris e a cantora Doja Cat entre alguns de seus usuários.

Embora sejam principalmente para transmissão ao vivo, os vídeos no Twitch também estão disponíveis sob demanda.

Quais dados o Twitch coleta?

O Twitch coleta automaticamente endereços IP, IDs exclusivos de usuário, tipos de dispositivos e navegadores. Ele também anota endereços de páginas de referência e de saída, software e tipos de sistema. Se você se inscreveu em uma conta, o Twitch coleta seu nome e informações de contato.

Como o Twitch se comporta em termos de privacidade?

Não é o melhor. Embora a empresa colete informações sobre seus usuários e criadores de conteúdo, o Twitch não vende informações pessoais a terceiros. No entanto, a política de privacidade do site afirma que as informações pessoais podem ser compartilhadas com terceiros para melhores recomendações e publicidade direcionada.

TikTok

Apropriado para Compartilhar e assistir vídeos Preço Grátis Sem Anúncios Não Precisa de registro Não Audiência Qualquer pessoa interessada em assistir, enviar e baixar vídeos curtos Média de visitas mensais Aproximadamente 80 milhões de usuários ativos mensais nos EUA. Maior qualidade de vídeo 1080p Website https://www.tiktok.com/ Aplicativos para iOS Baixe o TikTok para iOS aqui Aplicativos para Android Baixe o TikTok para Android aqui

Propriedade da empresa chinesa ByteDance, TikTok ou Douyin, como é conhecido na China, é uma plataforma de compartilhamento de vídeos virais que hospeda vídeos curtos. O TikTok tornou-se disponível mundialmente após sua fusão com o provedor de mídia social Musical.ly em 2018.

Nos EUA, o TikTok é considerado controverso devido à sua falta inicial de transparência. Em 2020, o governo dos EUA quis banir o TikTok devido a questões de privacidade. O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, considerou o aplicativo uma ameaça à segurança nacional.

Quais dados o TikTok coleta?

Como outras plataformas de mídia social, o TikTok coleta muitas informações do usuário e requer dados para aprimorar a experiência em seu aplicativo. Além de informações básicas do usuário, como nomes, informações de contato e idades, o TikTok também conhece a localização aproximada e o endereço IP do usuário.

Como o TikTok se comporta em termos de privacidade?

Nada bem. Em junho de 2021, o TikTok anunciou em uma atualização de privacidade que poderia coletar dados biométricos de usuários dos EUA, incluindo impressões faciais e de voz. Para muitos usuários, a questão preocupante era onde esses tipos de dados serão armazenados e como a empresa pretende utilizá-los. Em sua política de privacidade, o TikTok afirma explicitamente que compartilha dados com terceiros, como parceiros de negócios, provedores de análise e anunciantes.

Leia a política de privacidade deles aqui.

Ted Talks

Apropriado para Assistir a vídeos educacionais, participar de conferências e seminários online Preço Grátis Sem Anúncios Não Precisa de registro Não Audiência Qualquer pessoa interessada em assistir TED Talks, discussões interessantes e participar de conferências Média de visitas mensais Mais de um bilhão de visualizações no vídeos Maior qualidade de vídeo 1080p Website https://www.ted.com/talks

O TED Talks é uma plataforma de compartilhamento de vídeos mais conhecida por fornecer conteúdo educacional e cerebral sobre diversos tópicos, incluindo design, engenharia e tecnologia. Frequentemente, os vídeos do TED Talks apresentam empreendedores, celebridades e indivíduos conhecidos que oferecem perspectivas interessantes e insights sobre vários tópicos.

Quais dados o TED Talks coleta?

Em seu site, o TED Talks revela que coleta três tipos de informações. São informações pessoais ao criar uma conta, rastreando informações como endereços IP e cookies.

Como o TED se comporta em termos de privacidade?

Relativamente bem. Você ainda pode acessar o TED Talks sem se inscrever em uma conta e se estiver preocupado com a quantidade de informações que a plataforma pode coletar sobre você, evite inscrever-se em masterclasses ou pagar por eventos e conferências online. Leia mais sobre a política de privacidade do TED Talks aqui.

Odysee

Apropriado para Compartilhar e assistir vídeos Preço Grátis Sem Anúncios Sim Precisa de registro Não Audiência Qualquer pessoa interessada em streaming, upload e download de vídeos Média de visitas mensais Mais de 51 milhões de visitas ao site em setembro de 2022 Maior qualidade de vídeo 1080p Website https://odysee.com/

Odysee é uma alternativa ao YouTube que foi lançada no final de 2020 após o aumento da censura pesada. Criado pelos fundadores da LBRY em uma plataforma blockchain, o Odysee se tornou popular entre os criadores de conteúdo de extrema-direita na América. Vários influenciadores de extrema-direita, como Jordan Peterson, Tarl Warwick e Elijah Schaffer, todos têm canais na plataforma.

Apesar disso, o Odysee não foi criado inerentemente para a direita. Assim como o LBRY, o Odysee foi criado para fornecer conteúdo livre de censura e um fluxo de receita alternativo para criadores de conteúdo.

Quais dados o Odysee coleta?

A Odysee coleta informações como nomes, informações de contato e respostas para pesquisas ou outros materiais de marketing quando um usuário se inscreve em uma conta em seu site.

O site também coleta cookies para oferecer melhores experiências aos usuários.

Como o Odysee se comporta em termos de privacidade?

Assim como o LBRY, o Odysee opera em uma plataforma blockchain e de código aberto, o que significa que os dados não são armazenados em apenas um servidor. De acordo com sua política de privacidade, o Odysee afirma que verifica seu site regularmente em busca de brechas e vulnerabilidades de segurança.

Metacafe/Videoshub

Apropriado para Compartilhar e assistir vídeos Preço Grátis Sem Anúncios Não Precisa de registro Não Audiência Qualquer pessoa interessada em streaming, upload e download de vídeos Média de visitas mensais Indeterminada Maior qualidade de vídeo Indeterminada Website https://videoshub.com/

O Metacafe foi fundado em 2003 pelos empresários israelenses Eyal Hertzog e Arik Czerniak. Quando o domínio do site foi desativado, o Videoshub, com sede nos EUA, arquivou todos os seus vídeos e agora os hospeda em seu site.

Assim como o YouTube, o Videohub separa o conteúdo com base em tópicos. Uma característica única do site é a seleção de escolhas aleatórias que é atualizada sempre que você visita o site.

Quais dados o Metacafe coleta?

De acordo com sua política de privacidade, o Metacafe/Videoshub pode coletar ou receber informações adicionais não pessoalmente identificáveis quando os usuários interagem com um determinado recurso ou resposta.

Como o Metacafe se comporta em termos de privacidade?

Não muito bem. Em sua política de privacidade, o site afirma que seus anunciantes podem usar redes de anúncios de terceiros para vender e apresentar anúncios em seu site.

Clientes do YouTube com privacidade

Outra opção a considerar é usar clientes do YouTube que respeitam a privacidade, como o FreeTube e o NewPipe. Ambas as opções permitem que você use o YouTube sem precisar fazer login ou ser rastreado. Ambos também permitem importar/exportar todas as suas playlists do YouTube. O FreeTube está disponível para todos os principais sistemas operacionais de desktop, enquanto o NewPipe está disponível para Android.

As melhores alternativas seguras para crianças ao YouTube

Se você está procurando uma alternativa ao YouTube para seus filhos, aqui estão algumas que você pode experimentar:

Uma ramificação da Nickelodeon, Nick Jr. apresenta episódios completos e clipes de seus programas pré-escolares. As crianças podem assistir Peppa Pig, Paw Patrol e muitos outros programas infantis.

A KidsBeeTV é uma plataforma de streaming educacional criada para crianças. Os pais terão que se inscrever para acessar mais de 5.000 programas de TV, jogos e vídeos em qualquer lugar.

GoNoodle é uma plataforma de vídeo que torna o aprendizado divertido. Ideal para crianças mais velhas, o site traz vídeos de atividades para dançar, cantar e brincar. O site também oferece folhas de atividades divertidas e imprimíveis para as crianças colorirem e criarem.

O aplicativo Jellies, disponível para iOS, traz vídeos divertidos e educativos para crianças. A plataforma sem anúncios promete manter a plataforma segura para as crianças, revisando todo conteúdo que aparece em seu aplicativo.

Como desbloquear o YouTube no seu país

Se você está procurando alternativas ao YouTube porque o mesmo está bloqueado em seu país, você poderá usar uma VPN para acessá-lo. A ExpressVPN possui localizações de servidor em 105 países que permitem que você escolha e alterne para diferentes locais virtuais com a frequência que desejar. O YouTube também usa seu endereço IP para recomendar vídeos e artistas para você. Se quiser proteger sua privacidade, você pode usar uma VPN para alterar seu endereço IP. Ao fazer isso, você também poderá descobrir novos artistas e assistir a transmissões locais.

