Alors que plus de 90 % des Français ont désormais un accès internet, une grande majorité d’entre eux utilise quotidiennement le Wi-Fi dans différents contextes : à la maison, au travail ou dans les espaces publics. Cette généralisation du Wi-Fi s’est traduite par une augmentation significative de l’utilisation des appareils intelligents dans notre vie quotidienne. Aujourd’hui, une personne connecte 5 appareils en moyenne à son réseau Wi-Fi. Ces appareils sont notamment des smartphones, des ordinateurs portables, des Smart TV, des thermostats, et même des appareils électroménagers intelligents.

Avec le nombre croissant d’appareils connectés, il est de plus en plus nécessaire de mettre en place des mesures de sécurité avancées pour se protéger de toute menace en ligne. Mais sommes-nous assez nombreux à le faire ?

Pour mieux comprendre les habitudes des Français en matière de connexion Wi-Fi et leur approche vis-à-vis de la sécurité en ligne, ExpressVPN a récemment réalisé un sondage recueillant les avis de 1000 personnes en France. Les résultats sont préoccupants. En effet, la sécurité n’est pas une priorité pour tous les utilisateurs de Wi-Fi lorsqu’il s’agit de protéger leur réseau domestique ou leurs appareils.

Du partage des mots de passe Wi-Fi au pourcentage de personnes qui ont surpris d’autres internautes en train d’utiliser leur réseau privé pour visiter des sites web malveillants, nos résultats nous donnent une idée de la manière dont les Français gèrent leur espace numérique. Lisez la suite pour en savoir plus !

58 % des personnes interrogées partagent leurs mots de passe, tandis que 26 % demandent l’accès à leurs voisins

Les résultats de notre étude révèlent qu’une grande majorité (94 %) des personnes interrogées utilisent des mots de passe pour protéger leurs réseaux Wi-Fi domestiques, ce qui correspond à la pratique courante qui consiste à définir des mots de passe lors de la configuration d’un routeur. 31 % des personnes interrogées admettent qu’elles mettent régulièrement à jour leurs mots de passe. Bien que cette approche ne soit pas nécessaire si vous utilisez un mot de passe sécurisé et un gestionnaire de mots de passe, elle peut empêcher d’anciens utilisateurs de votre réseau Wi-Fi de conserver leurs droits d’accès.

Pour de nombreux Français, partager le mot de passe d’un réseau Wi-Fi est synonyme de bienveillance. En effet, environ 58 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles partageaient le mot de passe de leur réseau Wi-Fi avec d’autres personnes, 17 % le faisant régulièrement et 41 % au cas par cas. En revanche, 41 % choisissent de ne pas partager leur réseau Wi-Fi, tandis que 2 % déclarent avoir l’habitude de partager le mot de passe de leur réseau Wi-Fi, mais qu’ils ne le font plus aujourd’hui.

Lequel des commentaires suivants correspond à votre situation ? Pourcentage de personnes interrogées Je partage régulièrement mon réseau Wi-Fi avec d’autres personnes. 17 % Je partage l’accès à mon réseau Wi-Fi avec d’autres personnes, au cas par cas. 41 % Je ne partage mon réseau Wi-Fi avec personne en dehors de ma famille. 39 % J’avais l’habitude de partager mon réseau Wi-Fi, mais je ne le fais plus. 2 %

Alors, à qui donne-t-on le plus souvent le mot de passe de son réseau Wi-Fi ? Nos données révèlent que les personnes interrogées sont plus enclines à partager leur Wi-Fi avec des proches, tels que des parents (74 %) et des amis (57 %). Il est intéressant de noter que 18 % seulement partagent leur Wi-Fi avec leurs partenaires.

Le partage de l’accès Wi-Fi avec des voisins ou des personnes se trouvant à proximité est moins courant, bien qu’il soit encore observé chez un petit pourcentage de personnes (8 %). Paradoxalement, 26 % ont admis avoir demandé à leurs voisins un mot de passe Wi-Fi. Les raisons les plus fréquemment évoquées pour cela sont les problèmes temporaires d’accès internet (13 %) ou un besoin urgent de connexion internet (6 %).

Lequel des commentaires suivants correspond à votre situation ? Pourcentage de personnes interrogées Il m’est arrivé de demander à mon voisin ou à une personne vivant à proximité le mot de passe de son réseau Wi-Fi, car j’avais un problème temporaire d’accès internet. 13 % Il m’est arrivé de demander à mon voisin ou à une personne vivant à proximité le mot de passe de son réseau Wi-Fi, car j’avais besoin d’un accès internet en toute urgence. 6 % Il m’est arrivé de demander à mon voisin ou à une personne vivant à proximité le mot de passe de son réseau Wi-Fi parce que mon propre service internet était indisponible ou irrégulier. 3 % Il m’est arrivé de demander à mon voisin ou à une personne vivant à proximité le mot de passe de son réseau Wi-Fi, car je voulais économiser mes données. 2 % Il m’est arrivé de demander à mon voisin ou à une personne vivant à proximité le mot de passe de son réseau Wi-Fi, car j’avais besoin d’un accès internet pour des raisons professionnelles ou scolaires. 1 % Il m’est arrivé de demander à mon voisin ou à une personne vivant à proximité le mot de passe de son réseau Wi-Fi, car j’avais des invités qui avaient besoin d’un accès internet. 1 % Je n’ai jamais demandé à mon voisin ou à une personne vivant à proximité le mot de passe de son réseau Wi-Fi. 58 %

Un pourcentage plus faible de personnes ont sollicité des mots de passe Wi-Fi pour économiser des données (2 %) ou pour des raisons professionnelles et scolaires (1 %). Ces chiffres témoignent de l’interdépendance au sein des communautés, où les voisins peuvent compter les uns sur les autres pour se connecter en cas d’urgence ou de problèmes de connexion imprévus. En revanche, cela soulève également des inquiétudes quant à une éventuelle utilisation abusive des réseaux Wi-Fi par des utilisateurs non autorisés.

Utilisation d’un réseau Wi-Fi sans autorisation

Bien que 56 % des personnes interrogées déclarent ne pas faire confiance à leurs voisins ou aux personnes vivant à proximité quant à l’accès à leur réseau Wi-Fi personnel, un pourcentage inquiétant (18 %) admettent avoir découvert des personnes non autorisées se connectant à leurs réseaux. Ce groupe de personnes inclut les voisins, les amis, la famille ou d’autres visiteurs tels que les prestataires de services (par exemple, les réparateurs de système de climatisation).

Plus inquiétant encore, 19 % des personnes interrogées ont déclaré avoir surpris quelqu’un en train d’utiliser leur réseau privé pour accéder à des sites web malveillants, tels que des sites pornographiques et le dark web. Globalement, 9 % ont choisi d’ignorer la situation, 8 % ont interrogé la personne à ce sujet et 2 % ont déclaré que ce type d’incident avait donné lieu à un litige.

Qui se soucie de ce que font ses amis sur internet via son Wi-Fi personnel ? Pourtant, si quelqu’un participe à une activité illégale en utilisant votre réseau Wi-Fi domestique, on pourrait en déduire que vous êtes le responsable, ce qui entraînerait une procédure judiciaire à votre encontre. Les sites pornographiques et les adresses du dark web sont également plus susceptibles d’héberger des liens vers des malwares. Ce type de programmes malveillants peut compromettre la sécurité d’un réseau Wi-Fi et permettre aux hackers de cibler d’autres appareils sur le même réseau.

18 % des personnes interrogées ont avoué avoir regardé du porno ou accédé à des sites malveillants sur le dark web en utilisant le réseau privé de quelqu’un d’autre, ce qui est tout aussi inquiétant ! Voici une liste des lieux où ce genre de connexions s’est produit :

Maison d’un ami : 6 %

Maison des parents : 7 %

Maison d’un proche : 4 %

Maison d’un voisin : 1 %

École/université : 1 %

Entreprise : 3 %

Espace public : 1 %

Maison d’un(e) partenaire : 2 %

Hôtel, location de vacances ou Airbnb : 3 %

Espace de vie partagé : 1 %

Wi-Fi public : 2 %

Bibliothèque : 1 %

Le problème se pose lorsque nous constatons que des personnes non autorisées peuvent accéder à notre Wi-Fi et commettre des délits, même si nous leur faisons confiance. Cela nous amène à la question suivante : quelles précautions les Français prennent-ils pour protéger leurs réseaux Wi-Fi et leurs appareils contre les cybermenaces ?

La sécurité des réseaux Wi-Fi est une priorité pour de nombreux professionnels

La maîtrise des technologies joue un rôle crucial dans la quête d’un avenir numérique plus sûr. Comprendre comment sécuriser nos réseaux Wi-Fi nous permet de nous protéger efficacement sur internet. Mais il ne s’agit pas seulement de connaître les spécificités techniques des appareils, il s’agit aussi de faire des choix éclairés pour protéger nos informations personnelles.

Les utilisateurs privilégient la sécurité des appareils professionnels à celle des appareils personnels

Selon notre étude, 29 % des personnes interrogées prennent des mesures de sécurité supplémentaires lorsqu’elles connectent leurs appareils professionnels à des réseaux Wi-Fi. Cela confirme à quel point les informations professionnelles sont sensibles. Il s’agit notamment d’utiliser un VPN ou d’éviter complètement la connexion aux réseaux publics. Parallèlement, seules 15 % des personnes interrogées font preuve d’une plus grande prudence s’agissant de protéger leurs appareils personnels.

Lequel des commentaires suivants correspond à votre situation ? Pourcentage de personnes interrogées Je fais plus attention à la sécurité Wi-Fi sur mes appareils professionnels que sur mes appareils personnels. 29 % Je fais plus attention à la sécurité Wi-Fi sur mes appareils personnels que sur mes appareils professionnels. 15 % Je fais attention à la sécurité Wi-Fi, que ce soit sur mes appareils personnels ou professionnels. 30 % Je ne fais pas attention à la sécurité Wi-Fi sur mes appareils personnels et professionnels. 6 %

Il convient de noter que beaucoup d’utilisateurs (34 %) adoptent une approche équilibrée, faisant preuve de la même attention et de la même prudence lorsqu’ils connectent leurs appareils personnels et professionnels à des réseaux Wi-Fi. Cela prouve qu’ils comprennent bien l’importance de la sécurité des réseaux internet sur tous les appareils. C’est une avancée dans la bonne direction pour la sensibilisation à la cybersécurité.

Cependant, notre enquête a également révélé que 6 % des personnes interrogées n’accordent pas une grande importance à la sécurité Wi-Fi, quel que soit le type d’appareil. Cette attitude peut les exposer à des risques potentiellement élevés. Ils peuvent même compromettre la sécurité des autres utilisateurs qui partagent les mêmes réseaux.

Les enjeux de la cybersécurité

Que savez-vous de WEP, WPA et WPA 2 ? Ces protocoles de sécurité Wi-Fi protègent les données transmises entre les appareils et le réseau contre tout accès non autorisé.

WEP (Wired Equivalent Privacy), par exemple, est un protocole de chiffrement obsolète et peu efficace. Les hackers parviennent à le déchiffrer facilement. En revanche, WPA (Wi-Fi Protected Access) et son successeur WPA2 sont des protocoles plus sécurisés, car ils sont dotés d’un chiffrement plus avancé et d’une meilleure protection contre les différentes techniques de piratage.

Lorsque nous avons demandé aux personnes interrogées si elles connaissaient ces protocoles de sécurité Wi-Fi, seule une minorité a admis utiliser WPA2 (13 %), WPA (10 %) et WEP (8 %).

62 % des personnes interrogées ont déclaré ignorer ce que sont ces protocoles de chiffrement, ce qui est plutôt inquiétant ! Cela pourrait conduire à la généralisation des configurations de sécurité vulnérables et des réseaux exposés à toutes sortes de menaces ou d’atteintes à la sécurité des données personnelles.

Les Français se sentent-ils en sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics ?

L’utilisation du Wi-Fi public varie également en termes de sécurité et de perception individuelle ou des mesures prises pour s’en protéger. D’après nos données, la plupart des personnes interrogées se sentent prudentes lors de l’utilisation d’un réseau Wi-Fi public.

Près de 42 % pensent que leur sécurité est compromise lors de la connexion au réseau Wi-Fi de quelqu’un d’autre. Cela reflète la prise de conscience des risques associés à l’utilisation des réseaux Wi-Fi publics, même si l’utilisation d’un réseau inconnu ne signifie pas forcément moins de sécurité et de confidentialité en ligne.

Par ailleurs, 24 % des personnes interrogées ne pensent pas que la connexion à un réseau Wi-Fi public présente un risque. Ils pensent que les risques de faire face à des problèmes de sécurité sur ces réseaux sont minimes, ou qu’ils pourraient prendre des précautions pour protéger leurs appareils et leurs données.

Notons également que 35 % ont eu une attitude indifférente à ce sujet. Ces personnes ne sont peut-être pas sûres des effets de l’utilisation des réseaux Wi-Fi publics sur leur sécurité, ou ont des opinions divergentes sur les risques et les avantages qu’ils présentent.

8 façons d’utiliser le Wi-Fi public en toute sécurité

Quelle que soit votre opinion sur les réseaux Wi-Fi publics, il est important de respecter certaines mesures de sécurité afin de protéger vos informations personnelles contre d’éventuelles cybermenaces. Voici quelques conseils pour une meilleure utilisation des réseaux Wi-Fi publics :

Utilisez un VPN : un VPN chiffre votre trafic internet et empêche toute tentative d’accès à vos données en ligne, y compris par les administrateurs de réseaux Wi-Fi. Une application VPN est le moyen le plus simple d’ajouter une couche supplémentaire de sécurité à votre connexion internet. Évitez les grandes transactions : essayez de ne pas effectuer des transactions importantes – comme des paiements bancaires ou des achats qui impliquent l’utilisation de vos données personnelles – lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public. Mettez à jour vos logiciels et vos applications : maintenez vos appareils et applications à jour pour bénéficier des derniers correctifs de sécurité et obtenir les dernières versions. Désactivez la connexion automatique : désactivez la fonctionnalité de connexion automatique sur vos appareils, afin d’éviter toute connexion à des réseaux Wi-Fi libres sans que vous le sachiez. Activez les pare-feux : assurez-vous d’activer les pare-feux de votre appareil afin de bénéficier d’une protection supplémentaire. Utilisez HTTPS : utilisez les sites web ayant HTTPS dans l’URL. Cela indique que la connexion est chiffrée. Évitez HTTP. Supprimez le réseau après son utilisation : une fois que vous avez fini d’utiliser un réseau Wi-Fi public, assurez-vous de le supprimer de votre appareil pour qu’il ne se reconnecte pas automatiquement à l’avenir.

Bénéficiez de la meilleure protection Wi-FI

Avec un routeur VPN de qualité supérieure, comme Aircove, le tout premier routeur Wi-Fi 6 au monde doté d’un VPN intégré, tous les appareils de votre maison bénéficieront des nombreux avantages d’un programme VPN, tant pour le changement de localisation virtuelle que pour le chiffrement des données. Une fois la connexion Wi-Fi établie, il n’est plus nécessaire d’activer l’application VPN sur votre appareil pour préserver votre confidentialité. Aircove vous permet également d’utiliser ExpressVPN sur des appareils non compatibles avec les logiciels VPN, comme les réfrigérateurs intelligents ou les sonnettes de porte.

Grâce à ses fonctionnalités de sécurité avancées, dont Threat Manager – qui bloque les traqueurs et les sites malveillants, un blocker de publicité intégré et un programme de contrôle parental, Aircove veille à la sécurité de votre vie numérique et de votre maison à tout moment.