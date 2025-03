Facebook vient de passer un cap symbolique : 21 ans. L’âge légal pour boire aux États-Unis, mais aussi, en théorie, celui de la maturité. Pourtant, alors que la plateforme atteint cette majorité, son avenir semble plus incertain que jamais. Reste-t-elle un pilier incontournable des réseaux sociaux, ou bien a-t-elle été éclipsée par des plateformes plus en vogue comme Threads et Instagram ?

ExpressVPN, leader VPN, a interrogé 4 000 personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne pour mieux comprendre l’usage actuel de Facebook selon les générations. Les résultats montrent une plateforme à un tournant : si certains utilisateurs restent fidèles, d’autres préfèrent des alternatives jugées plus modernes, plus sécurisées ou mieux adaptées à leurs besoins.

Dans ce contexte d’évolution, TikTok, l’un des principaux concurrents de Facebook, pourrait être interdit aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale. Un tel bouleversement pourrait-il permettre à Facebook de regagner du terrain auprès des plus jeunes, ou ces utilisateurs sont-ils définitivement passés à autre chose ?

Par ailleurs, la récente décision de Meta de supprimer les vérificateurs de faits soulève de nouvelles préoccupations sur la désinformation et la confiance accordée à la plateforme. Entre ces défis et les changements d’habitudes générationnels, l’avenir de Facebook s’écrit dans l’incertitude.

Voici ce que les données révèlent sur ceux qui restent, ceux qui partent et ce que cela signifie pour l’avenir du réseau.

Facebook à 21 ans : cap symbolique ou crise de la quarantaine ?

Mark Zuckerberg a transformé une simple plateforme universitaire en un empire des réseaux sociaux. Parti d’une chambre d’étudiant à Harvard, Facebook est devenu un acteur majeur du numérique, révolutionnant la façon dont des milliards de personnes interagissent en ligne. À l’origine conçu pour connecter les étudiants, le réseau a façonné une époque, popularisant les actualités virales, les communautés en ligne et une nouvelle forme d’expression numérique.

Mais 21 ans plus tard, Facebook n’a plus l’aura du pionnier qu’il était autrefois. Son statut de réseau social incontournable s’est effrité face à la montée en puissance de concurrents comme Instagram (propriété de Meta), TikTok, X, Snapchat et des nouveaux venus comme Threads et Bluesky. Autrefois prisé par les jeunes, Facebook est aujourd’hui perçu comme un espace envahi par les générations plus âgées, les publicités et un flot d’informations souvent jugé excessif.

Modération en question

La récente décision de Meta de mettre fin à ses partenariats avec des vérificateurs de faits professionnels est sans doute l’une des plus controversées à ce jour. Initialement instaurés pour lutter contre la désinformation qui envahissait la plateforme, ces partenariats visaient à apporter une couche de crédibilité aux contenus partagés. Mais avec la suppression des vérificateurs de faits, les critiques alertent sur le risque d’une dérive vers un espace encore plus propice aux fausses informations et aux discours toxiques. Sans contrôle indépendant, Facebook pourrait s’aliéner des utilisateurs déjà méfiants quant à sa fiabilité.

Les déboires de TikTok : une opportunité pour Facebook ?

Pendant ce temps, TikTok, le rival le plus redoutable de Facebook, traverse ses propres turbulences. Le gouvernement américain accentue la pression sur sa maison mère chinoise, ByteDance, invoquant des préoccupations en matière de sécurité nationale. Une interdiction potentielle aux États-Unis plane, ce qui pourrait bouleverser le paysage des réseaux sociaux. Mais la vraie question est la suivante : une interdiction de TikTok permettrait-elle à Facebook de retrouver sa place, ou la plateforme est-elle trop éloignée des attentes des jeunes générations ? Pour de nombreux membres de la Gen Z, TikTok fait partie intégrante de leur quotidien. Et avec des alternatives comme Instagram et Snapchat prêtes à combler le vide que laisserait TikTok, rien ne garantit que Facebook en tirerait un réel bénéfice.

Mais à quel point Facebook garde-t-il une emprise sur son public actuel ? Les données suggèrent que cela dépend à la fois de l’âge et du pays où l’on vit.

Les gens utilisent-ils encore Facebook ?

Plus de 60 % des utilisateurs restent actifs sur Facebook, mais les jeunes s’en éloignent

Facebook demeure un géant mondial, mais une analyse plus fine révèle des disparités notables. Au Royaume-Uni, 73 % des personnes interrogées déclarent utiliser activement la plateforme. Les États-Unis suivent de près, avec 68 % d’utilisateurs réguliers. En revanche, la France et l’Allemagne accusent un retard, avec respectivement 58 % et 49 % d’utilisateurs actifs. Pourtant, même dans ces pays, de nombreux internautes réduisent leur engagement : 26 % des Allemands et 23 % des Français avouent ne presque plus utiliser leur compte.

Les Britanniques sont les utilisateurs les plus actifs de Facebook, tandis que les Allemands sont ceux qui interagissent le moins.

En parallèle, les usages de Facebook ont évolué. Parmi les 18-24 ans, seuls 35 % disent utiliser activement la plateforme. Un autre tiers (33 %) possède un compte mais n’interagit presque jamais, tandis que près d’un jeune sur cinq (19 %) n’a jamais utilisé Facebook. Pour ceux qui restent, le principal intérêt est de garder contact avec leurs proches (44 % des utilisateurs de la Gen Z). Le divertissement, via les vidéos et les mèmes, arrive en deuxième position (40 %), suivi par la participation à des groupes (26 %) et la recherche d’actualités (26 %).

Pourquoi utilisez-vous principalement Facebook aujourd’hui ?

Tranche d’âge Garder contact avec ses proches Divertissement (vidéos, mèmes, etc.) Suivre ou partager des actualités Participer à des groupes et communautés Publier des photos et mettre à jour son statut Faire du shopping ou chercher des recommandations Promouvoir son travail ou son entreprise 18-24 44% 40% 26% 26% 22% 23% 14% 25-34 54% 44% 37% 31% 30% 23% 19% 35-44 61% 45% 32% 31% 31% 16% 13% 45-54 69% 43% 35% 34% 30% 13% 8% 55-65 74% 37% 35% 32% 26% 11% 4%

Pour les Millennials (25-34 ans), rester connecté reste l’usage principal de Facebook (54 %), mais d’autres utilisations prennent de l’importance. Environ 44 % de cette tranche d’âge utilisent Facebook pour le divertissement, 37 % pour suivre l’actualité et 31 % pour participer à des groupes ou communautés. Publier des mises à jour (30 %) et même promouvoir un business (19 %) sont également des activités notables dans ce groupe.

Les générations plus âgées, en revanche, s’appuient davantage sur Facebook comme un outil de connexion. Parmi les utilisateurs âgés de 45 à 54 ans, 69 % disent utiliser principalement la plateforme pour garder contact avec leurs proches. Ce chiffre grimpe à 74 % chez les 55-65 ans. Le divertissement, les groupes et les actualités restent des usages secondaires populaires, mais bien moins d’utilisateurs plus âgés se tournent vers Facebook pour des activités comme le shopping ou la promotion d’une entreprise.

À quelle fréquence utilisez-vous Facebook ?

Tranche d’âge Plusieurs fois par jour Quotidiennement Quelques fois par semaine Une fois par semaine Occasionnellement Rarement 18-24 20% 22% 21% 11% 11% 16% 25-34 39% 31% 13% 7% 5% 5% 35-44 44% 28% 15% 4% 6% 3% 45-54 52% 24% 11% 2% 6% 4% 55-65 42% 27% 14% 6% 5% 5%

L’engagement des jeunes de la Gen Z sur Facebook n’est pas seulement faible, il est aussi irrégulier. Seuls 20 % se connectent plusieurs fois par jour et 22 % vérifient leur compte quotidiennement. En revanche, 27 % des jeunes utilisateurs ne consultent Facebook qu’occasionnellement ou rarement. Ce désengagement marqué illustre la perte d’attrait de la plateforme auprès des jeunes générations, qui privilégient désormais TikTok et Instagram.

Aux États-Unis, près d’un jeune sur cinq (18-24 ans) n’a jamais eu de compte Facebook.

Les générations plus âgées, en revanche, restent fidèles. L’engagement culmine chez les 35-44 ans, où 72 % utilisent activement la plateforme. De même, 68 % des utilisateurs de 45-54 ans et 63 % des 55-65 ans continuent à s’y connecter régulièrement. Et ce n’est pas qu’un engagement occasionnel : parmi les 45-54 ans, 52 % se connectent plusieurs fois par jour et 24 % visitent la plateforme quotidiennement. Même chez les 55-65 ans, 42 % consultent Facebook plusieurs fois par jour, ce qui démontre à quel point le réseau social reste ancré dans leurs habitudes.

La moitié des utilisateurs en France et en Allemagne sont sur Facebook depuis plus de dix ans

En France, 53 % des répondants déclarent utiliser la plateforme depuis plus de dix ans, avec un chiffre similaire en Allemagne (49 %). De même, 48 % des utilisateurs américains et 53 % des Britanniques sont sur Facebook depuis au moins une décennie—preuve que la plateforme reste profondément enracinée dans ces régions. Parmi les 35-44 ans, cette fidélité est encore plus marquée, avec 61 % utilisant Facebook depuis plus de dix ans.

Les 35-44 ans sont les plus fidèles : 72 % utilisent activement Facebook et 61 % y sont présents depuis plus d’une décennie.

Pourquoi les gens quittent-ils Facebook ?

Comme le montrent les données, Facebook conserve encore de nombreux utilisateurs—mais des fissures commencent à apparaître. Les jeunes se tournent massivement vers TikTok et Instagram, attirés par un contenu plus dynamique et rythmé. De leur côté, les générations plus âgées réduisent leur utilisation, citant l’irrelevance et l’encombrement de la plateforme comme principales frustrations.

L’engagement diminue à travers toutes les générations

Avez-vous réduit votre utilisation de Facebook ces dernières années ?

Tranche d’âge Oui, de manière significative Oui, un peu Non, cela n’a pas changé Non, j’ai même augmenté mon utilisation 18-24 32% 38% 24% 5% 25-34 35% 37% 22% 5% 35-44 33% 34% 28% 5% 45-54 24% 32% 39% 5% 55-65 23% 26% 45% 6%

L’engagement sur Facebook diminue dans toutes les tranches d’âge, bien que les taux de décroissance varient. Un pourcentage significatif de 32 % des 18-24 ans et 35 % des 25-34 ans déclarent avoir fortement réduit leur utilisation, avec respectivement 38 % et 37 % indiquant avoir diminué leur activité de manière plus modérée.

Les utilisateurs d’âge intermédiaire ne sont pas en reste. Parmi les 35-44 ans, 33 % ont considérablement réduit leur temps passé sur la plateforme, tandis que 34 % l’ont diminué quelque peu. De leur côté, les 45-54 ans montrent un ralentissement plus mesuré mais toujours notable : 24 % ont significativement réduit leur utilisation et 32 % l’ont fait de manière modérée.

Les utilisateurs plus âgés, en revanche, sont plus constants. Parmi les 55-65 ans, 45 % affirment que leur utilisation de Facebook est restée la même au fil des ans, et seulement 23 % rapportent une réduction significative.

Comment l’utilisation de Facebook a évolué : moins de publications, plus de consultation

Si l’engagement diminue à travers toutes les générations, la manière dont les gens utilisent Facebook change également. Pour beaucoup, la plateforme n’est plus un espace central pour partager des mises à jour et entretenir des liens sociaux. À la place, elle devient un outil de navigation passive et d’utilisation occasionnelle.

Les adultes de 55-65 ans sont les utilisateurs les plus constants, avec 51 % affirmant que leurs habitudes sur Facebook n’ont pas changé au fil des années. Cependant, même parmi ce groupe, 22 % disent utiliser Facebook moins fréquemment pour maintenir des connexions sociales, et 20 % déclarent ne plus partager autant de mises à jour personnelles. Cette tendance suggère que, bien que les utilisateurs plus âgés apprécient toujours la plateforme, ils évoluent vers une consommation plus passive de contenu.

Comment votre utilisation de Facebook a-t-elle changé au fil des ans ?

Tranche d’âge Mon utilisation est restée la même J’utilisais Facebook pour les interactions sociales, mais moins maintenant Je partageais plus de mises à jour personnelles (statuts, photos), mais rarement maintenant Je suis passé du partage de contenu à la simple consultation 18-24 35% 33% 22% 23% 25-34 30% 35% 32% 27% 35-44 35% 26% 28% 25% 45-54 44% 22% 26% 21% 55-65 51% 22% 20% 19%

Parmi les 45-54 ans, 44 % affirment que leur utilisation de Facebook est restée la même. Cependant, une partie croissante de ce groupe a réduit le partage de photos ou de statuts : 26 % publient rarement des mises à jour et 21 % utilisent désormais Facebook principalement pour naviguer sans interagir.

Les utilisateurs d’âge intermédiaire (35-44 ans) montrent une évolution plus marquée. Si 35 % déclarent que leurs habitudes n’ont pas changé, 28 % admettent ne plus partager de mises à jour, et 25 % se contentent désormais de faire défiler du contenu. Ce changement traduit une transition vers une consommation passive plutôt qu’une contribution active, en particulier parmi ceux ayant des emplois du temps plus chargés.

Dans la tranche des 25-34 ans, les changements sont encore plus prononcés. Près de 35 % déclarent utiliser moins Facebook pour se connecter socialement, tandis que 27 % l’utilisent principalement pour naviguer sans interagir. Chez les plus jeunes (18-24 ans), des tendances similaires apparaissent : 33 % ont réduit leurs interactions sociales sur la plateforme, et 23 % se contentent principalement de faire défiler le fil d’actualité sans publier ou interagir.

Mais qu’en est-il des utilisateurs qui ont complètement abandonné Facebook ? Qu’est-ce qui les pousse à quitter la plateforme pour de bon ?

L’absence d’amis et de famille sur Facebook pousse les utilisateurs plus âgés à partir

Pour les utilisateurs plus âgés, Facebook perd de son intérêt pour diverses raisons. Beaucoup de personnes âgées de 35 à 65 ans estiment que la plateforme ne répond plus à leurs besoins, et certains la perçoivent davantage comme une contrainte que comme un outil utile.

Pourquoi n’utilisez-vous jamais Facebook ou pourquoi avez-vous désactivé votre compte ?

Tranche d’âge Je n’en voyais pas l’utilité Je n’ai jamais trouvé cela intéressant Je préfère d’autres plateformes Préoccupations liées à la confidentialité ou à la sécurité 18-24 39% 34% 47% 8% 25-34 29% 31% 50% 19% 35-44 49% 26% 19% 27% 45-54 45% 42% 19% 27% 55-65 53% 34% 18% 26%

De nombreux Boomers ne voient plus l’intérêt de Facebook : plus de la moitié d’entre eux déclarent que la plateforme n’a plus d’utilité dans leur vie.

Parmi les 35-44 ans, 49 % déclarent ne plus voir l’utilité de Facebook, et 26 % avouent ne jamais avoir trouvé la plateforme intéressante. Les préoccupations liées à la confidentialité sont un facteur clé pour cette tranche d’âge, avec 27 % les citant comme raison de leur départ. De plus, la baisse d’activité des amis et de la famille pousse 38 % des utilisateurs à se désengager, tandis que 30 % ont migré vers d’autres plateformes comme Instagram ou TikTok. L’abondance de publicités, de bots et de désinformation—chacun cité par environ 20 à 30 % des utilisateurs—ne fait qu’aggraver leur mécontentement.

Qu’est-ce qui vous éloigne de Facebook ?

Tranche d’âge Moins d’amis et de famille actifs Migré vers d’autres plateformes (ex. Instagram, TikTok, etc.) Trop de publicités ou de contenu non pertinent La plateforme est devenue ennuyeuse, manque de fonctionnalités Trop de bots et de trolls Préoccupations liées à la confidentialité Désinformation 35-44 38% 30% 30% 22% 22% 21% 20% 45-54 37% 32% 36% 29% 27% 22% 21% 55-65 41% 15% 40% 21% 23% 28% 30%

Les utilisateurs âgés de 45-54 ans affichent une tendance similaire. 45 % estiment que Facebook n’a plus d’utilité dans leur vie, tandis que 42 % ne trouvent tout simplement pas la plateforme attrayante. Les préoccupations en matière de confidentialité affectent 22 % de cette tranche d’âge, et 37 % citent la baisse d’activité de leurs proches comme une raison majeure de leur désengagement. De plus, 36 % sont agacés par les publicités et le contenu non pertinent, et la désinformation reste une source constante de mécontentement pour 21 % d’entre eux.

Les publicités non pertinentes et l’encombrement de la plateforme poussent la Génération X à partir, avec 36 % d’entre eux réduisant leur activité sur Facebook pour cette raison.

Les 55-65 ans, bien qu’étant des utilisateurs plus constants, montrent également des signes de désengagement. Plus de la moitié (53 %) déclarent ne plus voir l’intérêt de Facebook, et 34 % affirment ne jamais avoir trouvé la plateforme attractive. Les préoccupations liées à la confidentialité sont encore plus marquées dans ce groupe, avec 28 % les citant comme un facteur clé. La publicité, l’encombrement et la présence de bots agacent 40 % des utilisateurs, tandis que l’inactivité des proches pousse 41 % à réduire leur présence sur la plateforme.

Les plus jeunes sont découragés par l’excès de publicités et de contenu non pertinent

Les jeunes utilisateurs se détournent de Facebook pour des raisons bien différentes. D’autres plateformes offrent un contenu plus rapide, plus engageant et mieux adapté à leurs préférences et à leur mode de vie.

Qu’est-ce qui vous éloigne de Facebook ?

Tranche d’âge Moins d’amis et de famille actifs Migré vers d’autres plateformes (ex. Instagram, TikTok, etc.) Trop de publicités ou de contenu non pertinent La plateforme est devenue ennuyeuse, manque de fonctionnalités Trop de bots et de trolls Préoccupations liées à la confidentialité Désinformation 18-24 29% 50% 28% 24% 22% 13% 17% 25-34 33% 45% 29% 27% 24% 21% 19%

Parmi les 18-24 ans, 50 % préfèrent désormais d’autres plateformes, et 39 % considèrent que Facebook n’est tout simplement pas nécessaire. Les préoccupations liées à la confidentialité sont quasi inexistantes pour ce groupe, seulement 8 % les citant comme raison de leur désengagement. Au lieu de cela, ces utilisateurs sont attirés par l’expérience visuelle et dynamique offerte par TikTok et Instagram, un domaine où Facebook peine à rivaliser (nous en parlerons plus en détail ci-dessous). En parallèle, 29 % de cette tranche d’âge mentionnent la baisse d’activité de leurs amis et de leur famille comme un facteur de désintérêt, et 28 % se disent frustrés par les publicités et le contenu non pertinent.

La baisse d’activité des amis et de la famille a conduit 29 % des Millennials à réduire leur usage de Facebook.

Chez les 25-34 ans, Facebook semble de plus en plus dépassé. La moitié (50 %) de ces utilisateurs préfèrent désormais d’autres plateformes, et 29 % estiment ne plus avoir besoin de Facebook. Contrairement aux plus jeunes de la Gen Z, les préoccupations en matière de confidentialité sont plus présentes dans ce groupe, 19 % les citant comme un facteur clé. Cependant, les principales raisons du désengagement restent les mêmes : 33 % évoquent la baisse d’activité de leur cercle social, et 29 % sont lassés des publicités et du contenu jugé non pertinent.

Le rôle de Facebook en tant que plateforme communautaire se réduit

La capacité de Facebook à favoriser un sentiment de communauté n’est plus ce qu’elle était. Bien que certains utilisateurs trouvent encore la plateforme utile pour des interactions occasionnelles, beaucoup, toutes générations confondues, estiment qu’elle ne joue plus un rôle significatif dans leur vie. Pour certains, elle est devenue obsolète ; pour d’autres, elle est même perçue comme un facteur de division.

Facebook vous permet-il de vous sentir connecté ?

Tranche d’âge C’est quelque peu important—je l’utilise pour des interactions occasionnelles Aucun rôle—je ne ressens aucun sentiment de communauté C’est essentiel—je l’utilise pour échanger avec des personnes partageant mes intérêts C’est une influence négative—cela crée des divisions ou des conflits 18-24 36% 34% 23% 13% 25-34 38% 28% 34% 11% 35-44 38% 30% 26% 8% 45-54 41% 30% 24% 7% 55-65 33% 32% 20% 4%

Chez les Millennials (25-34 ans), 38 % déclarent utiliser Facebook pour des interactions occasionnelles, mais un pourcentage significatif (28 %) affirme que la plateforme ne joue aucun rôle dans leur sentiment d’appartenance. Par ailleurs, bien que 34 % la considèrent encore comme essentielle pour échanger avec des personnes partageant leurs intérêts, ce chiffre illustre une baisse progressive de la pertinence de Facebook en tant qu’espace communautaire.

Chez les Boomers (55-65 ans), Facebook conserve une certaine valeur en tant qu’outil pour garder le contact avec leur entourage. Pourtant, 32 % de cette tranche d’âge déclarent que la plateforme ne joue plus aucun rôle dans leur vie sociale, et seulement 20 % la considèrent comme essentielle. Ces chiffres suggèrent que même le public le plus fidèle de Facebook commence à s’éloigner.

Les membres de la Gen Z et les jeunes Millennials sont encore moins convaincus par la valeur communautaire de Facebook. Parmi les 18-24 ans, seuls 23 % estiment que la plateforme est essentielle pour établir des connexions, tandis que 34 % déclarent qu’elle ne joue aucun rôle. Ce groupe est également le plus enclin à voir Facebook comme un facteur de division, avec 13 % le considérant comme une source de conflits plutôt que d’unité.

Si le rôle de Facebook en tant que plateforme communautaire s’efface, où ces utilisateurs se connectent-ils à la place ? Voyons cela de plus près.

Qu’est-ce qui remplace Facebook ? Les préférences des générations en matière de réseaux sociaux

Les jeunes se tournent vers Instagram et TikTok

Pour la Gen Z (18-24 ans), TikTok et Instagram dominent le paysage. TikTok arrive en tête avec 75 % d’utilisateurs dans cette tranche d’âge, tandis que 74 % sont sur Instagram. Snapchat reste également populaire, utilisé par 64 % des jeunes pour des interactions rapides et informelles.

Facebook, en revanche, semble de plus en plus en décalage avec les attentes de la Gen Z. Si 31 % pensent que Facebook parvient à rester compétitif, une proportion similaire (32 %) estime que la plateforme ne survit que grâce à des fonctionnalités spécifiques comme les Groupes et Marketplace. Pour 26 %, Facebook semble simplement dépassé—ce qui explique pourquoi les plateformes plus tendances captent davantage leur attention.

Les Millennials jonglent entre réseaux sociaux et plateformes professionnelles

Les Millennials (25-34 ans) sont plus équilibrés dans leurs choix, répartissant leur présence entre réseaux sociaux et besoins professionnels. Instagram est leur plateforme préférée, avec 74 % d’utilisateurs réguliers, suivi de TikTok avec 60 %. Toutefois, LinkedIn se démarque également dans cette tranche d’âge, avec 25 % des Millennials l’utilisant pour le réseautage professionnel et le développement de carrière.

Facebook conserve une certaine utilité pour les Millennials, mais son rôle a changé. Si 40 % estiment qu’il tient encore face à la concurrence, 25 % le jugent dépassé et 24 % considèrent que sa pertinence repose surtout sur des fonctionnalités comme les Groupes et Marketplace. Ces chiffres montrent que les Millennials n’abandonnent pas totalement la plateforme, mais l’utilisent davantage pour des besoins pratiques, préférant d’autres réseaux pour du contenu plus engageant ou leur évolution professionnelle.

Les générations plus âgées restent fidèles aux plateformes qu’elles connaissent

Avec l’âge, les préférences évoluent vers des plateformes plus fonctionnelles et familières. Parmi les 45-54 ans, 35 % estiment que Facebook reste compétitif, mais 23 % pensent que sa pertinence repose uniquement sur ses fonctionnalités additionnelles. Ce constat est encore plus marqué chez les 55-65 ans, où seulement 30 % le considèrent comme innovant et 23 % restent indécis.

Pourtant, ces utilisateurs ne se cantonnent pas à Facebook. LinkedIn attire 25 % des 45-54 ans et 19 % des 55-65 ans, preuve que son attrait dépasse le cadre strictement professionnel. Des plateformes comme X (anciennement Twitter) et Reddit séduisent également entre 10 % et 31 % de ces tranches d’âge, qui recherchent des actualités en temps réel et des discussions plus ciblées.

Malgré cette diversification, Facebook demeure un point de repère pour de nombreux utilisateurs plus âgés. Son utilité pour maintenir le contact et ses outils comme les Groupes le maintiennent à flot—même si l’enthousiasme général s’essouffle. Reste à savoir s’il saura encore séduire ces utilisateurs tout en s’adaptant aux attentes des générations plus jeunes.

Facebook sera-t-il encore pertinent dans 10 ans ?

À 21 ans, Facebook repose sur un équilibre fragile. Autrefois l’emblème des réseaux sociaux, la plateforme semble aujourd’hui tiraillée entre deux mondes—essayant de retenir les générations plus âgées tout en échouant à captiver les plus jeunes.

Les données sont claires : l’engagement recule, et les jeunes utilisateurs se tournent vers d’autres plateformes.

Facebook est-il condamné pour autant ? Pas forcément. La plateforme conserve une valeur clé en tant qu’espace communautaire pour les générations plus âgées, et son agilité lui a déjà permis de traverser de nombreuses turbulences. Mais aujourd’hui, s’adapter ne suffit plus. Pour rester pertinent dans la prochaine décennie, Facebook devra aller plus loin : se réinventer d’une manière qui saura convaincre à la fois ses utilisateurs fidèles et ceux qui s’en sont détournés.

Pensez-vous que Facebook sera toujours pertinent dans une décennie ?

Tranche d’âge Oui, il saura s’adapter et rester pertinent Oui, mais seulement pour certains publics Non, il va probablement décliner Incertain 18-24 21% 35% 31% 12% 25-34 34% 32% 27% 7% 35-44 35% 30% 24% 12% 45-54 32% 27% 25% 16% 55-65 35% 19% 26% 20%

Les divergences générationnelles soulignent un avenir incertain pour Facebook. Les jeunes, déjà détachés, sont les plus sceptiques : seuls 21 % des Gen Z (18-24 ans) pensent que la plateforme saura évoluer, contre 31 % qui anticipent son déclin. Les Millennials (25-34 ans), partagés entre utilité et nostalgie, ne sont pas plus convaincus : 34 % estiment que Facebook peut encore évoluer, tandis que 27 % jugent que ses meilleures années sont derrière lui.

En revanche, les générations plus âgées restent plus confiantes. Environ 35 % des Gen X (35-44 ans) et des Boomers (55-65 ans) pensent que Facebook restera pertinent, même si beaucoup reconnaissent qu’il pourrait devenir une plateforme plus spécialisée. Ce décalage traduit une évolution claire : Facebook n’est plus perçu comme un réseau universel, mais comme un espace qui se recentre sur des usages précis, notamment pour des communautés spécifiques. La question est désormais de savoir s’il pourra s’imposer dans ce nouveau rôle ou s’il continuera à perdre du terrain face à des alternatives plus modernes.

Les utilisateurs veulent moins de publicités et de meilleurs contrôles de confidentialité et de données sur Facebook

Les utilisateurs veulent une plateforme moins envahissante, plus fiable et plus utile. Toutes les générations réclament moins de publicités et plus de confidentialité. Ils attendent un réseau social qui ait un vrai intérêt, plutôt qu’un fil d’actualités surchargé de contenus sans rapport avec leurs attentes.

Si Facebook veut rester dans la course, il devra rendre l’expérience plus claire, plus maîtrisée et plus respectueuse des préférences de chacun.

Pour les jeunes utilisateurs, les attentes vont plus loin. La Gen Z et les Millennials ne recherchent pas le même Facebook que leurs parents. Ils veulent de l’innovation. Des outils qui stimulent la créativité, des algorithmes qui mettent en avant du contenu pertinent et des fonctionnalités qui donnent envie de se connecter. Sans cela, Facebook risque de devenir un vestige du passé dans un paysage dominé par des plateformes émergentes.

Les générations plus âgées restent sur Facebook avant tout pour son utilité, pas pour ses innovations. Elles recherchent une expérience simple et efficace. Une interface allégée, moins de distractions et une navigation plus fluide pourraient renforcer leur attachement à la plateforme.

Mais même cette fidélité a ses limites. Si la confiance continue de s’éroder, que ce soit à cause des scandales de confidentialité, de la désinformation ou d’un excès de publicités, Facebook pourrait finir par perdre même ses utilisateurs les plus loyaux.

Une réinvention est-elle possible ?

La bonne nouvelle pour Facebook, c’est que la réinvention n’est pas impossible. Près de 35 % des utilisateurs pensent que la plateforme peut encore évoluer pour s’adapter à son époque. Et l’histoire montre que Facebook sait rebondir lorsqu’il mise sur ses forces : favoriser la connexion et proposer des outils indispensables.

Mais pour y parvenir, Meta devra revoir ses priorités. Cela signifie écouter ses utilisateurs—répondre à leurs préoccupations sur la modération des contenus ou éviter de miser tout sur le métavers pendant que sa plateforme principale s’essouffle. Si Facebook met l’accent sur la reconstruction de la confiance, l’amélioration de l’expérience utilisateur et une véritable innovation, il pourrait encore avoir un rôle à jouer dans l’avenir des réseaux sociaux.

Utilisez-vous encore Facebook ? Pensez-vous qu’il est toujours pertinent ou qu’il appartient désormais au passé ? Dites-le-nous en commentaire.

