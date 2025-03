Installare una VPN sul tuo router è piuttosto semplice e offre vantaggi enormi. In questo articolo, ti guideremo passo dopo passo nella configurazione. Inoltre, parleremo dell’importanza di un router VPN e ti presenteremo Aircove, il primo router Wi-Fi al mondo con protezione VPN integrata, per una sicurezza ancora più forte.

Iniziamo!

Salta a…

Cos’è un router VPN?

Come funziona un router VPN?

Tipi di router VPN

Come sapere se il tuo router è compatibile con le VPN

Come configurare una VPN sul tuo router

Cosa fare se il tuo router non supporta le VPN

Pro e contro di una VPN sul router

Acquista Aircove, il router VPN

7 consigli per sfruttare al meglio il tuo router VPN

Cos’è un router VPN?

In parole semplici, un router VPN è un router configurato per connettersi a un server VPN. In questo modo, tutti i dispositivi collegati al router beneficiano della crittografia VPN e dell’assegnazione di un nuovo indirizzo IP, anche se normalmente non supportano l’installazione diretta di una VPN (come smart TV, dispositivi IoT e console da gaming).

Un router VPN è un ottimo modo per proteggere l’intera rete domestica. Quando colleghi i tuoi dispositivi a un router VPN, tutto il traffico viene crittografato e instradato attraverso il server VPN. Questo significa che il tuo ISP, il governo o qualsiasi altro soggetto che potrebbe monitorare la tua attività online non sarà in grado di vedere cosa fai su internet.

Come funziona un router VPN?

Un router VPN crittografa il traffico internet e lo instrada attraverso un server VPN prima che raggiunga la destinazione finale. Questo nasconde il tuo vero indirizzo IP e rende difficile per chiunque tracciare la tua attività online.

Ad esempio, quando accedi a un sito web senza VPN, il tuo ISP gestisce la connessione e ti assegna un indirizzo IP univoco, che ti identifica sul sito visitato. Il tuo ISP può monitorare la tua attività di navigazione e associarla al tuo IP.



Al contrario, quando ti connetti a internet tramite una VPN, l’app VPN sul tuo dispositivo o router stabilisce una connessione sicura con un server VPN. Il traffico passa comunque attraverso l’ISP, ma viene crittografato e reso illeggibile. I siti web che visiti vedranno solo l’indirizzo IP del server VPN, che cambia frequentemente ed è condiviso tra più utenti, aumentando il tuo anonimato.



Ecco alcuni concetti chiave che ti aiuteranno a capire meglio il funzionamento e i vantaggi di un router VPN:

Funzionalità del router

Un router VPN funziona come un router normale: collega la tua rete locale (LAN) a internet, gestendo il traffico tra i dispositivi e l’ISP. Assegna indirizzi IP locali ai dispositivi sulla rete e dirige il flusso dei dati.

Proxy

Un server VPN agisce come un proxy per la tua attività online, sostituendo il tuo vero indirizzo IP e la tua posizione con quelli del server VPN. Questo aggiunge un ulteriore livello di anonimato, rendendo più difficile tracciare le tue attività online.



Guarda: Qual è la differenza tra proxy e VPN?

Protocolli

I protocolli VPN sono i meccanismi che il tuo dispositivo utilizza per connettersi al server VPN. Un router VPN supporta vari protocolli VPN, come OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP e il protocollo proprietario di ExpressVPN, Lightway. La scelta del protocollo influenza il compromesso tra velocità, sicurezza e adattabilità a diverse condizioni di rete.

Configurazione

Per configurare una connessione VPN, il router necessita di alcuni dettagli, tra cui l’indirizzo del server VPN, le credenziali di autenticazione (nome utente e password o chiavi crittografiche) e il protocollo VPN scelto.

Autenticazione

L’autenticazione garantisce una connessione sicura tra il client VPN (ossia il tuo router) e il server VPN. Processi matematici verificano l’identità di entrambe le parti, assicurando che comunichino esclusivamente tra loro, impedendo accessi non autorizzati o manipolazioni dei dati trasmessi.

Tunneling

Le VPN utilizzano un “tunnel” crittografato per proteggere la connessione tra il tuo dispositivo o router e il server VPN. Ogni pacchetto di dati viene incapsulato in un altro pacchetto, rendendo impossibile per gli estranei decifrarne il contenuto. Questa sicurezza previene intercettazioni e manomissioni.



Guarda: Come le VPN usano tunneling e crittografia

Crittografia

I dati all’interno del tunnel sono crittografati, garantendo che solo il destinatario previsto (il server VPN) possa decrittografarli e comprenderne il contenuto. Questa crittografia protegge la privacy del tuo traffico internet: persino il tuo ISP non può vedere i dati effettivi.



Approfondisci: Crittografia VPN e sicurezza spiegate

Tipi di router VPN

Esistono diverse opzioni di router VPN, dai router con funzionalità VPN integrate ai router compatibili con VPN installabili, fino a dispositivi specializzati che si collegano alla rete esistente per offrire una protezione VPN senza complicazioni.

Ecco i tre principali tipi di router VPN:

Tipo di router VPN Come funziona Vantaggi Svantaggi 1. Router compatibili con una VPN scaricata Puoi installare manualmente un client VPN su questi router. Flessibile e compatibile con diversi servizi VPN.

Ampia scelta di modelli a vari prezzi. La configurazione può essere complicata. 2. Router con VPN preinstallata Dotati di software VPN preinstallato. Facili da configurare. Tendono a essere più costosi rispetto ad altri router. 3. Box VPN Un piccolo router con VPN integrata, progettato per collegarsi al tuo router domestico. Può anche essere usato come router principale. Ideale per i viaggi. Richiede una configurazione minima. Meno potente rispetto ai router tradizionali.

Come sapere se il tuo router è compatibile con le VPN?

Non tutti i router sono compatibili con le VPN, quindi è importante verificare prima di tentare l’installazione.

Ecco alcuni modi per sapere se il tuo router supporta le VPN:

Controlla il manuale del router : Se il tuo router ha un manuale, dovrebbe contenere una sezione sulla compatibilità con le VPN. Cerca online: Se non hai il manuale, puoi cercare il modello del router seguito da “compatibilità VPN” su internet. Verifica la presenza di una VPN integrata: Aircove di ExpressVPN è uno dei primi router con funzionalità VPN integrate, quindi non serve scaricare alcun software (anche se è necessario un abbonamento). Consulta un elenco di router supportati: Alcuni provider VPN elencano i router compatibili con i loro servizi. Se il tuo router è nella lista, puoi essere sicuro della compatibilità. Ecco alcuni esempi di router spesso compatibili con le VPN: Asus RT-AC56(U/R/S)

Linksys WRT32X

Netgear R6300v2

Netgear Nighthawk R6700v3

Se hai ancora dubbi sulla compatibilità del tuo router, puoi sempre contattare il produttore o il provider VPN che intendi utilizzare.

Come configurare una VPN sul tuo router

Prima di procedere con l’installazione del software VPN su un router, è importante sapere che puoi acquistare un router con il software VPN preinstallato. Se sei un utente ExpressVPN, ti consigliamo il nostro router Aircove, che offre funzionalità ExpressVPN e numerose opzioni di sicurezza. Bastano solo cinque minuti per configurarlo.

Se invece vuoi installare ExpressVPN su un router esistente (se compatibile), potresti risparmiare sui costi. Consulta l’elenco di tutti i router compatibili con ExpressVPN.

In questa guida, utilizziamo un Netgear Nighthawk R6400v2 per illustrare il processo di configurazione di una VPN su un router. Sebbene i dettagli possano variare, i passaggi fondamentali sono simili. Qui puoi trovare i passaggi esatti per il tuo modello di router.

Prima di iniziare

Come accennato in precedenza, non tutti i router supportano le configurazioni VPN. Prima di iniziare, verifica la compatibilità del tuo router. Accendi il router e collegalo a internet. Collega il dispositivo che userai per la configurazione (PC, laptop, smartphone) alla rete Wi-Fi del router.

Passaggio 1: Accedi al firmware del router

Apri il firmware del router nel browser. La maggior parte dei router ha un indirizzo IP predefinito, solitamente 192.168.1.1. Digita questo indirizzo nella barra degli URL per accedere al firmware del router. Se non conosci l’IP del tuo router, puoi trovarlo aprendo il prompt dei comandi e digitando ipconfig. L’indirizzo del Gateway predefinito corrisponde all’IP del router.

Passaggio 2: Trova le impostazioni VPN

La posizione delle impostazioni VPN dipende dal modello del router. Generalmente, le trovi sotto la sezione Avanzate o Sicurezza del firmware.

Passaggio 3: Scegli un provider VPN

Esistono molti provider VPN tra cui scegliere, quindi dovrai selezionare quello che meglio soddisfa le tue esigenze (ne parleremo più avanti). Se stai cercando di utilizzare una VPN sul tuo router, è probabile che tu abbia già un provider. Dovrai ottenere le credenziali della tua VPN.

Il tuo provider VPN potrebbe anche offrirti la possibilità di scaricare un firmware specifico da caricare sul router per configurarlo facilmente. Ad esempio, se sei un abbonato ExpressVPN, ti basta accedere al tuo account, andare alla guida all’installazione del router, selezionare il modello del tuo router dal menu a tendina e poi cliccare su Download Firmware.

Passaggio 4: Abilita il servizio VPN

Una volta ottenute le credenziali VPN e trovata l’opzione per la VPN nel firmware del router, dovrai abilitare il servizio VPN. Questo permetterà al router di connettersi al server VPN. Solitamente, basta cliccare un pulsante o selezionare una casella chiamata Abilita VPN. Potrebbe anche essere necessario caricare il firmware VPN sul router.

Ad esempio, sui router Netgear, devi selezionare il pulsante Browse e caricare il firmware VPN fornito dal tuo provider.

Una volta caricato il firmware, il router potrebbe riavviarsi. Successivamente, segui le istruzioni fornite dal tuo provider VPN per completare la configurazione sulla loro piattaforma.

Ad esempio, dopo aver caricato il firmware di ExpressVPN sul router, dovrai accedere al sito di configurazione del router ExpressVPN e seguire le istruzioni a schermo.

Dopo aver completato questi passaggi, utilizza la dashboard del servizio VPN per connetterti alla VPN.

Passaggio 5: Verifica se la VPN funziona sul router

Dopo aver abilitato la VPN, è importante testare la connessione per assicurarti che funzioni correttamente. Puoi verificare se la VPN è attiva cercando su Google “qual è il mio IP” o utilizzando un sito che controlla l’indirizzo IP, come whatismyipaddress.com. Se l’indirizzo IP mostrato è diverso da quello della tua rete domestica, significa che la VPN sta funzionando correttamente.

Cosa fare se il tuo router non supporta le VPN?

Se il tuo router non supporta le VPN, potresti aggiornarlo con un firmware personalizzato per renderlo compatibile. Tuttavia, questa operazione può essere complessa e richiedere competenze tecniche. In alternativa, potrebbe essere più conveniente acquistare un nuovo router con una VPN preinstallata.

Firmware alternativi per le VPN

Aggiornare il firmware del router con un software personalizzato significa sostituire il firmware predefinito con uno di terze parti, progettato specificamente per l’uso con le VPN. Due delle opzioni più popolari sono DD-WRT e Tomato, entrambi basati su software open-source:

DD-WRT : Un firmware open-source gratuito compatibile con molti router. Offre numerose funzionalità, tra cui supporto VPN, controllo parentale e port forwarding. È una delle opzioni più popolari ed è relativamente semplice da installare e configurare.

Tomato: Meno diffuso di DD-WRT, ma con alcune funzionalità aggiuntive, come il supporto per più protocolli VPN. È noto per la sua interfaccia intuitiva e per l’ottimizzazione delle prestazioni.

Oltre a DD-WRT e Tomato, esistono altre opzioni di firmware alternativo, come OpenWRT e FreshTomato, che offrono funzionalità simili ma con alcune differenze in termini di compatibilità e prestazioni.

Ecco i passaggi per installare un firmware personalizzato per VPN:

Trova un firmware compatibile con il tuo router. Scarica il firmware personalizzato sul tuo computer. Collega il router al computer con un cavo Ethernet. Avvia il router in modalità flashing. Installa il nuovo firmware sul router. Configura il firmware per l’uso con la VPN.

Dopo aver installato il firmware personalizzato, potrai connetterti a un server VPN direttamente dal tuo router. Questo garantirà che tutto il traffico internet sia crittografato, migliorando sicurezza e privacy.



Nota: L’installazione di un firmware personalizzato può invalidare la garanzia del router. Se non sei sicuro di come procedere, contatta il produttore per assistenza.

Router fai-da-te con PC x86 e DD-WRT

Se hai esperienza tecnica, puoi trasformare un vecchio PC x86 in un router aggiungendo una porta di rete extra e installando DD-WRT. Sebbene questa soluzione offra una configurazione altamente personalizzabile e potente, richiede competenze avanzate e non è adatta a tutti.

Pro e contro dell’installazione di una VPN sul router

Ora che sai come collegare una VPN al tuo router, vediamo più da vicino i vantaggi e gli svantaggi di questa soluzione:

Pro Contro Sicurezza sempre attiva: Con un router VPN, puoi configurarlo una volta e dimenticartene, lasciando la VPN sempre attiva senza doverla attivare su ogni singolo dispositivo. Questo garantisce sicurezza e privacy, poiché il router VPN crittografa tutto il traffico che lo attraversa. Configurazione complessa: Scaricare e installare il software VPN sul router può essere complicato e richiedere diversi passaggi. I router con VPN preinstallata sono più semplici da usare, ma generalmente più costosi. Copertura VPN su tutti i dispositivi: Dallo smart doorbell alla Nintendo Switch, tutti i dispositivi connessi al Wi-Fi godranno della protezione VPN. Con ExpressVPN, puoi persino assegnare posizioni diverse a dispositivi diversi. Difficoltà nelle regolazioni avanzate: Se hai bisogno di modificare impostazioni avanzate, come la selezione di un server specifico o di una porta, potresti trovare limitazioni con un router VPN. Migliore durata della batteria: Poiché la VPN è gestita dal router e non dal dispositivo, i tuoi dispositivi consumeranno meno batteria. Non funziona su tutti i router: Non tutti i router supportano le VPN. Controlla la documentazione del router o contatta il produttore per verificare la compatibilità. Evita il throttling dell’ISP: Alcuni provider di servizi internet limitano la banda per determinati tipi di traffico, come streaming o gaming. Un router VPN può impedire questo fenomeno crittografando il traffico, rendendolo irriconoscibile al tuo ISP. Variazioni nella sicurezza: Alcuni router potrebbero non supportare tutti i protocolli VPN, limitando la protezione disponibile. Assicurati che il tuo router sia compatibile con protocolli sicuri come OpenVPN.

Acquista il router VPN Aircove

Se l’idea di installare una VPN su un router ti sembra complicata, c’è una soluzione più semplice. Il router VPN Aircove elimina la complessità. A differenza delle configurazioni tradizionali, Aircove è dotato di funzionalità ExpressVPN integrate. Ti basta collegarlo, accedere al tuo account e iniziare subito a proteggere tutti i tuoi dispositivi, senza bisogno di configurazioni complesse.

I 10 principali vantaggi del router VPN Aircove

1. Configurazione semplice

Aircove è progettato per la massima semplicità. L’installazione richiede solo cinque minuti e non serve essere esperti di tecnologia.

2. Protezione completa dei dispositivi

Aircove è ideale per dispositivi che non supportano direttamente la configurazione VPN, come smart TV, console da gaming e dispositivi smart home. Con Aircove, tutti i tuoi dispositivi saranno protetti.

3. Connessione veloce e affidabile

Aircove utilizza la tecnologia Wi-Fi 6 per offrire connessioni rapide e stabili. Con velocità fino a 1.200 Mbps sui dispositivi a 5 GHz (e 600 Mbps sui 2.4 GHz), puoi eseguire streaming in 4K senza problemi su più schermi.

4. Ampia copertura

La copertura di Aircove si estende fino a 1.600 piedi quadrati, garantendo una connessione stabile e veloce con Wi-Fi dual-band.

5. Maggiore privacy

Aircove crittografa tutto il tuo traffico online, proteggendo i tuoi dati da ISP e terze parti che potrebbero cercare di monitorare la tua attività online.

6. Impostazioni VPN personalizzabili

La funzione Device Groups ti permette di organizzare i dispositivi e assegnare loro diverse posizioni VPN per esigenze specifiche.

7. Sicurezza avanzata

Aircove è stato sottoposto a audit da parte di Cure53 e riceve aggiornamenti automatici per garantire la massima sicurezza. Include anche un kill switch VPN e protezioni avanzate come blocco annunci e parental control.

8. Threat Manager

Con la funzione Threat Manager, Aircove impedisce alle app e ai siti web di comunicare con terze parti dannose.

9. Aggiornamenti automatici

Aircove si aggiorna automaticamente per garantire protezione continua e nuove funzionalità senza intervento manuale.

10. Supporto 24/7

ExpressVPN offre supporto via chat ed email 24/7 per assistenza immediata in qualsiasi momento.

Aircove Go: il router VPN per viaggiatori

Aircove Go offre tutti i vantaggi di Aircove, ma in un formato compatto e portatile. Perfetto per l’uso su Wi-Fi pubblici in aeroporti o hotel: ti basta collegarlo alla rete Wi-Fi e tutti i dispositivi connessi beneficeranno della protezione VPN. (È necessaria un’abbonamento ExpressVPN per utilizzare la funzione VPN di Aircove.)

7 consigli per sfruttare al massimo il tuo router VPN

Ecco sette consigli per ottimizzare l’uso del tuo router VPN:

Connettiti al server VPN più vicino: Questo ti aiuterà a ottenere la migliore velocità e prestazioni possibili. Se non sei sicuro di quale sia il server più vicino a te, puoi solitamente trovare queste informazioni sul sito web del tuo provider VPN. Evita di usare la VPN su router e dispositivo contemporaneamente: Avere la VPN attiva sia sul router che sul dispositivo non è necessario—una delle due connessioni prevarrà sull’altra. Scegli il protocollo giusto: Il protocollo VPN che utilizzi può influenzare la velocità e il livello di sicurezza. WireGuard, IKEv2, OpenVPN e Lightway di ExpressVPN sono alcune delle opzioni migliori. Fai attenzione alle VPN gratuite: Le VPN gratuite spesso non sono affidabili o sicure quanto quelle a pagamento. Inoltre, potrebbero registrare la tua attività. Se cerchi una VPN che garantisca privacy e un’esperienza senza interruzioni, è meglio optare per un servizio a pagamento affidabile. Aggiungi ai preferiti la pagina delle impostazioni del router: In questo modo potrai accedere facilmente alle impostazioni della VPN sul router ogni volta che hai bisogno di apportare modifiche. (Per i router con ExpressVPN, il sito è expressvpnrouter.com) Mantieni aggiornato il software del tuo router VPN: Gli aggiornamenti del firmware del router VPN spesso includono patch di sicurezza e miglioramenti delle prestazioni. Se disponibile, scegli sempre l’opzione di aggiornamento automatico. Utilizza una password sicura per il tuo router VPN: Il router VPN è la porta d’accesso alla tua intera rete domestica. È fondamentale proteggerlo con una password complessa per evitare accessi non autorizzati.