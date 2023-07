Besoin d'un VPN pour Linux ? Abonnez-vous à ExpressVPN

Ce guide vous expliquera comment configurer l’appli ExpressVPN pour Linux.

L’application Linux d’ExpressVPN est compatible avec ces versions de distributions Linux :

Ubuntu : 20.04 et versions supérieures

Debian : 10 et versions supérieures

Fedora : 37 et versions supérieures

Arch : Dernière version (rolling release)

Raspberry Pi (armhf) : Pi OS 10 et versions supérieures

Mint : Linux Mint 20 et versions supérieures

Important : ExpressVPN ne prend pas en charge les distributions qui ne sont pas citées dans la liste ci-dessus. Si votre distribution est basée sur l’une des systèmes d’exploitation citées plus haut, vous pouvez quand même configurer et utiliser ExpressVPN en suivant ce tutoriel. Cependant, ExpressVPN n’offre pas de dépannage pour les problèmes liés à ces distributions.

Si vous préférez contrôler l’appli pour Linux d’ExpressVPN avec un GUI (interface utilisateur graphique), vous pouvez le faire avec l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome ou Firefox. Installez l’extension navigateur après avoir installé l’appli.

Vous préférez une configuration manuelle ? Consultez les instructions de configuration manuelle pour OpenVPN (via le terminal) et OpenVPN (via Ubuntu Network Manager).

Vous préférez une vidéo ? Suivez les instructions de la vidéo intégrée ci-dessous ou cliquez ici pour regarder la vidéo sur YouTube.

Télécharger le fichier d’installation

Allez sur la page de configuration d’ExpressVPN. Si vous y êtes invité, saisissez vos identifiants ExpressVPN et cliquez sur Se Connecter.

Entrez le code de vérification qui vous a été envoyé par e-mail.

Sur la droite, sélectionnez la version de votre système d’exploitation Linux.

À noter : les utilisateurs de Debian et de Mint devraient sélectionner Ubuntu. Vous pouvez trouver la version du système d’exploitation Ubuntu ou Fedora que vous utilisez. Allez dans le Terminal et saisissez :

uname -m

ou

arch

Si vous voyez « 64 » (par exemple « x86_64 »), alors vous utilisez une distribution Linux 64-bit. Dans ce cas, vous devez téléchargez le fichier d’installation 64-bit.

Cliquez sur Télécharger.

Cliquez sur Sauvegarder le fichier, puis sur OK.

Gardez cette fenêtre de navigation ouverte. Vous aurez besoin du code d’activation pour la configuration plus tard.

Facultatif : en savoir plus sur le téléchargement de la clé PGP et la vérification de la signature.

Installer et activer l’appli

Installer l’appli

À noter : Si vous ne pouvez pas installer l’appli avec le GUI, vous pouvez l’installer grâce à la ligne de commande.

Allez dans votre dossier de téléchargements. Trouvez le fichier d’installation que vous avez téléchargé plus tôt et faites un clic droit sur ce fichier. Cliquez sur Ouvrir avec une autre application > Installation logiciel > Sélectionner.

Cliquez sur Installer.

Entrez votre mot de passe et cliquez sur Authentifier.

L’installation commencera immédiatement.

Une fois l’installation terminée, allez dans le Terminal.

Dans la fenêtre du Terminal, exécutez la commande suivante :

expressvpn

Installation de l’appli via la ligne de commande

Dans le Terminal, lancez la commande suivante :

cd ~/Downloads/

Selon votre distribution de Linux, lancez une des commandes suivantes :

Ubuntu / Debian / Mint :

sudo dpkg -i [installer filename]

Fedora :

sudo dnf install [installer filename]

Arch:

sudo pacman -U [installer filename]

Entrez votre mot de passe utilisateur pour installer le fichier.

Pour Arch, entrez y pour procéder à l’installation.

Activer l’appli

Ouvrez un nouveau Terminal et lancez la commande suivante :

expressvpn activate

Collez le code d’activation que aviez obtenu plus tôt. Notez que le code n’apparaîtra pas à l’écran. Cliquez sur Entrer.

Vous pouvez aider à améliorer ExpressVPN en partageant des rapports de diagnostic anonymes. Entrez Y pour accepter ou n pour refuser.

Si vous souhaitez vous désister pour l’envoi de diagnostics à ExpressVPN, lancez cette commande :

expressvpn preferences set send_diagnostics false

Se connecter à une localisation serveur

Dans le terminal, exécutez la commande suivante :

expressvpn connect

Si vous vous connectez pour la première fois, ExpressVPN utilisera la Localisation automatique pour sélectionner une localisation serveur, ce qui est recommandé d’après les facteurs tels que la vitesse et la proximité.

S’il ne s’agit pas de votre première connexion, ExpressVPN se connectera à la localisation serveur à laquelle vous vous êtes le plus récemment connecté.

Une fois que vous êtes connecté avec succès, vous verrez le message « Connecté à … » en vert.

Par défaut, vous verrez une notification indiquant qu’ExpressVPN est connecté.

À noter : un seul abonnement ExpressVPN peut être utilisé simultanément sur cinq appareils, quelle que soit la plateforme. Si vous essayez d’utiliser plus de cinq appareils simultanément sur un même abonnement, l’écran ci-dessous apparaît :

Se déconnecter d’une localisation serveur

Pour vous déconnecter d’une localisation serveur, exécutez la commande suivante :

expressvpn disconnect

ExpressVPN se déconnectera de la localisation serveur à laquelle il est actuellement connecté.

Par défaut, vous verrez un message indiquant qu’ExpressVPN est déconnecté.

Se connecter à une localisation serveur différente

Pour trouver une liste des localisations recommandées auxquelles se connecter, tapez la commande suivante dans le terminal :

expressvpn list

Par défaut, ExpressVPN suggère la localisation qui vous offre la meilleure expérience, appelée Localisation automatique, en haut de la liste.

Pour afficher une liste des localisations disponibles, tapez :

expressvpn list all

Se connecter à une localisation serveur spécifique

Pour vous connecter à une localisation serveur spécifique, tapez :

expressvpn connect [LOCATION]

ou

expressvpn connect [ALIAS]

Par exemple, pour vous connecter à États-Unis – New York, tapez :

expressvpn connect "USA - New York"

ou

expressvpn connect usny

Se connecter à la Localisation automatique

Pour vous connecter à la Localisation automatique :

expressvpn connect smart

Passer à un protocole VPN différent

Important : Déconnectez-vous du VPN avant de passer à un autre protocole.

Les protocoles VPN sont les méthodes par lesquelles votre appareil se connecte à un serveur VPN. Pour une meilleur expérience, ExpressVPN recommande l’option de protocole Automatique. Cette option est sélectionnée par défaut et choisit automatiquement le protocole le plus approprié pour votre réseau.

Dans certains cas, le passage à un protocole différent peut vous aider à obtenir des vitesses de connexion plus rapides.

Pour passer à Lightway – TCP, exécutez la commande suivante :

expressvpn protocol lightway_tcp

Pour passer à Lightway – UDP, exécutez la commande suivante :

expressvpn protocol lightway_udp

Pour passer à OpenVPN – TCP, exécutez la commande suivante :

expressvpn protocol tcp

Pour passer à OpenVPN – UDP, exécutez la commande suivante :

expressvpn protocol udp

Pour utiliser l’option de protocole Automatique, lancez la commande suivante :

expressvpn protocol auto

Bloquer les traqueurs et les sites malveillants

La fonctionnalité Threat Manager d’ExpressVPN vous donne plus de contrôle sur ce que les sociétés savent de vous et de ce que vous faites en ligne.

La plupart des applis et des sites web que vous visitez conservent un enregistrement de votre activité et la partagent avec des sociétés tierces, incluant les traqueurs, les arnaqueurs et les sites de malwares. Cette information est utilisée pour vous proposer plus de publicité et de contenu ciblés, généralement sans votre permission et sans que vous soyez au courant.

Threat Manager empêche les applis et les sites web que vous visitez sur votre appareil de communiquer avec les sociétés tierces dans notre liste noire.

Pour activer ou désactiver Threat Manager :

Ouvrez le Terminal. Vérifiez que vous êtes connecté au VPN et que vous utilisez le protocole Automatique ou Lightway. Pour activer Threat Manager, saisissez la commande suivante :

expressvpn preferences set block_trackers true

Pour le désactiver, saisissez la commande suivante :

expressvpn preferences set block_trackers off Appuyez sur Entrer pour confirmer.

En savoir plus sur la fonctionnalité Threat Manager d’ExpressVPN.

Ouvrir le manuel de l’appli

Pour afficher une liste complète des fonctions de l’appli, exécutez la commande suivante :

man expressvpn

Des commandes différentes y seront listées.

Utiliser la fonctionnalité de saisie automatique

Lorsque vous tapez des commandes, vous pouvez obtenir une liste de toutes les fonctions en appuyant deux fois sur la touche tab.

Par exemple, taper

expressvpn protocol

puis appuyer deux fois sur la touche tab affiche une liste des options de protocoles disponibles.

Utiliser la fonctionnalité de connexion automatique

Vous pouvez donner l’ordre à l’appli ExpressVPN de se connecter automatiquement au démarrage à la dernière localisation à laquelle elle était connectée en tapant :

expressvpn autoconnect true

Vous verrez le message Auto-connect is enabled.

Si vous ne vous êtes jamais connecté à une localisation serveur auparavant, ExpressVPN se connectera avec la Localisation automatique.

Pour désactiver cette fonction :

expressvpn autoconnect false

Utiliser l’extension navigateur ExpressVPN

Important : Si vous avez installé votre navigateur depuis Ubuntu Software Center, suivez plutôt Si vous avez installé votre navigateur depuis Ubuntu Software Center, suivez plutôt ces étapes pour obtenir l’extension navigateur.

Si vous préférez contrôler l’appli ExpressVPN pour Linux via un GUI (interface utilisateur graphique), vous pouvez le faire grâce à l’extension navigateur d’ExpressVPN pour Chrome et Firefox.

À noter : Pour utiliser l’extension navigateur, assurez-vous de télécharger et d’activer l’appli ExpressVPN pour Linux (Version 2.0 ou ultérieure).

Pour obtenir l’extension navigateur ExpressVPN, exécutez l’une des commandes suivantes :

expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extension

Ceci ouvrira votre navigateur à la page de téléchargement de l’extension. Cliquez sur Obtenir l’extension.

En savoir plus sur l’extension navigateur ExpressVPN ici.

Pour les utilisateurs ayant installé leur navigateur à partir d’Ubuntu Software Center

Si vous avez installé votre navigateur web à partir d’Ubuntu Software Center, il est possible que l’extension navigateur ExpressVPN ne soit pas en mesure de communiquer avec l’appli ExpressVPN pour Linux. Pour résoudre ce problème :

Sauvegardez les paramètres et les favoris de votre navigateur. Ouvrez Ubuntu Software Center et désinstallez votre navigateur. Ouvrez le Terminal Entrez $ sudo apt update Selon votre navigateur, entrez $ sudo apt install chromium-browser ou $ sudo apt install firefox Ouvrez votre navigateur en entrant $ chromium-browser ou $ firefox Obtenez l’extension de navigateur ExpressVPN en entrant expressvpn install-firefox-extension ou expressvpn install-chrome-extension

Désinstaller votre appli

Pour désinstaller l’appli ExpressVPN, exécutez la commande suivante :

Ubuntu / Debian / Mint :

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora :

sudo yum remove expressvpn

Arch :

pacman -R expressvpn

Dépanner votre installation

Si vous rencontrez des problèmes de connexion avec votre appli, essayez ces étapes de dépannage :

