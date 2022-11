Michael Truong wordt Chief Product Officer van ExpressVPN

ExpressVPN en de bredere Kape Technologies Digital Privacy Division zijn verheugd aan te kondigen dat Michael Truong ons team is komen versterken als Chief Product Officer.

Truong brengt een ongelooflijke ervaring mee als productleider. Meest recentelijk was hij Group Head of Product & Analytics bij Grab, een van de grootste en meest succesvolle technologiebedrijven in Azië. Daar gaf hij leiding aan een team van honderden productmanagers en gegevensanalisten en leverde hij producten en diensten voor meer dan 32 miljoen maandelijkse gebruikers. Voorafgaand aan Grab was hij een vroege medewerker van Uber waar hij meerdere teams leidde om het product en het bedrijf te helpen schalen naar honderden steden wereldwijd. Zijn carrière in de technologie omvat meer dan 20 jaar over de hele wereld in Canada, de Verenigde Staten en Singapore. Hij begon in videogames als software-ingenieur en producent, voordat hij medeoprichter werd van een startup die educatieve apps voor kinderen maakte. Een van zijn apps werd opgenomen in de iTunes Hall of Fame en hij kreeg tien keer de eer van iTunes Editor’s Choice voor tien verschillende apps.

“Michael is een ervaren zakelijk leider en strategisch productmanager met een bewezen staat van dienst in productgeleide groei voor wereldwijde technologiemerken. Hij zal integraal deel uitmaken van ons leiderschapsteam terwijl we verder bouwen aan een veiliger, vrijer internet, en verdere winstgevende groei stimuleren,” aldus Dan Pomerantz, ExpressVPN mede-oprichter, Kape Privacy Division co-GM en Kape Non-Executive Director.

Truong: “Digitale privacy en veiligheid hebben voor iedereen de hoogste prioriteit, vooral omdat we allemaal steeds meer tijd online doorbrengen, zowel professioneel in hybride werkomgevingen als persoonlijk thuis met onze naasten. Met enkele van de toonaangevende privacymerken in zijn portfolio loopt Kape voorop in het bedienen van de enorme groei in deze behoefte aan digitale privacybescherming.”

“Persoonlijk ben ik al jaren een tevreden klant van ExpressVPN,” voegde Truong eraan toe. “Met de TrustedServer-technologie en hun gecontroleerde beleid om geen logs van verbindingen of activiteiten bij te houden, is het duidelijk dat het team zich hier heeft onderscheiden met een onwrikbare inzet voor de bescherming van de privacy van klanten. En met de recente lanceringen van de Aircove-router en de Keys-wachtwoordmanager zet het team de toon in de sector om te voldoen aan de snel veranderende behoeften van klanten. Het is een opwindend onderdeel dat een enorme groei doormaakt, en ik ben ongelooflijk enthousiast om onze klanten nog meer manieren te bieden om hun digitale leven te beveiligen.”

In het kader van de groei rekruteren ExpressVPN en de Kape Privacy Division voor alle functies van hun wereldwijd verspreide team, ook in hun hub in Singapore, waar Truong zal werken.

Over ExpressVPN

Sinds 2009 heeft ExpressVPN miljoenen gebruikers in staat gesteld hun internetervaring in eigen hand te nemen. De bekroonde VPN-dienst voor consumenten wordt ondersteund door het open-source VPN-protocol Lightway, en levert de gebruiker privacy in slechts een paar klikken. De Keys-wachtwoordmanager en de Aircove-router van ExpressVPN maken digitale privacy en beveiliging eenvoudig en toegankelijk voor iedereen. De producten van ExpressVPN zijn uitgebreid doorgelicht door experts van derden, waaronder PwC, Cure53 en anderen.

ExpressVPN maakt sinds 2021 deel uit van Kape Technologies (LSE:KAPE). Ga voor meer informatie over de toonaangevende privacy- en beveiligingsoplossingen van ExpressVPN naar www.expressvpn.com.

Contact

ExpressVPN persteam

press@expressvpn.com