Addiction des Réseaux Sociaux chez les jeunes

Dans cette étude réalisée par ExpressVPN, en collaboration avec Pollfish, 1 500 Français de la génération Z (âgés de 16 à 24 ans) ont été interrogés pour comprendre la mesure dans laquelle leur utilisation des réseaux sociaux impacte leurs vies personnelles en ligne, mais également leur bien-être.

ExpressVPN a également interrogé 1 500 personnes aux États-Unis et en Allemagne -permettant d’établir des comparaisons intéressantes.

Sommaire :

Données Principales

Réseaux Sociaux Préférés

Impact sur la Santé Mentale

Confiance dans les entreprises de réseaux sociaux

Avoir plusieurs comptes Instagram

Implications pour la vie privée des jeunes

Situation de la France face aux autres Pays

6 Recommandations pour votre confidentialité en ligne

Données Principales

La plupart des membres de la génération Z passent des heures sur les réseaux sociaux chaque jour – Snapchat et Instagram étant les plateformes de prédilection

Chaque membre de la génération Z que nous avons interrogé a admis avoir au moins un compte sur les réseaux sociaux, avec certains passant jusqu’à trois heures ou plus par jour sur au moins l’une de ces plateformes. Pourtant, il est important de noter que la plupart d’entre eux disent craindre leurs effets de dépendance et envient ceux qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, les trouvant plus authentiques.

Pourcentage des personnes de la génération Z qui utilisent les réseaux sociaux (par plateforme) :

Le temps passé sur les réseaux sociaux par jour et par plateforme :

Les plateformes plus récentes, comme TikTok, dont la génération Z est le cœur de cible, sont également celles qui ont le temps d’utilisation le plus élevé. En effet, 63 % des personnes interrogées déclarent utiliser la plateforme plus d’une heure par jour. YouTube est une autre application populaire pour la génération Z en France, avec plus de 40 % déclarant passer au moins une heure par jour sur la plateforme.

Facebook et Twitter contrastent fortement avec cette tendance. La plupart des personnes interrogées, faisant partie de la génération Z, qui ont un compte sur ces plateformes l’utilisent moins de 15 minutes par jour, ou n’ont pas de compte du tout sur ces plateformes.

2 personnes sur 3

Se disent concernées par l’addiction aux réseaux sociaux.

63 %

Des personnes interrogées sont inquiètes de savoir si leurs images personnelles puissent être utilisées à des fins de reconnaissance faciale.

52 %

Ressentent de l’excitation lorsqu’ils reçoivent une notification d’un réseau social sur leurs téléphones.

1 personne sur 5

De la génération Z admettent qu’aucune somme d’argent n’est suffisante pour effacer de façon permanente leurs comptes sur les réseaux sociaux.

Pour la génération Z, les ​​« likes », les commentaires et les « followers » ont un impact important sur le bien-être émotionnel

La plupart des membres de la génération Z déclarent que les réseaux sociaux ont eu un impact sur leur bonheur, leur estime de soi, leur image de soi, leur anxiété, etc. Cependant, il semble que les récents efforts entrepris par les entreprises éditrices de réseaux sociaux – pour préserver la santé mentale des utilisateurs – ont un impact positif. La plupart des personnes interrogées admettent que la fonctionnalité « Cacher les likes » de Facebook et Instagram a rendu les publications sur les réseaux sociaux plus agréables et authentiques.

Les réseaux sociaux ont un impact significatif sur la manière dont les membres de la génération Z se perçoivent :

Les jeunes adultes expérimentent l’impact émotionnel différemment sur les réseaux sociaux :

Femmes Hommes Image de soi 55 % 38 % Estime de soi 54 % 37 % Bonheur 54 % 38 % Anxiété 50 % 34 % Solitude 50 % 33 % Dépression 46 % 30 %

Les actions (ou le manque d’actions) sur les réseaux sociaux qui impactent l’estime de soi :

Comment la fonctionnalité « Cacher les likes » sur Facebook et Instagram a impacté la génération Z :

Cela a rendu les publications plus agréables et authentiques 76 % Cela a accru le sentiment que leur vie privée était protégée 63 % Cela a réduit l’anxiété autour des publications 58 % Cela a accru la fréquence de publication 44 %

Avoir plusieurs comptes Instagram est une pratique courante pour certaines personnes de la génération Z

Les faux comptes Instagram, également appelés « finsta », ne sont pas très répandus en France, mais la pratique existe en raison d’une volonté de poster des contenus privés, souvent destinés à un public restreint.

Voici les raisons pour lesquelles la génération Z utilise un faux compte Instagram :

Pour poster un contenu privé et plus personnel 24 % Pour regarder les comptes d’autres personnes de manière anonyme 20 % Pour suivre une personne qui les a bloqués sur un autre compte 20 % Pour poster un contenu non filtré dans un groupe choisi d’amis/famille 14 % Pour garder un œil sur un ex 13 % Pour éviter d’être espionné par un employeur ou des collègues 12 %

La jeune génération est consciente des risques portés par les réseaux sociaux sur leur vie privée et elle se montre prudente

La génération Z est très majoritairement préoccupée par le fait que les entreprises éditrices des réseaux sociaux portent atteinte à leur vie privée. Et même si la plupart d’entre eux sont dépendants et préoccupés par la dépendance aux réseaux sociaux, plus de la moitié des personnes interrogées sont bien conscientes des risques et utilisent donc ces plateformes avec précaution.

Les paramètres des réseaux sociaux utilisés par la génération Z pour protéger leur vie privée :

Les principales raisons poussant la génération Z à configurer leurs profils en privé sur les réseaux sociaux :

Pourtant, ils sont prêts à sacrifier leur vie privée pour acquérir une notoriété sur les réseaux sociaux.

Bien qu’ils soient conscients des nombreux risques liés aux réseaux sociaux, les membres de la génération Z sont prêts à renoncer à des informations permettant de les identifier personnellement en échange de plus de notoriété sur les réseaux sociaux, d’un plus grand nombre de followers ou pour avoir accès à de nouvelles fonctionnalités.

Voici les principales informations que laisserait la génération Z en échange d’une renommée sur les réseaux sociaux :

40 % Sont prêts à renoncer davantage à leurs données personnelles pour avoir accès à de nouvelles fonctionnalités avant leurs amis sur les réseaux sociaux tels qu’Instagram, TikTok ou YouTube. 22 % Admettent avoir déjà acheté de faux followers.

Les principales raisons ayant poussé certains membres de la génération Z à acheter de faux followers :

Pour être remarqué par des marques en vue d’une collaboration 42 % Pour avoir leur compte certifié 36 % Pour faire croire qu’ils ont plus d’amis que dans la vraie vie 31 % Pour accroître la visibilité de leur compte 27 % Pour être perçu comme populaire 25 % Pour gagner de la confiance en soi 18 % Pour devenir influenceur 5 %

Où la France se situe-t-elle face aux autres pays ?

En comparant l’utilisation des réseaux sociaux de la génération Z en France avec celle de l’Allemagne et des États-Unis, nous avons constaté de nombreuses différences. Ces constats prennent notamment en compte les plateformes préférées, celles qui apparaissent comme plus fiables, jusqu’aux efforts que les utilisateurs entreprennent pour améliorer leur réputation en ligne.

Si toutes les personnes interrogées de la génération Z (quel que soit leurs pays) ont au moins un compte sur les réseaux sociaux, la popularité des plateformes diffère :

Snapchat France Instagram Allemagne YouTube États-Unis

Aspect du bien-être émotionnel le plus impacté par les réseaux sociaux (par pays) :

Bonheur 93 % France Estime de soi 93 % Allemagne Bonheur 86 % États-Unis

Pourcentage de la génération Z qui a avoué avoir supprimé un post simplement parce qu’il ne recevait pas assez de likes :

32 % France 40 % Allemagne 47 % États-Unis

Pourcentage de la génération Z qui a acheté des followers (par pays) :

22 % France 25 % Allemagne 33 % États-Unis

Alors que les personnes interrogées aux États-Unis et en Allemagne déclarent faire davantage confiance aux médias traditionnels qu’aux réseaux sociaux comme source d’information, on peut noter que lorsqu’il s’agit de savoir comment les membres de la génération Z des trois pays consomment l’information, ils se tournent vers YouTube et Instagram. Seuls les internautes américains choisissent un média traditionnel – principalement la télévision – comme l’une de leurs deux principales sources.

La source d’information la plus fiable (médias traditionnels vs réseaux sociaux), par pays :

Réseaux sociaux France Médias traditionnels Allemagne Médias traditionnels États-Unis

Les sources les plus populaires pour recueillir des informations, par pays :

Instagram et YouTube France Instagram et YouTube Allemagne YouTube et la télévision États-Unis

La plateforme de réseaux sociaux la plus fiable pour protéger la vie privée, par pays :

Snapchat France Instagram Allemagne YouTube États-Unis

6 recommandations pour garantir votre confidentialité sur les réseaux sociaux

L’une des solutions que nous vous proposons consiste à protéger vos données personnelles et votre vie privée tout en vous donnant les moyens permettant de mieux contrôler vos comptes sur les réseaux sociaux. Nous avons sélectionné quelques éléments qui vous aideront à préserver votre confidentialité et votre sécurité en ligne.

Désactivez le géotagging

Lorsque la fonctionnalité de géolocalisation est activée dans votre appareil photo, vos images contiennent des données de localisation, y compris la latitude et la longitude exactes. Toute personne capable de récupérer ces données saura où se trouvait l’utilisateur lors de l’utilisation de l’appareil. Il est possible de désactiver le géotagging pour ne plus divulguer les données de votre localisation géographique.

Limitez le nombre de personnes qui peuvent lire vos messages

Les utilisateurs souhaitant maîtriser le contenu visible pour les autres sur leurs pages de réseaux sociaux peuvent y restreindre l’accès en modifiant leurs paramètres de confidentialité. Découvrez la démarche à suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.

Sécurisez vos identifiants et vos mots de passe

La meilleure protection consiste à activer l’authentification à deux facteurs chaque fois que cela est possible. Les mots de passe doivent également contenir au moins 12 caractères (chiffres et lettres).

N’accordez pas aux applications des autorisations pour accéder à vos informations personnelles

Presque toutes les applications vous demanderont l’autorisation d’accéder à certaines données de votre appareil, notamment l’appareil photo, le microphone, votre liste de contacts ou votre localisation. Les réseaux sociaux font également partie de cette catégorie d’applications. Certaines de ces autorisations sont nécessaires au fonctionnement des applications, mais beaucoup d’entre elles ne le sont pas. Désactivez les autorisations non essentielles pour bénéficier de plus de confidentialité.

N’associez pas vos comptes personnels à ceux des réseaux sociaux

De plus en plus de sites et d’applications proposent l’option « Se connecter avec Facebook » ou des options similaires. Bien que cela soit pratique, vous communiquez à ces sites ou à ces applications certaines de vos informations personnelles. De plus, ce type de sociétés auront une meilleure idée de vos centres d’intérêt, en fonction des services que vous utilisez.

Utilisez un VPN, surtout sur les réseaux non sécurisés

Même si un VPN ne pourra pas empêcher les réseaux sociaux de surveiller votre activité en ligne, il peut vous aider à masquer votre adresse IP.

C’est une solution supplémentaire pour préserver votre confidentialité, même si vous avez déjà désactivé les fonctionnalités de géolocalisation. Il vous suffit de télécharger une application VPN et de l’activer pour ajouter une couche de confidentialité supplémentaire à tous vos contenus en ligne.

Conclusion : Les points à retenir

Cette étude a révélé l’impact considérable des réseaux sociaux sur la génération Z. Malgré les effets négatifs rapportés sur leur santé mentale et les conséquences dramatiques sur leur vie privée. La plupart des internautes ne veulent pas renoncer à leur présence sur les réseaux sociaux. Certains iraient même jusqu’à acheter des followers ou à divulguer des informations personnelles identifiables pour avoir l’opportunité de devenir célèbre sur internet.

Toutefois, il est important de noter que les membres de la génération Z agissent de manière proactive pour rendre leurs comptes plus sécurisés. Ils reconnaissent également que ces nouvelles fonctionnalités visent à réduire les effets négatifs des réseaux sociaux tout en limitant l’impact sur leur santé mentale.

En fin de compte, les conséquences à long terme des réseaux sociaux sur la génération Z ne sont pas encore clairement définies, mais les géants de la tech devraient être encouragées à poursuivre le déploiement de nouvelles fonctionnalités qui accordent une priorité à la santé mentale des internautes. Il est également important de privilégier les initiatives axées sur la protection de la vie privée, qui constituent une priorité évidente pour cette génération.

