Instalar uma VPN no seu roteador é relativamente simples, e os benefícios são enormes. Neste artigo, vamos te mostrar como fazer isso passo a passo. Também discutiremos a importância de usar um roteador com VPN e te contaremos mais sobre o Aircove, o primeiro roteador Wi-Fi do mundo com proteção VPN integrada, para uma segurança ainda mais forte.

Vamos começar!

O que é um roteador com VPN?

Como funciona um roteador com VPN?

Tipos de roteadores com VPN

Como saber se meu roteador é compatível com VPN?

Como configurar uma VPN no seu roteador

E se meu roteador não suportar VPNs?

Prós e contras de configurar uma VPN no roteador

Obtenha o roteador VPN Aircove

7 dicas para aproveitar ao máximo seu roteador VPN

O que é um roteador com VPN?

Simplificando, um roteador com VPN é um roteador configurado para se conectar a um servidor VPN. Isso permite que todos os dispositivos conectados ao roteador sejam protegidos pela criptografia da VPN e pela mudança de endereço IP, mesmo que normalmente não seja possível instalar uma VPN nesses dispositivos (como smart TVs, dispositivos IoT e consoles de jogos).

Os roteadores com VPN são uma ótima maneira de proteger toda a sua rede doméstica. Quando você conecta seus dispositivos a um roteador VPN, todo o tráfego é criptografado e roteado pelo servidor VPN. Isso significa que seu provedor de internet, governo ou qualquer outra entidade que esteja monitorando sua conexão não poderá ver suas atividades online.

Como funciona um roteador com VPN?

Um roteador VPN criptografa seu tráfego de internet e o encaminha para um servidor VPN antes de atingir seu destino. Isso oculta seu IP real e dificulta o rastreamento da sua atividade online.

Por exemplo, ao acessar um site sem uma VPN, seu provedor de internet gerencia a conexão, atribuindo um endereço IP exclusivo que identifica você para o site visitado. O provedor pode monitorar sua atividade de navegação e vinculá-la a você através desse IP.



Por outro lado, ao se conectar à internet via VPN, o aplicativo da VPN no seu dispositivo ou roteador estabelece uma conexão segura com um servidor VPN. O tráfego ainda passa pelo seu provedor de internet, mas agora está criptografado e ilegível para ele. Os sites que você acessa só percebem o endereço IP do servidor VPN, que muda frequentemente e é compartilhado por vários usuários, aumentando sua privacidade. Enquanto isso, todos os outros sites e aplicativos verão apenas seu novo IP, garantindo um alto nível de anonimato.



Aqui está um olhar mais detalhado sobre os conceitos-chave relacionados às VPNs, que ajudam a entender como um roteador VPN funciona e quais são seus benefícios:

Funcionalidade do roteador

Em sua essência, um roteador VPN funciona como um roteador comum. Ele conecta sua rede local (LAN) à internet, direcionando o tráfego entre seus dispositivos e o provedor de internet. Além disso, atribui endereços IP locais aos dispositivos da sua rede e gerencia o fluxo de pacotes de dados.

Proxy

Um servidor VPN atua como um proxy para sua atividade na web, substituindo seu endereço IP real e sua localização pelo endereço IP e localização do servidor VPN. Isso adiciona uma camada extra de anonimato, já que os sites que você visita só verão as informações do servidor VPN, dificultando o rastreamento da sua navegação.



Assista: Qual a diferença entre um proxy e uma VPN?

Protocolos

Os protocolos VPN são os mecanismos essenciais que seu dispositivo usa para estabelecer uma conexão com o servidor VPN. Um roteador VPN suporta vários protocolos, como OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP e o protocolo exclusivo da ExpressVPN, Lightway. A escolha do protocolo afeta a velocidade, a segurança e a adaptação às condições específicas da rede.

Configuração

Para estabelecer uma conexão VPN, o roteador precisa de detalhes de configuração, incluindo o endereço do servidor VPN, credenciais de autenticação (nome de usuário e senha ou chaves criptográficas) e o protocolo VPN escolhido.

Autenticação

A autenticação garante uma conexão segura entre o cliente VPN (seu roteador) e o servidor VPN. Processos matemáticos verificam as identidades de ambas as partes, garantindo que a comunicação ocorra exclusivamente entre elas. Isso impede que terceiros interceptem ou manipulem os dados transmitidos.

Túnel seguro

As VPNs utilizam um “túnel” criptografado para proteger a conexão entre seu dispositivo ou roteador e o servidor VPN. Cada pacote de dados é encapsulado dentro de outro pacote, tornando impossível para terceiros decifrarem seu conteúdo. Isso evita escutas e manipulações de dados.



Assista: Como as VPNs utilizam tunelamento e criptografia

Criptografia

Os dados dentro do túnel são criptografados, garantindo que apenas o destinatário pretendido (o servidor VPN) possa decodificá-los. Isso assegura a privacidade do seu tráfego de internet, impedindo que até mesmo seu provedor de internet veja o conteúdo real dos seus dados.



Saiba mais: Criptografia forte de VPN e segurança explicada

Tipos de roteadores com VPN

Desde roteadores com VPN integrada até roteadores compatíveis com VPNs baixadas e até caixas VPN inovadoras que se conectam perfeitamente à infraestrutura de rede existente, o mercado oferece várias opções para atender a diferentes necessidades.

Aqui estão os três principais tipos de roteadores com VPN:

Tipo de roteador VPN Como funciona Vantagens Desvantagens 1. Roteadores compatíveis com uma VPN instalada Você pode instalar um cliente VPN manualmente nesses roteadores. Flexível e compatível com vários serviços de VPN.

Grande variedade de modelos e preços. A configuração pode ser complicada. 2. Roteadores com VPN integrada Já vêm com o software VPN pré-instalado. Fácil de configurar. Tendem a ser mais caros do que outros tipos de roteadores. 3. Caixas de roteador VPN Um pequeno roteador com VPN projetado para se conectar ao seu roteador principal. Também pode ser usado como roteador principal. Ótimo para viagens. Requer configuração mínima. Não tão potente quanto os roteadores tradicionais.

Como saber se meu roteador é compatível com VPN?

Nem todos os roteadores são compatíveis com VPNs, por isso é importante verificar antes de tentar instalar uma VPN no seu.

Aqui estão algumas maneiras de saber se seu roteador suporta VPN:

Verifique o manual do roteador: Se o seu roteador veio com um manual, ele deve conter uma seção sobre compatibilidade com VPN. Pesquise online: Caso não tenha o manual, você pode pesquisar o modelo do seu roteador seguido de “compatibilidade com VPN” para encontrar informações. Procure funcionalidade VPN integrada: Aircove da ExpressVPN é um dos primeiros roteadores com VPN integrada, eliminando a necessidade de baixar software (embora ainda seja necessário ter uma assinatura). Consulte listas de roteadores suportados: Alguns provedores de VPN disponibilizam listas de roteadores compatíveis com seus serviços. Se seu roteador estiver na lista, significa que ele pode rodar a VPN. Aqui estão alguns exemplos de roteadores frequentemente compatíveis com VPNs: Asus RT-AC56(U/R/S)

Linksys WRT32X

Netgear R6300v2

Netgear Nighthawk R6700v3

Se você ainda não tem certeza se seu roteador suporta VPNs, pode entrar em contato com o fabricante do roteador ou o provedor de VPN que deseja usar.

Como configurar uma VPN no seu roteador

Antes de seguir os passos para instalar uma VPN no seu roteador, vale lembrar que você pode simplesmente comprar um roteador com software VPN pré-instalado. Se você é um usuário da ExpressVPN, recomendamos o roteador Aircove, que vem com funcionalidade ExpressVPN e diversos recursos de segurança. A configuração leva apenas cinco minutos.

No entanto, se preferir instalar o software da ExpressVPN em um roteador compatível que já possui, essa pode ser uma opção mais econômica. Veja a lista de roteadores compatíveis com a ExpressVPN.

Neste guia passo a passo, usaremos um roteador Netgear Nighthawk R6400v2 como exemplo. Embora os detalhes possam variar, os passos básicos são semelhantes para a maioria dos modelos.

Antes de começar

Certifique-se de que seu roteador é compatível com VPN. Ligue seu roteador e conecte-o à internet. Conecte o dispositivo que usará para a configuração (computador, laptop, smartphone) ao Wi-Fi do roteador.

Passo 1: Acesse o firmware do roteador

Abra seu navegador e digite o endereço IP padrão do roteador, geralmente 192.168.1.1. Caso não saiba o endereço IP, abra o prompt de comando e digite ipconfig. O campo “Gateway Padrão” mostrará o IP do roteador.

Passo 2: Encontre as configurações de VPN

A localização dessas configurações varia conforme o modelo do roteador. Normalmente, você as encontrará na aba Avançado ou Segurança dentro do firmware do roteador.

Por exemplo, em roteadores Netgear, você precisará selecionar a aba Advanced (Avançado), depois navegar até Administration (Administração) e, em seguida, selecionar Router Update (Atualização do Roteador).

Passo 3: Escolha um provedor de VPN

Você precisará de uma assinatura de um provedor de VPN. Se já tem um, obtenha suas credenciais de login para configurar a VPN no roteador.

Alguns provedores de VPN oferecem firmware personalizado para instalação direta no roteador. Por exemplo, assinantes da ExpressVPN podem acessar o guia de configuração, escolher o modelo do roteador e baixar o firmware necessário.

Passo 4: Ative o serviço de VPN

Depois de obter as credenciais da VPN e localizar as configurações no firmware do roteador, ative a VPN. Normalmente, isso é feito marcando a opção Ativar VPN ou carregando o firmware baixado do provedor.

Em roteadores Netgear, por exemplo, basta clicar em Procurar e fazer o upload do firmware da VPN.

Depois que o firmware for carregado, o roteador pode reiniciar. Para finalizar a configuração, siga as instruções do seu provedor de VPN.

No caso da ExpressVPN, após carregar o firmware, acesse expressvpnrouter.com e siga as orientações para concluir a instalação.

Depois de seguir esses passos, use o site do serviço de VPN para conectar o roteador à VPN.

Passo 5: Verifique se sua VPN está funcionando no roteador

Após ativar a VPN, é essencial testar sua conexão para garantir que está funcionando corretamente. Para verificar se a VPN está ativa no seu roteador, pesquise no Google “qual é meu IP” ou use um site que exibe seu endereço IP, como whatismyipaddress.com. Se o endereço IP exibido não for o seu IP residencial, isso significa que a VPN alterou seu IP com sucesso.

E se meu roteador não suportar VPNs?

Se seu roteador não for compatível com VPNs, pode ser possível torná-lo compatível com uma atualização de firmware. No entanto, esse processo pode ser complicado e exigir conhecimentos técnicos. Muitas vezes, é mais vantajoso comprar um novo roteador, especialmente um com VPN pré-instalada.

Firmware alternativo para VPNs

Instalar um firmware personalizado significa substituir o firmware padrão do roteador por um de terceiros, projetado para suportar VPNs. Duas opções populares são DD-WRT e Tomato, ambos baseados em software livre e de código aberto:

DD-WRT : Firmware gratuito e de código aberto compatível com diversos roteadores. Ele oferece suporte a VPNs, controles parentais e redirecionamento de portas. É a opção mais popular e relativamente fácil de instalar.

Tomato: Embora menos suportado que DD-WRT, oferece suporte a múltiplos protocolos de VPN e possui uma interface mais intuitiva, além de melhor desempenho.

Além do DD-WRT e do Tomato, existem outras opções de firmware alternativo, como OpenWRT e FreshTomato. Cada um tem vantagens e desvantagens específicas.

Passos para instalar um firmware alternativo para VPNs:

Encontre um firmware compatível com seu roteador. Baixe o firmware para o seu computador. Conecte seu roteador ao computador usando um cabo Ethernet. Inicie o roteador no modo de atualização de firmware. Instale o novo firmware no roteador. Configure o firmware para usar a VPN.

Após a instalação, seu roteador poderá se conectar a um servidor VPN, criptografando todo o tráfego para maior privacidade e segurança.

Atenção: Alterar o firmware pode anular a garantia do roteador. Se não se sentir confortável em fazer isso sozinho, entre em contato com o fabricante.

Roteador DIY com PC x86 e DD-WRT

Usuários experientes podem transformar um PC antigo em um roteador adicionando uma porta de rede extra e instalando DD-WRT. Esse método oferece uma solução altamente personalizável, mas exige conhecimento avançado.

Prós e contras de configurar uma VPN no seu roteador

Agora que você sabe como conectar uma VPN ao roteador, veja os principais benefícios e desafios:

Prós Contras Segurança sempre ativa: Com um roteador VPN, a conexão protegida fica ativa o tempo todo, sem necessidade de ativar a VPN manualmente em cada dispositivo. Configuração complexa: Baixar e configurar uma VPN no roteador pode ser complicado. Roteadores com VPN pré-instalada são mais fáceis, mas custam mais. Proteção para todos os dispositivos: Desde sua smart TV até seu console de jogos, todos os dispositivos conectados ao Wi-Fi ficarão protegidos pela VPN. Ajustes podem ser limitados: Pode ser difícil ajustar configurações específicas, como seleção de servidores ou portas. Melhoria na vida útil da bateria: Como a VPN é gerenciada pelo roteador, os dispositivos conectados gastam menos bateria. Nem todos os roteadores são compatíveis: Verifique o manual do roteador ou consulte o fabricante para garantir compatibilidade. Evita redução de velocidade pelo ISP: Alguns provedores limitam a velocidade de streaming e jogos. A VPN pode ocultar esse tráfego para evitar restrições. Segurança variável: Alguns roteadores não suportam protocolos de alta segurança. Certifique-se de que seu roteador é compatível com OpenVPN ou protocolos equivalentes.

Obtenha o roteador VPN Aircove

Se a instalação de uma VPN em um roteador parece complicada, há uma solução mais simples. O roteador VPN Aircove elimina a complexidade. Diferente das configurações tradicionais, o Aircove já vem com a funcionalidade da ExpressVPN integrada. Basta conectar o roteador Aircove, fazer login na sua conta e aproveitar as vantagens da ExpressVPN em todos os seus dispositivos, sem necessidade de configurações complicadas.

10 principais benefícios do roteador VPN Aircove

1. Configuração fácil

O Aircove foi projetado para ser simples. A configuração leva apenas cinco minutos e não exige conhecimentos técnicos.

2. Proteção para todos os dispositivos

Ideal para dispositivos que não permitem a instalação direta de uma VPN, como smart TVs, consoles de jogos e dispositivos domésticos inteligentes. Com o Aircove, todos os seus dispositivos estarão protegidos pela VPN, independentemente da compatibilidade com software VPN.

3. Conectividade rápida e confiável

O Aircove utiliza tecnologia Wi-Fi 6, proporcionando internet rápida e estável para todos os dispositivos conectados. Oferece velocidades de até 1.200 Mbps para dispositivos de 5 GHz (e 600 Mbps para dispositivos de 2.4 GHz), permitindo streaming 4K sem interrupções.

4. Cobertura ampla

A cobertura do Aircove abrange até 150 metros quadrados com Wi-Fi de banda dupla estável e veloz.

5. Privacidade aprimorada

O Aircove criptografa todo o seu tráfego online, protegendo seus dados contra espionagem de ISPs e terceiros que tentam monitorar suas atividades na internet.

6. Configuração personalizável da VPN

O recurso Device Groups permite organizar dispositivos e conectá-los a diferentes localizações de VPN, facilitando a personalização de segurança e acesso a conteúdos com restrição geográfica.

7. Segurança avançada

O Aircove passou por auditorias da Cure53, conta com atualizações automáticas para manter a segurança sempre atualizada e inclui um kill switch para evitar vazamento de dados caso a VPN caia. Recursos de proteção avançada, como controle parental e bloqueio de anúncios, também estão integrados.

8. Gerenciador de ameaças

O Threat Manager impede que sites e aplicativos se comuniquem com rastreadores e servidores maliciosos conhecidos, garantindo maior privacidade.

9. Atualizações automáticas

O Aircove mantém-se sempre atualizado com os últimos patches de segurança e melhorias de desempenho, sem necessidade de intervenção manual.

10. Suporte 24/7

A ExpressVPN oferece suporte por chat ao vivo e e-mail 24/7, garantindo ajuda sempre que necessário.

Aircove Go: roteador VPN portátil para viajantes

O Aircove Go oferece todos os benefícios do Aircove, mas em um formato compacto e portátil, ideal para viagens. Se estiver usando Wi-Fi público em um aeroporto ou hotel, basta conectar o Aircove Go à rede Wi-Fi e todos os dispositivos conectados a ele terão proteção VPN, incluindo criptografia forte e alteração de localização. (É necessária uma assinatura ativa da ExpressVPN para usar a funcionalidade VPN do Aircove.)

7 dicas para aproveitar ao máximo seu roteador VPN

Um roteador VPN é uma excelente maneira de proteger toda a sua rede doméstica, seja trabalhando remotamente, assistindo a filmes ou jogando online. Ele criptografa todo o tráfego da internet, garantindo mais segurança e privacidade.

Aqui estão sete dicas para otimizar seu roteador VPN:

Conecte-se ao servidor VPN mais próximo: Isso ajuda a garantir melhor velocidade e desempenho. Se não souber qual servidor é o mais próximo, consulte o site do provedor de VPN. Evite usar VPN no roteador e no dispositivo ao mesmo tempo: Não é necessário ativar a VPN em ambos. O roteador já garante a proteção, e rodar a VPN também no dispositivo pode impactar o desempenho. Escolha o protocolo correto: O protocolo da VPN influencia velocidade e segurança. Os melhores incluem WireGuard, IKEv2, OpenVPN e Lightway da ExpressVPN. Evite VPNs gratuitas: VPNs gratuitas costumam ser menos seguras e confiáveis, além de poderem registrar sua atividade. Para privacidade real, escolha um serviço pago e confiável. Adicione o site de configuração do roteador aos favoritos: Isso facilita o acesso rápido às configurações da VPN. (Para roteadores da ExpressVPN, o site é expressvpnrouter.com). Mantenha o software do roteador atualizado: As atualizações de firmware frequentemente trazem correções de segurança e melhorias. Sempre ative a opção de atualização automática, se disponível. Use uma senha forte no seu roteador VPN: O roteador VPN é a porta de entrada para sua rede. Use uma senha segura para evitar acessos não autorizados.