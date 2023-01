D’abord l’amour, ensuite… le partage de mots de passe ? C’est une réalité des relations amoureuses à l’ère du numérique. La plupart des couples partagent leurs données de connexion, souvent par nécessité, mais aussi parce que c’est un gage de confiance et de fidélité.

Afin de déterminer le type d’informations partagées par les couples, qui risquent d’être exposées sur internet, ExpressVPN a interrogé 2000 hommes et femmes français en couple. Voici ce que nous avons découvert.

Les couples partagent leurs mots de passe afin de favoriser une relation de confiance

Le partage de mots de passe entre couples est assez courant. 54 % des Français admettent avoir partagé leurs mots de passe avec leurs partenaires.

La raison la plus courante est tout simplement pragmatique : économiser de l’argent. Ces raisons peuvent cependant varier de temps à autre. On peut également citer la volonté d’améliorer la relation du couple, tout en faisant preuve de transparence et de confiance. Plus surprenant encore, 15 % des personnes interrogées ont partagé leurs mots de passe avec leurs partenaires pour se préserver de la jalousie.

Parmi les différents mots de passe, ceux des services de streaming tels que Netflix ou Amazon Prime sont les plus partagés (33 %). Il est vrai que le partage du mot de passe d’un compte de streaming présente un risque relativement faible et n’est en fait pas surprenant, étant donné que certains services sont destinés à plusieurs utilisateurs. Mais d’autres mots de passe, parmi les plus partagés, sont très sensibles. Près d’une personne interrogée sur cinq (17 %) ont admis avoir partagé leurs codes confidentiels bancaires en ligne, et un peu plus d’une personne sur dix (13 %) ont admis avoir partagé leurs mots de passe de messagerie électronique avec leurs partenaires.

Si l’on souhaite savoir qui compte le plus parmi un couple ou des amis, il est toujours possible d’utiliser cette information comme preuve de dévouement : 60 % des personnes interrogées ont admis partager gratuitement leurs identifiants de streaming avec leurs partenaires. Cependant, lorsqu’il s’agit de leurs amis, 64 % admettent leur faire payer ce service.

Seuls 7 % attendent le mariage pour partager leurs mots de passe

Chaque couple évolue différemment dans sa relation, et il en va de même pour le partage de mots de passe. Si 7 % des couples attendent de se marier avant d’échanger leurs mots de passe (contre 35 % pour les couples américains). Un bon nombre de personnes interrogées le font beaucoup plus tôt, 18 % le faisant dès le premier mois de leur relation.

Qu’est-ce qui pousse les couples à partager leurs identifiants ? Il est clair que ce n’est pas seulement une question de nécessité ou par simplicité. Un bon nombre de personnes interrogées pensent que le partage d’un mot de passe est un signe de confiance (39 %), de fidélité (25 %), de transparence (42 %) et, oui, certains admettent le faire pour économiser de l’argent (33 %).

Les hommes se sentent davantage obligés de partager leurs mots de passe

Selon notre enquête, 34 % des personnes interrogées se sentent obligées de partager leurs mots de passe avec leurs partenaires, et 43 % craignent de donner l’impression d’avoir quelque chose à cacher si elles ne le font pas. De ce fait, 25 % ressentent le besoin de partager leurs mots de passe pour faire preuve de fidélité. Cependant, 29 % ne sont pas assez confiants quant à l’utilisation de leur accès numérique par leurs partenaires.

Il est intéressant de noter que les hommes affirment plus souvent ressentir une pression les contraignant à partager leurs mots de passe avec leurs partenaires.

Il est évident que plusieurs personnes ne sont pas prêtes à partager leurs mots de passe avec leurs partenaires. Parmi les principales raisons de cette hésitation, citons le fait que les internautes utilisent généralement le même mot de passe pour accéder à plusieurs comptes en ligne. Beaucoup de personnes veulent également préserver la confidentialité de leurs données numériques en cas de rupture.

Ce qui est inquiétant pour le couple après le partage de mots de passe ? J’utilise le même mot de passe pour d’autres comptes en ligne 49 % Je veux garder mes données numériques privées en cas de rupture 29 % Je crains qu’on utilise mes identifiants pour me surveiller 13 % Je n’ai pas confiance ! Je dois préserver ma confidentialité numérique 12 % Je ne veux pas qu’on sache ce que je fais 11 %

Les risques liés au partage de mots de passe avec votre partenaire vont au-delà de la relation amoureuse. Notre étude a révélé que 14 % des personnes interrogées ont partagé les identifiants de quelqu’un d’autre sans son consentement et que 19 % ont vu leurs propres informations de connexion partagées sans leur permission.

Pour les couples, le partage des données de localisation implique beaucoup plus qu’un simple partage de position géographique

Le partage des données de localisation est une fonctionnalité qui peut être configurée pour géolocaliser un autre téléphone. Elle est habituellement utilisée par des parents pour surveiller leurs enfants, par exemple.

La moitié des personnes interrogées admettent utiliser le partage des données de localisation pour suivre leurs partenaires. Pourquoi ? D’après nos recherches, 21 % des couples utilisent cette fonctionnalité pour assurer la sécurité physique de leurs partenaires, 17 % pour savoir où ils se trouvent et 15 % pour des doutes quant à leur fidélité.

Si, dans la plupart des cas, la personne suivie est au courant, 20 % des personnes interrogées disent avoir déjà utilisé une fonctionnalité de géolocalisation à l’insu des personnes concernées. La localisation des partenaires actuels est plus fréquente (43 %), tandis que 22 % des personnes interrogées ont eu recours à la géolocalisation de leurs ex-partenaires. Par ailleurs, 6 % des personnes interrogées ont admis avoir utilisé des services de géolocalisation pour identifier des personnes susceptibles de leur plaire. Cela montre que cette technologie n’est pas seulement utilisée dans le cadre de relations amoureuses réelles, mais qu’elle peut également devenir un vecteur de harcèlement numérique.

Il peut être difficile de se débarrasser des comptes partagés avec votre ex-partenaire

Une rupture n’est jamais facile. Mais dans l’univers des données numériques contemporaines, elle présente une toute nouvelle série de difficultés. Il s’agit notamment de rompre les liens numériques, tels que les mots de passe des appareils et des comptes Netflix que vous partagiez avec votre partenaire. Sinon, vous risquez de le regretter.

Ce regret est peut-être justifié, car 22 % des Français interrogés admettent avoir utilisé les informations de connexion/mot de passe d’un(e) ex-partenaire, même après leur rupture, le plus souvent pour accéder à Netflix (38 %), Facebook (30 %), Instagram (30 %) et TikTok (27 %). Cependant, 11 % ont utilisé le code confidentiel bancaire d’un(e) ex-partenaire et 9 % les codes de cartes de crédit.

Quels sont les comptes auxquels vous avez accédé avec l’identifiant d’un(e) ex-partenaire ? Netflix 38 % Facebook 30 % Instagram 30 % Snapchat 30 % TikTok 27 % Accès aux ordinateurs 15 % Identifiant Apple 14 % Accès aux e-mails 13 % Accès aux smartphones 12 % Code confidentiel bancaire 11 % Services de géolocalisation 10 % Codes de cartes de crédit 9 %

Dans ce que nous considérons comme une découverte inquiétante, 42 % des Français admettent avoir utilisé les nouvelles technologies pour suivre un(e) ex-partenaire (sachez que 30 % des Américains interrogés l’ont également admis).

Comment protéger vos comptes personnels après une rupture

Nous avons demandé aux personnes interrogées quelles étaient les mesures prises pour rompre les liens numériques après la fin d’une relation. Le changement de mot de passe est l’action la plus courante, suivie par le fait de ne plus suivre la personne sur les réseaux sociaux, voire de la bloquer.

«… Nous avons tous le droit à la sécurité dans notre propre espace numérique, et le partage de mots de passe avec nos proches – comme nos partenaires ou nos amis – peut être une preuve de confiance et de fidélité », a déclaré Lauren Hendry Parsons, conseillère et défenseuse du droit à la vie privée chez ExpressVPN. Elle a rajouté :

« Cependant, lorsque nous partageons nos mots de passe, la sécurité de nos comptes en ligne peut être compromise, pas seulement le compte avec le mot de passe partagé ou compromis, mais aussi potentiellement tous les autres comptes utilisant des mots de passe similaires. C’est la raison pour laquelle il est important de prendre les mesures nécessaires pour préserver votre confidentialité numérique si les choses ne se passent pas comme prévu. »

Comment rompre les liens numériques après une rupture ? Je change mes mots de passe immédiatement après une rupture 32 % Je bloque mon ex-partenaire sur les réseaux sociaux après une rupture 22 % Je ne suis plus mon ex-partenaire sur les réseaux sociaux 21 % Je supprime les informations de contact de mon ex-partenaire de mon téléphone 18 % Je me déconnecte de tous mes appareils après une rupture 16 % Je bloque le numéro de téléphone de mon ex-partenaire 16 % Je ne coupe pas les liens numériques après une rupture 11 %

5 choses à faire après une rupture

1. Désactivez les services de localisation GPS

Certains fournisseurs de services téléphoniques mettent en place des services de géolocalisation pour les comptes téléphoniques communs dans le cadre de leur forfait familial. Si vous partagiez votre compte avec un(e) ex-partenaire, fermez le compte ou cèdez sa propriété à votre ancien partenaire. Par ailleurs, si vous avez utilisé des applications de géolocalisation ou des appareils comme AirTag d’Apple, pensez à les déconnecter.

2. Changez vos mots de passe

Modifiez tous les mots de passe auxquels votre partenaire avait accès. Il est toujours recommandé d’utiliser un gestionnaire de mots de passe et de générer des mots de passe sécurisés de manière aléatoire. Dans la mesure du possible, activez l’authentification à deux facteurs (2FA), qui empêche toute personne d’accéder à votre compte même si elle connaît votre mot de passe.

3. Réinitialisez les appareils intelligents

Si vous avez des appareils partagés dans votre maison, comme des ordinateurs, des caméras de sécurité et des routeurs Wi-Fi, il est préférable de les réinitialiser pour que votre ex-partenaire n’y ait plus accès.

4. Dissociez les comptes de streaming

Bien qu’il n’y ait généralement pas de mal à ce que votre ex-partenaire connaisse les chansons, les films ou les podcasts que vous regardez ou écoutez, il est toujours conseillé de protéger votre vie privée tout le temps.

5. Effacez l’historique de vos recherches et supprimez les mots de passe enregistrés dans vos navigateurs

Si votre ex-partenaire conserve les anciens appareils partagés après la rupture, effacez l’historique de vos recherches et supprimez les fichiers et les documents téléchargés. Mieux encore, effacez les mots de passe et toute autre information personnelle, comme les données de carte de crédit, qui ont été enregistrées dans votre navigateur.

La sécurité et la gestion des mots de passe sont des éléments clés pour garantir la confidentialité de vos données personnelles. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe est indispensable pour vous protéger en ligne.