Welke sport streamen Nederlanders het liefst? Nu de Eredivisie hervat wordt en weer te bekijken is, en Max Verstappen opnieuw de wereldtitel in Formule 1 kon pakken, leek het ons tijd om het Nederlandse kijkgedrag onder de loep te nemen. Wat beïnvloedt de streamingvoorkeuren van de gemiddelde Nederlandse sportliefhebber precies? We brachten enkele interessante evoluties in kaart.

Onze researchtool bij uitstek is Google Trends. Daarmee kunnen we de populariteit van een zoekterm op Google tot op de dag onderzoeken, met gegevens die teruggaan tot 2004. De populariteit wordt gemeten op een schaal van honderd. Hoe groter het aandeel van een zoekterm vergeleken met het totale aantal zoekopdrachten tijdens een gegeven periode, hoe hoger de score.



Zijn Nederlanders streamingmoe?

In de periode van 2017 tot 2022 was F1, ofwel Formule 1, de populairste zoekopdracht gelinkt aan ‘streams’ binnen de categorie ‘sport’. Andere gerelateerde zoekopdrachten die in de afgelopen vijf jaar doorbraken, waren ‘Mayweather vs. McGregor’, ‘Glory 77’ en ‘boxing influencers’ wat wijst op een toenemende interesse in boksen en kickboksen. Dit ging hand in hand met een toename in ‘VPN’-zoekopdrachten wat wijst op een interesse in veilig en privé sport streamen.

Een vijfde zoekterm die aan populariteit won, was ‘vrouwenvoetbal Nederland’. De Oranje Leeuwinnen maakten hun comeback in 2017 toen ze het EK vrouwenvoetbal wonnen. Twee jaar later werden ze tweede in het WK vrouwenvoetbal in de finale tegen de VS. De zoekterm piekte nog steeds in 2021, maar het volgende EK werd een jaar uitgesteld door de Covid 19-pandemie. Toen het deze zomer eindelijk zover was, leek de trend overgewaaid en het Nederlandse team schopte het niet voorbij de kwartfinales.

Niet alleen de interesse in het vrouwenvoetbal ging achteruit. Sinds 2017 is er een algemene dalende trend van het aantal zoekopdrachten naar ‘streams’ binnen de categorie ‘sport’. Tijdens de eerste golf van de pandemie was er een enorme dip. Alle grote bijeenkomsten en dus ook sportevenementen waren maandenlang zowat wereldwijd stilgelegd. Zodra sportwedstrijden weer opstartten en live werden uitgezonden, nam de interesse in sportstreams weer toe. In augustus 2020 werd hetzelfde niveau van februari 2020 bereikt, maar sindsdien stagneren de zoekopdrachten. Verschillende sportbonden hebben door de jaren heen deals gesloten met grote streamingplatforms, wat heeft geleid tot een grotere segmentatie. Dat kan de daling in het gebruik van de algemene zoekterm voor sportstreams verklaren. Een andere mogelijke verklaring is dat Nederlanders streamingmoe zijn.

Nieuwe favorieten

MMA- en kickbokswedstrijden van de organisaties UFC en Glory lijken een niche, maar zijn eigenlijk ontzettend populair voor streaming. Zo waren de meeste pieken in zoekopdrachten naar sportstreams de afgelopen 12 maanden te wijten aan kickboksevenementen – zelfs wedstrijden die niet doorgingen. Zoals het gevecht van Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek dat op 19 maart 2022 werd stopgezet omwille van rellen op de tribune.

Een andere sport die niemand moe lijkt te worden, is Formule 1. En in tegenstelling tot veel andere markten , is de F1-trend in Nederland niet te wijten aan de Netflix-serie Drive to Survive. Het is zelfs waarschijnlijker dat de serie haar succes dankt aan de coureur Max Verstappen. Hij schreef geschiedenis door op 15 mei 2016 als eerste Nederlandse autocoureur ooit een Formule 1-race te winnen. Vanaf dat iconische moment kregen zoektermen als ‘Max Verstappen’ en ‘F1-stream’ meer belangstelling.

De inhaalrace van Max Verstappen

Maar het belangrijkste hoogtepunt moet wel 12 december 2021 geweest zijn: de ontknoping van de nek-aan-nek-race tussen legenden Lewis Hamilton en Max Verstappen in Abu Dhabi. Daar werd Verstappen voor het eerst wereldkampioen en ook in 2022 lijkt hij naar de overwinning te racen. Dat komt vast goed uit voor de kijkcijfers van Drive to Survive. De release van het vierde seizoen afgelopen maart kende een enorme piek in zoekopdrachten. Dat is niet verwonderlijk: het dramatische seizoen biedt een blik achter de schermen van het spannende jaar dat tot Verstappens wereldtitel leidde.

Als de liefde voor de Nederlandse trots van de Formule 1 zich voortzet, ziet het er bovendien naar uit dat één jongeman populairder wordt dan de top drie Nederlandse voetbalclubs die al meer dan een eeuw vaste waarden zijn. Op vlak van zoekopdrachten binnen de categorie ‘sport’ doet Max Verstappen het tijdens het F1-seizoen al beter dan PSV en Feyenoord, maar ook AFC Ajax wordt in een sneltempo bijgebeend.

We hopen dat u deze inzichten interessant vond. U kunt hier altijd terecht voor meer relevant nieuws en updates over sport. En mocht u opeens zin hebben gekregen om uw favoriete sport live te kijken, vergeet dan niet om veilig te streamen met behulp van een VPN.