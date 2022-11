ExpressVPN et le Département de la Confidentialité Numérique chez Kape sont ravis d’annoncer la nomination de Michael Truong au poste de Chef de Produit. Il aura pour mission la gestion de produit pour ExpressVPN, CyberGhost et Private Internet Access.

Michael Truong apportera son expertise forte de plusieurs années d’expérience en tant que Chef de Produit. Dernièrement, il a été Responsable Produit et Analyses chez Grab, une des sociétés les plus populaires d’Asie dans le domaine de la tech. Il y dirigeait une équipe composée d’une centaine de responsables produit et d’analystes de données, permettant d’offrir des produits et des services à plus de 32 millions d’utilisateurs mensuels. Préalablement à cela, il a été l’un des premiers employés d’Uber, dirigeant plusieurs équipes ayant pour mission de développer le produit et la société à travers de nombreuses villes dans le monde. Fort d’une carrière de plus de 20 années dans le domaine de la technologie, Michael Truong a débuté dans les jeux vidéos en tant que Développeur Logiciel et Concepteur, puis a ensuite co-fondé une startup concevant des applications à but éducatif pour les enfants.

« Michael est à la fois un leader et un chef de produit expérimenté ayant fait ses preuves dans le domaine de la croissance d’entreprise axée sur les produits pour de grandes marques technologiques. Il fera partie intégrante de notre équipe de leaders pour le développement d’un internet plus sûr et plus libre, tout en nous faisant bénéficier d’une croissance durable. », déclare Dan Pomerantz, co-fondateur d’ExpressVPN, co-responsable du Département de la Confidentialité chez Kape et dirigeant chez Kape.

Michael Truong précise que : « La confidentialité et la sécurité numériques sont primordiales pour tout un chacun, car nous passons de plus en plus de temps en ligne. Kape, qui collabore avec plusieurs marques spécialisées dans la protection des données personnelles, est en première ligne pour répondre à un besoin croissant de protection de la vie privée numérique. »

Michael Truong ajoute : « Personnellement, j’ai été un client satisfait d’ExpressVPN depuis de nombreuses années. Grâce à la technologie TrustedServer ainsi qu’à leur politique auditée prévoyant aucune conservation des journaux d’activité ou de connexion, l’équipe d’ExpressVPN s’est démarquée par son fort engagement pour la protection de la vie privée des utilisateurs. De plus, avec le lancement récent du routeur Aircove et du gestionnaire de mots de passe Keys, l’équipe d’ExpressVPN est précurseur dans son domaine afin de répondre aux besoins grandissants des utilisateurs. Ce besoin de sécurité en ligne connaît une croissance considérable et je suis ravi de pouvoir offrir toujours plus de sécurité numérique à nos utilisateurs. »

Pour sa croissance, ExpressVPN et le Département de la Confidentialité de Kape recrutent de nombreux collaborateurs afin d’étoffer son équipe internationale, en particulier à Singapour où Michael Truong sera basé.

À propos d’ExpressVPN

Depuis 2009, ExpressVPN a permis à des millions d’utilisateurs de prendre le contrôle de leur expérience en ligne. Ce service VPN, qui a été primé, est renforcé par son protocole VPN Lightway, offrant en quelques clics une confidentialité à son utilisateur. Le gestionnaire de mots de passe Keys d’ExpressVPN et le routeur Aircove rendent la confidentialité et la sécurité numériques faciles et accessibles à tous. Les produits d’ExpressVPN ont été examinés et approuvés par des experts tiers tels que PwC, Cure53, etc.

ExpressVPN est une succursale de Kape Technologies (LSE:KAPE) depuis 2021. Pour en savoir plus sur nos solutions leaders en matière de sécurité et de confidentialité, consultez www.expressvpn.com.

Contact

Équipe presse d’ExpressVPN

press@expressvpn.com