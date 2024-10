Uit onderzoek door ExpressVPN is gebleken hoe oudere generaties omgaan met technologische uitdagingen en hoe vaak kinderen bijspringen om te helpen met praktische tips om ze online veilig en zelfverzekerd te houden.

Naarmate meer van ons leven zich online afspeelt (bankieren, gezondheidszorg, contact houden) wordt het steeds belangrijker om te begrijpen hoe digitale tools werken. Voor senioren kunnen taken die voor jongere mensen eenvoudig lijken, zoals het downloaden van een VPN voor Windows pc of het instellen van tweestapsverificatie, aanvoelen alsof ze hun weg moeten vinden in een doolhof. Lagere digitale geletterdheid kan oudere volwassenen ook kwetsbaarder maken voor oplichting, privacyschendingen en andere digitale bedreigingen.

Dat is waar vaak jongere familieleden worden ingeschakeld: zij worden de techsupport voor hun ouders en grootouders. Of het nu gaat om het instellen van een nieuw apparaat, advies geven over online veiligheid of het uitleggen van de nieuwste technologische trend, het kan voldoening geven, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee.

Om een beter inzicht te krijgen in deze generatiekloof op technologisch gebied, ondervroeg ExpressVPN 5.000 mensen in de VS, het VK, Frankrijk, Spanje en Italië van 27 jaar en ouder. De resultaten geven ons een duidelijk beeld van hoe oudere volwassenen zich door de digitale wereld bewegen (of worstelen) en in hoeverre ze afhankelijk zijn van hun kinderen en kleinkinderen voor hulp. De bevindingen benadrukken een aanhoudende kloof in digitale geletterdheid, zelfs in een wereld waarin technologie toegankelijker is dan ooit.

De vraag is dus hoe we we deze kloof overbruggen en ervoor zorgen dat onze ouders en grootouders veilig en vol vertrouwen de technologie kunnen gebruiken die zo’n groot deel van het dagelijks leven uitmaakt? Lees verder om erachter te komen.

Hoe Spanje achterloopt wat betreft digitaal zelfvertrouwen

Met betrekking tot het begrijpen van technologie zitten niet alle generaties (of landen) op dezelfde lijn. Onze onderzoeksresultaten onthullen hoe gevarieerd digitale geletterdheid kan zijn: sommige generaties voelen zich zelfverzekerder dan andere bij het navigeren door technologie. Maar over de generaties heen blijkt dat respondenten in Spanje het minst zelfverzekerd zijn in het gebruik van moderne technologie, terwijl die in de VS en Italië volgens zelfrapportages relatief hoog scoren in digitale geletterdheid.

Bij de jongere millennials (27-34 jaar) zien we over het algemeen een redelijk sterk begrip van digitale technologie. Over het algemeen voelt de meerderheid dat ze een goed tot zeer goed begrip hebben. In landen zoals Frankrijk en Italië is het vertrouwen bijzonder hoog: ongeveer 80% van de respondenten in deze leeftijdsgroep heeft het gevoel dat ze een solide kennis van technologie hebben. Ondertussen blijft Spanje iets achter: slechts 66% heeft hetzelfde niveau van vertrouwen.

Bij oudere millennials (35-42 jaar) begint het verhaal te verschuiven. Het vertrouwen blijft relatief hoog, vooral in de VS en Italië, waar ongeveer 76-78% het gevoel heeft een goed begrip te hebben. Maar er is een merkbare daling in Spanje, waar slechts 57% zich zelfverzekerd voelt in het omgaan met technologie.

Generatie X (43-58 jaar) laat een grotere daling in vertrouwen zien. In deze groep gelooft minder dan de helft van de respondenten in Frankrijk en Spanje dat ze een sterk begrip van technologie hebben. Zelfs in de VS, waar het vertrouwen doorgaans hoger is, voelt slechts 63% dat ze een goed begrip hebben. Deze generatie, die waarschijnlijk de overgang van analoog naar digitaal heeft meegemaakt, vindt het misschien moeilijker om het snelle tempo van technologische veranderingen bij te houden.

Tegen de tijd dat we bij jongere babyboomers (59-68 jaar) aankomen, wordt de kloof nog groter. In landen als Frankrijk en Spanje zijn de cijfers opvallend: minder dan een derde van de respondenten voelt zich zelfverzekerd in hun technologische vaardigheden. Zelfs in landen zoals de VS en het VK, waar digitale geletterdheid over het algemeen hoger is, voelt slechts ongeveer de helft van de respondenten in deze leeftijdsgroep zich op zijn gemak met technologie.

Tot slot geeft het onderzoek voor de oudere generatie babyboomers (69+) een duidelijk beeld: hoe ouder de respondenten, hoe groter de moeite met technologie. In Italië en Spanje bijvoorbeeld, geven de meeste ondervraagden toe dat ze heel weinig of niets weten over technologie. Zelfs in meer technologisch onderlegde landen zoals de VS en het VK is het niveau van zelfvertrouwen laag: slechts ongeveer een derde geeft aan een goed begrip te hebben.

Millennials hechten de meeste waarde aan digitale geletterdheid

Of het nu gaat om het beschermen van persoonlijke gegevens, het voorkomen van online oplichting of het contact houden met dierbaren, digitaal geletterd zijn betekent dat je bent toegerust om om te gaan met de eisen van de voortschrijdende technologie. En hoewel het vertrouwen in het omgaan met technologie per generatie en land verschilt, onthult ons onderzoek een gemeenschappelijk begrip: digitale geletterdheid is belangrijk. Maar de urgentie om zich deze vaardigheden eigen te maken wordt niet door alle demografische groepen gelijk gevoeld.

Millennials lijken het concept van digitale geletterdheid goed te begrijpen. In landen als het VK en Spanje erkent ongeveer de helft van de respondenten in deze leeftijdsgroep dat het belangrijk is om bij te blijven met technologie. Toch deelt in Frankrijk slechts 21% van de jongere millennials dit gevoel van urgentie, wat kan duiden op een gebrek aan bewustzijn van de risico’s van achterblijven.

Voor oudere millennials blijft het belang dat aan digitale geletterdheid wordt gehecht hoog, vooral in de VS en Italië, waar 45% tot 46% van de respondenten het als uiterst belangrijk beschouwt. Spanje laat ook sterke cijfers zien: 46% die beschouwt het als essentieel. Maar opnieuw loopt Frankrijk achter, met minder respondenten die het belang ervan benadrukken.

Als we naar generatie X kijken, begint het belang dat aan digitale geletterdheid wordt gehecht, af te nemen. Terwijl 44% tot 51% van de respondenten in de VS en Italië het nog steeds als vitaal beschouwt, doet slechts 18% van hun leeftijdsgenoten in Frankrijk dat.

Hoe verder we de babyboom-generatie ingaan, des te meer neemt de erkenning van het belang van digitale geletterdheid af. Ondanks de duidelijke risico’s van digitaal ongeletterd zijn, beschouwt slechts 13% van de respondenten in Frankrijk het als uiterst belangrijk, vergeleken met ongeveer 43% in Spanje en Italië. Dit suggereert dat, hoewel sommige babyboomers zich bewust zijn van de noodzaak om digitaal geletterd te blijven, velen mogelijk niet volledig begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn als ze niet bijblijven met technologie .

Ten slotte zien we onder oudere babyboomers een duidelijke kloof. In Italië erkent 40% nog steeds het belang van digitale geletterdheid, wat aantoont dat een aanzienlijk deel van deze leeftijdsgroep begrijpt dat het nodig is om op de hoogte te blijven. Maar in Frankrijk en Spanje zien slechts respectievelijk 17% en 25% van de respondenten het als een prioriteit. Dit kan toe te schrijven zijn aan de gedachte dat men zich niet zo verbonden voelt met de digitale wereld of het idee dat deze vaardigheden minder relevant zijn in hun dagelijks leven.

Hoe oudere volwassenen verbonden blijven

Hoewel digitale geletterdheid een deel van de puzzel is, geeft inzicht in hoe oudere volwassenen dagelijks met technologie omgaan een vollediger beeld van de uitdagingen en kansen waarmee ze worden geconfronteerd. Van de apparaten die ze gebruiken tot hun online gewoonten, en zelfs de ondersteuning die ze van familieleden krijgen, de huidige staat van digitale betrokkenheid onder oudere generaties is complexer dan het lijkt.

Hoewel oudere generaties misschien niet altijd voorop lopen, zijn ze zeker niet zo ontkoppeld als sommigen denken. De meerderheid is al verbonden met de digitale wereld via een verscheidenheid aan apparaten.

De meeste generaties bezitten een smartphone

Volgens ons onderzoek bezit 85% van alle respondenten een iPhone of Android-telefoon, smartphones zijn daarmee het meest voorkomende stuk technologie in hun leven. Laptops en computers zitten daar niet ver achter: 81% van de respondenten heeft er een. Deze apparaten dienen vaak als het belangrijkste hulpmiddel voor meer complexe taken, zoals online winkelen, financiële zaken regelen of thuiswerken. Televisies spelen ook een belangrijke rol in hun digitale leven: 68% van de respondenten bezit een traditionele tv en 66% een smart-tv die streamingdiensten en internetconnectiviteit naar hun woonkamer brengt.

Tablets zijn ook vrij populair: 60% van de respondenten heeft er een. Interessant is dat 42% van de respondenten een spelcomputer bezit, wat suggereert dat gamen niet alleen aan jongere generaties is voorbehouden. Nieuwere technologieën zoals VR-headsets bevinden zich echter nog aan de rand van de mainstream: slechts 7% van de respondenten heeft er een.

Hoeveel tijd brengen we online door?

De veronderstelling ligt voor de hand dat jongere generaties degenen zijn die aan hun schermen gekluisterd zijn, maar de werkelijkheid is iets genuanceerder. Het blijkt dat het niet alleen millennials zijn die zoveel uren maken.

Jongere en oudere millennials vertonen vergelijkbare online gewoonten, waarbij de meerderheid tussen de 6 en 20 uur per week online doorbrengt. Voor ongeveer 14% van elke groep gaat dat zelfs tot 21-30 uur. Deze tijd wordt besteed aan het balanceren van werk, sociale interactie en entertainment. Interessant is dat een klein percentage van de jongere millennials meer dan 100 uur per week online is, wat neerkomt op vier hele dagen online.

Generatie X volgt een vergelijkbaar patroon. De meeste mensen in deze groep (22%) besteden 11-20 uur per week online, en ongeveer 16% brengt 21-30 uur achter hun apparaten door. En, in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, jongere en oudere babyboomers volgen hetzelfde patroon. Respectievelijk 22% en 24% van de respondenten brengen wekelijks 11-20 uur online door, zelfs meer dan sommige jongere generaties. In feite brengt 15% van de oudere boomers wekelijks 21-30 uur online door, en 12% 31-40 uur online.

Vier op de vijf volwassenen helpen hun ouders met technische ondersteuning

Hoewel technologie ons leven gemakkelijker heeft gemaakt, heeft het ook, vooral voor oudere volwassenen, een ruimte gecreëerd die overweldigend kan zijn. Hier komt familie om de hoek kijken. De rol van jongere generaties is groter dan een telefoontje of bezoekje af en toe; ze zijn nu de go-to techsupport voor hun ouders en grootouders.

Reken je op je kinderen voor technische ondersteuning? (% van de respondenten die ja zeiden)

VS VK Frankrijk Spanje Italië Gen X 60% 63% 69% 77% 56% Jongere babyboomers 58% 61% 76% 87% 71% Oudere babyboomers 63% 76% 72% 88% 77%

Uit ons onderzoek blijkt dat veel oudere volwassenen afhankelijk zijn van hun familie voor technische ondersteuning. Ongeveer 66% van de gen-Xers rekent op hun kinderen voor hulp, en deze behoefte groeit alleen maar met de leeftijd. Voor babyboomers stijgt dat aantal naar 69%, en voor de oudere boomers is dat 71%.

Spanje valt op met een hogere afhankelijkheid: 77% van de gen-Xers daar wenden zich tot hun kinderen voor technische hulp, tegen 60% in de VS en 63% in het VK. Het patroon zet zich voort bij babyboomers in Spanje en Frankrijk, die meer geneigd zijn om op hun familie te leunen om de digitale ruimte te navigeren.

Help je je ouders met technische ondersteuning? (% van de respondenten met levende ouders die ja zeiden)

VS VK Frankrijk Spanje Italië Jongere millennials 82% 96% 91% 95% 99% Oudere millennials 82% 91% 86% 91% 95% Gen X 64% 66% 67% 76% 82% Jongere babyboomers 24% 26% 44% 40% 57%

Maar het is niet alleen zo dat de oudere generaties hulp zoeken. Millennials zijn meer dan bereid om te helpen, waarbij 94% aangeeft hun ouders te ondersteunen met technologie. Italië en Spanje lopen voorop, waar bijna alle jongere millennials helpen. Naarmate ze ouder worden, neemt deze trend niet af: 89% van de oudere millennials blijft technische ondersteuning bieden.

Generatie X is ook sterk betrokken: 72% helpt nog steeds hun ouders. En zelfs onder jongere babyboomers neemt 40% de verantwoordelijkheid op zich om hun ouder wordende ouders te ondersteunen.

De verborgen risico’s van onze ouders die verbonden blijven

Het helpen van onze ouders bij het instellen van een nieuw apparaat of het oplossen van een technisch probleem is echter slechts een deel van het werk is. De grotere uitdaging ligt erin ze te beschermen tegen de risico’s die gepaard gaan met het doorbrengen van meer tijd online. Het is geen geheim dat het internet een mijnenveld kan zijn, vooral voor degenen die er niet mee zijn opgegroeid. Onze ouders en grootouders zijn vaak goedgeloviger, en dat maakt ze tot een belangrijk doelwit voor online oplichting, datalekken en inbreuken op de privacy.

Veelvoorkomende oplichting gericht op volwassenen

Stel je voor dat je je e-mail opent en een bericht ziet dat afkomstig lijkt te zijn van je bank, waarin je wordt gevraagd je accountgegevens te verifiëren. Of dat je een sms ontvangt van wat lijkt op je telefoonaanbieder, waarin je wordt gevraagd op een link te klikken om je betalingsgegevens bij te werken. Voor veel oudere volwassenen zijn deze scenario’s maar al te echt — en ze trappen er maar al te gemakkelijk in.

Volgens ons onderzoek heeft 24% van de jongere millennials en 19% van de oudere millennials een familielid dat slachtoffer is geworden van oplichting. Ongeveer 20% van de respondenten uit generatie X meldde zelf te zijn opgelicht, en dat aantal daalt tot minder dan een kwart (17%) voor babyboomers. Van degenen van 69 jaar en ouder is 16% slachtoffer geweest.

Maar wat zijn de oplichtingstrucs die onze ouders en grootouders verrassen? De meest voorkomende methode is via e-mail: 42% van de slachtoffers van oplichting van 69 jaar en ouder werd op deze manier benaderd. E-mailoplichting varieert van phishing-pogingen, waarbij oplichters zich voordoen als legitieme bedrijven om persoonlijke informatie te stelen, tot meer uitgebreide complotten zoals valse technische ondersteuning, waarbij het slachtoffer wordt overtuigd om op afstand toegang tot hun computer te verlenen.

Sociale media komen daar vlak achteraan als broedplaats voor oplichting, vooral naarmate oudere volwassenen actiever worden op platforms als Facebook. Volgens ons onderzoek is 27% van de slachtoffers van generatie X, 25% van de slachtoffers van de jongere boomers en 19% van de slachtoffers van oudere boomers het slachtoffer geworden van oplichting via sociale media.

Hier kunnen ze te maken krijgen met nepprofielen, aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn of frauduleuze advertenties die zijn ontworpen om persoonlijke informatie of geld te los te peuteren. Een veelvoorkomend voorbeeld is een “vriend” die om geld vraagt voor een noodgeval, waarbij wordt ingespeeld op de goedheid en het vertrouwen van de oudere generatie.

SMS- en WhatsApp-oplichting zijn ook in opkomst, vooral onder jongere gebruikers, maar deze methoden worden steeds vaker gericht op oudere volwassenen. Dit soort oplichting omvat vaak berichten die afkomstig lijken te zijn van gerenommeerde bedrijven, met het verzoek om op een link te klikken of persoonlijke informatie te verstrekken. De eenvoud en urgentie van deze berichten maken ze bijzonder gevaarlijk voor degenen die misschien niet zo digitaal onderlegd zijn.

Gegevensverzameling en privacyproblemen

Grote technologiebedrijven zoals Google, Facebook en Amazon verzamelen enorme hoeveelheden gegevens over hun gebruikers, variërend van browsegewoonten tot persoonlijke voorkeuren, die ze vervolgens gebruiken om advertenties aan te passen, door te verkopen aan derden of zelfs om beslissingen te beïnvloeden. Voor oudere generaties, die mogelijk niet volledig begrijpen of zelfs weten van deze praktijken, kan dit aanvoelen als verraad van vertrouwen.

De privacyinstellingen zijn vaak diep verborgen in apps en websites, waardoor ze moeilijk te vinden en aan te passen zijn. Daardoor blijven veel oudere volwassenen kwetsbaar voor het verzamelen van hun gegevens zonder dat zij daar bewust toestemming voor hebben gegeven. Locatieservices, cameratoegang en microfoonrechten bijvoorbeeld zijn vaak standaard ingeschakeld, waardoor apps toegang hebben tot meer privé-informatie dan de meeste gebruikers zich realiseren.

De gevaren van openbare wifi

Openbare wifi-netwerken zijn overal — cafés, bibliotheken, luchthavens — en bieden een gemakkelijke manier om onderweg verbonden te blijven. Maar voor oudere volwassenen, die zich misschien niet bewust zijn van de risico’s, kan het gebruik van deze netwerken een aanzienlijke beveiligingsdreiging vormen.

Openbare wifi is vaak onbeveiligd; dat betekent dat gegevens die over het netwerk worden verzonden, mogelijk kunnen worden onderschept door hackers. Dit kan gevoelige informatie bevatten, zoals wachtwoorden, creditcardnummers of zelfs persoonlijke e-mails. Voor oudere volwassenen, die mogelijk openbare wifi gebruiken om hun bankrekening in te zien of in te loggen op persoonlijke diensten, is het risico om het slachtoffer te worden van een man-in-the-middle-aanval (een scenario waarin een hacker de communicatie tussen de gebruiker en de website onderschept en mogelijk wijzigt) hoog.

Gids om je ouders online te beschermen

Je hebt dus al je best gedaan om je ouders te helpen navigeren in de digitale wereld, of het nu gaat om het instellen van een nieuw apparaat of het oplossen van een app-probleem. Maar hoewel ze misschien op jou vertrouwen voor technische ondersteuning, is er nog een andere kant van de medaille: ze hebben hulp nodig om online veilig te blijven.

Het internet is enorm uitgestrekt, vol gemak maar ook risico’s. Zoals ons onderzoek aantoont, zijn veel oudere volwassenen steeds meer online, maar dat betekent niet dat ze volledig zijn toegerust om om te gaan met de bedreigingen die daarbij horen. Hier lees je hoe je ervoor kunt zorgen dat ze niet alleen verbonden, maar ook beschermd zijn.

Essentiële tools voor online privacy en beveiliging

Welke tools gebruik je om de privacy en veiligheid van je data te beschermen? (% van de respondenten)

Tool Jongere millennials Oudere millennials Gen X Jongere boomers Oudere boomers Firewall 28% 28% 30% 32% 31% Anti-malware 22% 23% 26% 29% 32% Spamfilter 23% 27% 25% 25% 21% 2FA 28% 24% 22% 22% 25% VPN 29% 25% 21% 17% 14% Bestand back-up 21% 23% 22% 20% 16% Incognito browsen 26% 22% 19% 11% 11% Tracker/cookie blocker 19% 14% 13% 11% 12% Ouderlijk toezicht/content filter 16% 18% 13% 3% 4% Veilige browser (bijv., Brave, Tor Browser, enz.) 16% 16% 10% 6% 7% Anti-phishing 11% 12% 10% 9% 8% Identiteitsdiefstal/credit score monitoring 7% 7% 9% 10% 13% Proxy 10% 9% 7% 4% 1% Beveiligde DNS 9% 8% 6% 3% 2% Account inbreuk monitoring 6% 6% 5% 4% 3% Locatie spoofer 5% 2% 2% 1% 0% Onion-netwerk 3% 2% 1% 1% 0%

De eerste verdedigingslinie is: ervoor zorgen dat je ouders de juiste tools hebben om hun online activiteiten te beschermen. Deze tools blokkeren bedreigingen en bieden ook gemoedsrust, in de wetenschap dat hun privé-informatie veilig is.

1. Firewall

Firewalls zijn de eerste verdedigingslinie in het blokkeren van ongeautoriseerde toegang tot de apparaten van je ouders. Ze fungeren als een barrière tussen hun apparaten en potentiële bedreigingen van het internet. Het goede nieuws? 31% van de oudere babyboomers gebruikt al een firewall. Maar het is de moeite waard om te dubbelchecken of deze op al hun apparaten actief en up-to-date is.

2. Anti-malware software

Malware kan een onzichtbare bedreiging zijn, die stilletjes chaos kan veroorzaken op de computers van je ouders. Anti-malware software is hun schild tegen deze verborgen gevaren. Oudere volwassenen beginnen het te begrijpen — 32% van de oudere babyboomers heeft anti-malware geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de software van je ouders regelmatig wordt bijgewerkt om hun apparaten schoon en veilig te houden.

3. Spamfilters

E-mail inboxen kunnen een mijnenveld zijn voor oudere volwassenen, met spam e-mails die vaak de toegangspoort vormen tot oplichting. Spamfilters helpen door automatisch ongewenste e-mails te sorteren, waardoor het risico op phishing-pogingen wordt verminderd. 21% van de oudere babyboomers gebruikt al spamfilters, maar is het belangrijk ervoor te zorgen dat ze correct zijn geconfigureerd en regelmatig worden gecontroleerd.

4. Tweestapsverificatie (2FA)

Wachtwoorden alleen zijn niet genoeg om accounts veilig te houden. Tweestapsverificatie (2FA) versterkt hun digitale verdediging door een tweede vorm van verificatie te verplichten, bijvoorbeeld een code die naar hun telefoon wordt gestuurd. Het is een eenvoudige stap die een groot verschil kan maken in het beschermen van je ouders tegen ongeautoriseerde toegang. Verrassend genoeg gebruikt 25% van de oudere babyboomers al 2FA, een hoger percentage dan andere generaties.

5. Een VPN

Een VPN is een must-have voor iedereen die serieus is over online privacy, en dat geldt ook voor je ouders. Een premium VPN van bijvoorbeeld ExpressVPN beveiligt niet alleen hun internetverbinding door hem te versleutelen, maar wordt ook geleverd met een eigen persoonlijk, versleuteld DNS, en dat voegt een extra beveiligingslaag toe. Dit betekent dat je ouders kunnen browsen, winkelen en bankieren zonder zich zorgen te maken dat hun gegevens worden onderschept door hackers.

En laten we het extra voordeel van ouderlijk toezicht niet vergeten. Met ExpressVPN kun je je ouders helpen filters in te stellen die ongepaste content blokkeren, en zo wordt het internet een veiliger plek voor iedereen in het huishouden. Hoewel het gebruik van VPN’s toeneemt (29% van de jongere millennials gebruikt er een) is er een aanzienlijke daling bij oudere generaties. Door ervoor te zorgen dat je ouders een VPN op hun apparaten hebben geïnstalleerd, heb je mogelijk de belangrijkste stap gezet om hun online leven te beveiligen.

6. Bestanden back-uppen

We weten allemaal hoe frustrerend het kan zijn om belangrijke bestanden kwijt te raken door een computercrash of doordat je ze per ongeluk hebt verwijderd. Voor senioren kan dit bijzonder verontrustend zijn, vooral als ze onvervangbare foto’s of belangrijke documenten kwijtraken. Hier komt het back-uppen van bestanden van pas. Regelmatig back-uppen van bestanden zorgt ervoor dat al hun belangrijke gegevens veilig zijn opgeslagen en gemakkelijk te herstellen zijn in geval van een ongelukje. Ondanks het belang ervan gebruikt slechts 16% van de oudere babyboomers momenteel back-uptools.

7. Veilige browsers

Ouders die meer bewust zijn van privacy kunnen extra veiligheid krijgen door veilige browsers zoals Brave of Tor te gebruiken, die tracking voorkomen en meer anonimiteit online bieden. Hoewel slechts 7% van de oudere babyboomers veilige browsers gebruikt, kan het introduceren van deze opties nuttig zijn, vooral bij het omgaan met gevoelige informatie.

8. Identiteitsdiefstal en account-inbreuk monitoring

Naarmate er meer persoonlijke informatie online wordt gedeeld, neemt het risico op identiteitsdiefstal toe. Diensten die identiteitsdiefstal monitoren, kunnen helpen door verdachte activiteiten zoals ongeautoriseerd gebruik van creditcards of wijzigingen in privégegevens te detecteren voordat ze ernstige schade veroorzaken.

Monitoring van account-inbreuken waarschuwt gebruikers ook als hun inloggegevens zijn betrokken bij een datalek. Hierdoor kunnen ze snel wachtwoorden wijzigen en hun accounts beveiligen. Slechts 3% van de oudere babyboomers gebruikt monitoringtools voor accoun-tinbreuken. Het introduceren van deze diensten bij je ouders kan hun online veiligheid vergroten, waardoor ze direct worden gewaarschuwd als hun accounts gevaar lopen.

9. Wachtwoordbeheer

Sterke, unieke wachtwoorden zijn essentieel voor elk online account. Help je ouders met een wachtwoordmanager zoals ExpressVPN Keys, die hen helpt sterke wachtwoorden te maken en op te slaan zonder de moeite om ze allemaal te onthouden. Zelfs met een wachtwoordmanager biedt het inschakelen van multifactorverificatie op hun accounts nog meer bescherming; zo blijven hun online activiteiten beschermd.

10. Software updates

Zorg ervoor dat de apparaten van je ouders de nieuwste versie van hun besturingssystemen, browsers en antivirussoftware draaien; ook dat is belangrijk voor hun veiligheid. Voor Apple-apparaten zoals iPhones en iPads is het up-to-date houden van apps de beste bescherming, want er is geen antivirussoftware beschikbaar voor deze apparaten. Voor Android-apparaten kun je voor extra waakzaamheid overwegen antivirussoftware te installeren.

Hoe je je ouders kunt onderwijzen om veilig online te blijven

Hoewel het één ding is om de juiste tools te installeren, is het een ander om ervoor te zorgen dat je ouders weten hoe ze deze effectief kunnen gebruiken. Veel oudere volwassenen willen graag leren, maar weten misschien niet waar ze moeten beginnen.

Wat heeft je begrip van technologie en internet het meest gevormd? (% van de respondenten)

Invloedrijke bronnen Jongere millennials Oudere millennials Gen X Jongere boomers Oudere boomers Ik heb mezelf geleerd over technologie 26% 30% 31% 34% 28% Persoonlijke ervaring/onderzoek 26% 25% 29% 31% 32% Advies van vrienden 7% 8% 12% 15% 19% Persoonlijk onderwijs (bijv., college) 9% 9% 8% 6% 5% Online onderwijs (bijv., Zoom-cursussen) 6% 5% 4% 1% 1% Langvormige influencer content (bijv., podcasts, YouTube-video’s) 6% 4% 3% 2% 1% Influencer aanbeveling (bijv., podcast, YouTube) 7% 5% 2% 1% 1% Korte inhoud voor influencers (bijv. TikTok, Instagram) 6% 3% 2% 0% 0% Community forums 2% 4% 2% 1% 1% Blogposts 1% 2% 1% 1% 0%

Ons onderzoek heeft aangetoond dat veel oudere volwassenen liever leren door persoonlijke ervaring: 34% van de jongere boomers en 28% van de mensen van 69 jaar en ouder zeiden dat ze zichzelf hebben geleerd over technologie. Maar leren gebeurt niet in isolatie. Zo kun je hun reis ondersteunen:

Praktisch leren

Moedig je ouders aan om zich onder te dompelen en te verkennen, maar zorg dat je in de buurt bent om ze te begeleiden wanneer ze een obstakel tegenkomen. Soms is het voldoende om te weten dat ze op jouw hulp kunnen rekenen om ze het vertrouwen te geven om iets nieuws te proberen. Aangezien de meeste respondenten vertrouwden op persoonlijke ervaring om technologie te begrijpen, is jouw rol als ondersteunende gids van groot belang.

Online cursussen en educatieve content

Hoewel persoonlijk onderwijs niet zo populair is (slechts 5%-9% vond het invloedrijk), kunnen online cursussen zoals de gratis Udemy cursus van ExpressVPN veel verschil maken. Ze stellen je ouders in staat om in hun eigen tempo te leren. Of het nu een cursus is over digitale geletterdheid of online beveiliging, deze bronnen kunnen hen helpen zich meer in control en zelfverzekerd te voelen terwijl ze de virtuele ruimte navigeren.

Leren van de maatschappij en van vrienden

Oudere volwassenen wenden zich vaak tot vrienden of community forums voor advies; 15% van de jongere boomers en 19% van de mensen van 69 jaar en ouder doen dit. Moedig je ouders aan om deel te nemen aan deze discussies — het is een geweldige manier voor hen om te leren van de ervaringen van anderen en hun eigen inzichten te delen.

Influencer content

Sommige oudere volwassenen beginnen langere content zoals podcasts of YouTube-video’s te verkennen. Hoewel het minder vaak voorkomt (slechts 1%-7% vindt influencers of langere content nuttig), is het de moeite waard om hen kennis te laten maken met betrouwbare bronnen die complexe onderwerpen op een eenvoudige manier uitleggen.

Maar terwijl je je ouders helpt vertrouwd te raken met deze tools, is het ook belangrijk om hen op de hoogte te brengen van de nieuwste technologieën zoals AI.

Nieuwe technologieën introduceren aan je ouders: AI en verder verkennen

Stel je de opwinding voor toen je ouders voor het eerst een mailtje konden sturen of leerden hoe ze hun favoriete programma’s konden streamen. Stel je nu de reis voor die ze beginnen wanneer ze de wereld van AI, slimme apparaten voor thuis en andere opkomende technologieën verkennen. Voor veel senioren kan het betreden van deze nieuwe gebieden aanvoelen als het ontcijferen van een vreemde taal.

Hoe oudere generaties echt over AI denken

Als het gaat om het gebruik van AI-tools is er een merkbare kloof tussen de generaties. Ons onderzoek toont aan dat 63% van de jongere millennials in enige vorm met AI bezig is, of het nu gaat om chatbots, slimme assistenten of meer geavanceerde toepassingen. Maar naarmate we ouder worden, neemt het enthousiasme af. Slechts 45% van generatie X zegt af en toe of altijd AI te gebruiken en dit aantal daalt scherp tot slechts 24% onder degenen van 69 jaar en ouder.

Waarom de aarzeling? Voor veel oudere volwassenen voelt het concept van AI ver weg: als iets uit een sciencefictionfilm in plaats van een tool waarvan ze dagelijks kunnen profiteren. En toch wordt AI steeds meer ingebed in de diensten die ze al gebruiken, van spraakgestuurde assistenten tot gepersonaliseerde aanbevelingen op streamingplatforms.

Percepties van AI: vriend of vijand?

De gemengde gevoelens over AI zijn niet verrassend. Toen werd gevraagd hoe ze de snelle ontwikkelingen in AI zien, dacht 55% van de jongere millennials dat het een goede zaak is en zijn ze blij met het potentieel ervan. Maar als we kijken naar oudere generaties, groeit het scepticisme. Bijna 30% van de jongere boomers ziet AI als iets slechts, en de oudste respondenten (69+) blijven voorzichtig: 28% ziet het meer als een bedreiging dan een kans.

Deze aarzeling is vaak geworteld in een gebrek aan begrip. Wanneer je niet volledig begrijpt hoe iets werkt, is het natuurlijk om het met voorzichtigheid te benaderen. Daarom is het belangrijk om je ouders door dit nieuwe technologische terrein te begeleiden, hen te helpen AI (en andere nieuwe technologische vooruitgangen) niet te zien als iets om bang voor te zijn, maar als een tool die hun leven gemakkelijker kan maken mits voorzichtig gebruikt.

Hoe kun je nieuwe technologie minder intimiderend maken

Welke aspecten van nieuwe technologie zijn het moeilijkst voor jou om te leren?

Uitdagend aspect Gen X Jongere boomers Oudere boomers Leren van nieuwe softwaretoepassingen (bijv., productiviteitstools, grafische ontwerpsoftware) 33% 35% 38% Begrijpen van trends zoals [ChatGPT] en AI 32% 37% 42% Instellen en gebruiken van slimme apparaten voor thuis (bijv., slimme thermostaten, slimme verlichting, spraakgestuurde assistenten) 20% 24% 27% Online beveiliging en privacypraktijken (bijv., wachtwoordmanagers, tweefactorauthenticatie) 20% 20% 24% Navigeren door een nieuw besturingssysteem (bijv., Windows, iOS, Linux) 19% 22% 23% Gebruik van socialmediaplatforms (bijv., [Instagram], [TikTok]) 11% 7% 11%

Een van de grootste hindernissen die senioren ondervinden met nieuwe technologie, ook AI, is gewoonweg om ermee te beginnen. Volgens ons onderzoek vindt 42% van degenen van 69 jaar en ouder het leren over AI en trends zoals ChatGPT bijzonder uitdagend. Het is echter niet alleen AI: of het nu gaat om het instellen van slimme apparaten voor thuis of het navigeren door nieuwe besturingssystemen, de leercurve kan steil zijn.

Hier kun jij het verschil maken:

Begin met de basis

Of het nu gaat om het uitleggen van wat AI kan doen of hoe je een nieuw apparaat in moet stellen, begin met eenvoudige, herkenbare voorbeelden. Het relateren van nieuwe technologie aan iets dat ze al begrijpen, kan het minder intimiderend maken.

Moedig verkenning aan

Praktisch leren is essentieel. Laat je ouders nieuwe technologie in hun eigen tempo verkennen, en bied alleen hulp aan wanneer ze het nodig hebben. Soms is de beste manier om te leren door te doen, en als ze weten dat je er bent voor ondersteuning kan dat hun vertrouwen vergroten.

Blijf geduldig en positief

Iets nieuws leren, vooral als het gaat om complexe technologie, kost tijd. Wees geduldig, moedig ze aan en vier elke kleine overwinning onderweg.

Houd de veiligheid in de gaten

Terwijl ze deze nieuwe technologieën verkennen, kun je ze herinneren aan het belang van online veiligheid. Moedig hen aan om vragen te stellen, voorzichtig te zijn met privé-informatie en op de hoogte te blijven van de nieuwste beveiligingspraktijken.