Una VPN aiuta a proteggere e rendere riservato il traffico di rete. Se la VPN si disconnette improvvisamente, la funzionalità di protezione della rete dell’app ExpressVPN per Android blocca automaticamente internet. In questo modo i dati sono al sicuro, evitando fughe di dati non criptati.

Protezione di rete vs impostazioni di sistema Android

Sebbene la protezione della rete di ExpressVPN offra una sufficiente protezione del traffico online, è possibile attivare un’impostazione tramite le impostazioni di sistema di Android che offre una protezione completa dei dati. Tuttavia, questa impostazione blocca l’accesso ai dispositivi locali. Inoltre, questa impostazione non è disponibile sui televisori Android e su Fire TV.

Come funziona la protezione di rete di ExpressVPN?

Se la VPN si disconnette in modo imprevisto, il traffico internet potrebbe essere esposto a intercettazioni di terze parti. La protezione di rete di ExpressVPN blocca tutto il traffico internet fino al ripristino della connessione VPN.

Se abilitata, la protezione di rete non interrompe lo split tunneling o l’accesso ai dispositivi locali. Anche se la VPN si disconnette in modo imprevisto, puoi comunque accedere alle app che avevi selezionato affinché non utilizzassero la VPN. Al contrario, non sarai in grado di accedere alle app che avevi selezionato affinché utilizzassero la VPN. Scopri di più sulla protezione di rete per Android.

Nota: la funzione protezione di rete non bloccherà la connettività internet se la VPN viene disconnessa manualmente.

La protezione di rete è disponibile su:

L’app ExpressVPN per Android (versione 7.0 o successive)

Tutte le versioni e i produttori di dispositivi mobili Android

(La protezione di rete non è attualmente disponibile sui dispositivi Chrome OS).

Quando è attiva la protezione di rete?

Nell’app Android ExpressVPN su dispositivi mobili e tablet, la protezione di rete è abilitata come impostazione predefinita. Per Android TV, la protezione di rete viene abilitata manualmente.

Se abilitata, la protezione di rete blocca l’accesso a internet non appena cade la connessione VPN. Verrà poi visualizzato un messaggio con la scritta “Impossibile connettersi”, “Connessione” o “Riconnessione.”

Per l’app Android ExpressVPN su dispositivi mobili o tablet, verrà inoltre visualizzata questa notifica di sistema:

Hai le seguenti opzioni:

Riprovare : La VPN proverà di nuovo a riconnettersi.

: La VPN proverà di nuovo a riconnettersi. Sbloccare internet: Accederai a internet senza utilizzare la VPN.

Android TV non supporta le notifiche di sistema. Per Android TV, puoi verificare se la protezione di rete è abilitata e se l’app ExpressVPN blocca l’accesso a internet nelle impostazioni dell’app.

Abilitare o disabilitare la protezione di rete

Per abilitare o disabilitare la protezione di rete:

Nell’app seleziona Opzioni. Seleziona Impostazioni > Protezione di rete Attiva o disattiva l’opzione Blocca internet quando non è possibile connettersi o riconnettersi alla VPN.



Come funzionano le impostazioni di sistema di Android?

ExpressVPN supporta anche una protezione ermetica (blocca tutta l’attività internet) tramite le impostazioni di sistema per Android 8.0 o versioni successive. Se attivata, questa impostazione:

Blocca tutti gli accessi a internet (anche se la VPN è disconnessa manualmente)

Disattiva automaticamente l’impostazione split tunneling e l’accesso ai dispositivi locali

La funzione:

Non è disponibile per Android TV o FIRE TV

Potrebbe non essere disponibile sui dispositivi di alcuni produttori (ad esempio, Huawei)

Abilitare o disabilitare le impostazioni di sistema di Android

Per abilitare o disabilitare la funzione nelle impostazioni di sistema Android (applicabile alla maggior parte dei dispositivi Android):

Nell’app, tocca Opzioni. Tocca Impostazioni > Protezione di rete Tocca Impostazioni Android. Nella finestra di dialogo, tocca IMPOSTAZIONI ANDROID.

Se ExpressVPN viene visualizzato in un elenco, tocca l’icona di fianco. Attiva o disattiva VPN sempre in funzione e Blocca le connessioni senza VPN. (Se hai attivato Blocca le connessioni senza VPN, tocca Abilita).



