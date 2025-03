Facebook właśnie osiągnął ważny kamień milowy: 21 lat. W Stanach Zjednoczonych jest to wiek uprawniający do spożywania alkoholu, a metaforycznie – znak dojrzałości. Jednak gdy platforma wkracza w symboliczną dorosłość, pytania o jej znaczenie i rolę w świecie mediów społecznościowych stają się coraz głośniejsze. Czy Facebook wciąż jest miejscem do nawiązywania kontaktów i dzielenia się treściami, czy też został przyćmiony przez nowsze platformy, takie jak Threads czy Instagram?

ExpressVPN, lider usług VPN, przeprowadził ankietę wśród 4000 osób z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, której celem było sprawdzenie, jak poszczególne pokolenia korzystają lub unikają Facebooka. Wyniki pokazują, że panuje podział wśród użytkowników platformy. Niektórzy z nich pozostają lojalni, podczas gdy inni zwracają się ku alternatywom, które wydają się odświeżone, bezpieczniejsze lub bliższe ich potrzebom.

Co więcej, TikTok, będący największym graczem wśród rywalizujących platform społecznościowych, stoi w obliczu potencjalnego zakazu w Stanach Zjednoczonych w związku z obawami o bezpieczeństwo narodowe. Ale czy to oznacza, że Facebook ma szansę odzyskać młodszych użytkowników, czy może ci odeszli na dobre? W międzyczasie, decyzja Meta o rezygnacji z fact-checkerów (weryfikatorów informacji) wzbudziła nowe obawy dotyczące dezinformacji i wiarygodności treści na platformie. Te zmiany, w połączeniu ze zmieniającymi się nawykami różnych pokoleń, mogą w dużej mierze ukształtować przyszłość Facebooka.

Sprawdź, co mówią dane o tym, kto zostaje na Facebooku, kto go opuszcza i co może czekać tę platformę w przyszłości.

Facebook ma 21 lat: kamień milowy czy kryzys wieku średniego?

Historia Marka Zuckerberga – od stworzenia Facebooka w akademiku na Harvardzie po budowę giganta mediów społecznościowych – stała się legendą branży technologicznej. Początkowo portal służył studentom do nawiązywania kontaktów, ale z czasem przerodził się w platformę, która zmieniła sposób, w jaki miliardy ludzi komunikują się w sieci. Facebook zapoczątkował erę łączności online, rozwoju globalnych społeczności oraz viralowych treści.

Jednak 21 lat później Facebook przestał być pionierem, a raczej znalazł się nad przepaścią. Jego status domyślnej sieci społecznościowej stopniowo słabł wraz z pojawieniem się konkurentów, takich jak Instagram (należący do samego Facebooka), TikTok, X, Snapchat, a nawet nowszych graczy, takich jak Threads i Bluesky. Młodsi użytkownicy, którzy kiedyś licznie dołączali do Facebooka, teraz postrzegają go jako przestrzeń zdominowaną przez starsze pokolenia, reklamy i nadmiar treści.

Kontrowersje wokół moderacji

Najnowsza decyzja Meta o zakończeniu współpracy z profesjonalnymi fact-checkerami to jeden z najbardziej kontrowersyjnych ruchów firmy. Pierwotnie te partnerstwa miały pomóc w walce z falą dezinformacji, która zalewała platformę, zapewniając w ten sposób większą wiarygodność wyświetlanych treści. Teraz, bez zewnętrznych weryfikatorów, krytycy ostrzegają, że Facebook może stać się jeszcze większym siedliskiem fałszywych wiadomości i szkodliwych narracji. Brak zewnętrznej kontroli może zniechęcić użytkowników, którzy już teraz mają wątpliwości co do wiarygodności platformy.

Problemy TikToka – szansa dla Facebooka?

Tymczasem największy rywal Facebooka, TikTok, zmaga się z własnymi problemami. Rząd Stanów Zjednoczonych nasilił presję na jego chińską spółkę macierzystą, ByteDance, w związku z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego. Platformie grozi potencjalny zakaz w USA, który mógłby całkowicie zmienić krajobraz mediów społecznościowych. Ale zastanawiające jest to, czy zakaz TikToka pomógłby Facebookowi odzyskać pozycję, czy też platforma jest już zbyt oderwana od oczekiwań młodszych użytkowników? Dla wielu osób z pokolenia Z TikTok to styl życia. A jeśli zniknie, Instagram czy Snapchat są gotowe przejąć jego użytkowników – co oznacza, że Facebook wcale nie musi być największym beneficjentem tej sytuacji.

Ale jak mocno Facebook trzyma się swojej obecnej bazy użytkowników? Dane sugerują, że wszystko zależy od miejsca zamieszkania i wieku.

Czy ludzie nadal korzystają z Facebooka?

Ponad 60% użytkowników nadal aktywnie korzysta z Facebooka – ale młodsze pokolenia odchodzą

Facebook wciąż jest globalnym gigantem, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się widać pewne podziały. W Wielkiej Brytanii 73% ankietowanych deklaruje, że aktywnie korzysta z platformy. Tuż za nimi plasują się Stany Zjednoczone, gdzie 68% użytkowników regularnie loguje się do serwisu. W USA liczba ta wynosi 68%. Tymczasem Francja i Niemcy pozostają w tyle – odpowiednio 58% i 49%. Nawet w tych krajach wielu użytkowników stopniowo ogranicza swoją aktywność. Aż 26% Niemców i 23% Francuzów przyznaje, że rzadko już korzysta ze swoich kont.

Najbardziej aktywni użytkownicy Facebooka to Brytyjczycy, natomiast Niemcy UDZIELAJĄ SIĘ najmniej.

Sposób korzystania z Facebooka również uległ zmianie. Wśród osób w wieku 18-24 lata tylko 35% aktywnie używa platformy. Kolejne 33% posiada konto, ale rzadko kiedy z niego korzysta, a niemal co piąta osoba (19%) nigdy nie założyła tam profilu. Wśród tych, którzy pozostali, głównym powodem używania Facebooka jest utrzymywanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi – taką motywację wskazało 44% użytkowników pokolenia Z. Kolejne 40% korzysta z platformy dla rozrywki, np. oglądania filmów i udostępniania memów. Mniejsza część użytkowników używa Facebooka do dołączania do grup (26%) lub śledzenia wiadomości (26%).

Do czego głównie używasz Facebooka?

Grupa wiekowa Utrzymywanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi Rozrywka (filmy, memy, itp.) Śledzenie lub udostępnianie wiadomości i aktualnych wydarzeń Dołączanie do grup i społeczności Publikowanie zdjęć i aktualizacji statusu Zakupy lub szukanie rekomendacji produktów Promowanie własnej działalności lub pracy 18-24 44% 40% 26% 26% 22% 23% 14% 25-34 54% 44% 37% 31% 30% 23% 19% 35-44 61% 45% 32% 31% 31% 16% 13% 45-54 69% 43% 35% 34% 30% 13% 8% 55-65 74% 37% 35% 32% 26% 11% 4%

Dla milenialsów (25-34) utrzymywanie kontaktów wciąż jest najważniejsze (54%), ale inne zastosowania Facebooka zyskują na znaczeniu. Około 44% korzysta z platformy dla rozrywki, 37% śledzi wiadomości, a 31% angażuje się w grupy i społeczności. Publikowanie aktualizacji (30%) oraz promowanie własnej działalności (19%) to również istotne aktywności w tej grupie.

Starsze pokolenia jednak w większym stopniu traktują Facebooka jako narzędzie do utrzymywania więzi. W grupie wiekowej 45-54 lata aż 69% użytkowników deklaruje, że głównie korzysta z platformy, aby pozostawać w kontakcie z rodziną i znajomymi. Wśród osób w wieku 55-65 lat odsetek ten jest jeszcze wyższy – 74%. Rozrywka, grupy i wiadomości są nadal popularnymi, drugorzędnymi powodami korzystania z Facebooka, ale znacznie mniej starszych użytkowników używa platformy do zakupów czy promocji biznesu.

Jak często korzystasz z Facebooka?

Grupa wiekowa Kilka razy dziennie Codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Okazjonalnie Rzadko 18-24 20% 22% 21% 11% 11% 16% 25-34 39% 31% 13% 7% 5% 5% 35-44 44% 28% 15% 4% 6% 3% 45-54 52% 24% 11% 2% 6% 4% 55-65 42% 27% 14% 6% 5% 5%

Poziom zaangażowania wśród pokolenia Z jest nie tylko niski, ale także sporadyczny – 20% loguje się kilka razy dziennie, a 22% sprawdza platformę codziennie. Natomiast 27% młodszych użytkowników zagląda tam tylko okazjonalnie lub rzadko. Ten wyraźny spadek aktywności odzwierciedla malejącą atrakcyjność Facebooka wśród młodszych użytkowników, którzy coraz częściej wybierają alternatywy, takie jak TikTok i Instagram.

W USA niemal co piąta osoba w wieku 18-24 lata nigdy nie miała konta na Facebooku.

Starsze pokolenia jednak pozostają lojalne. Najbardziej udzielają się osoby w wieku 35-44 lata – 72% aktywnie korzysta z platformy. W grupie 45-54 regularnie loguje się 68% użytkowników, a wśród osób w wieku 55-65 lat odsetek ten wynosi 63%. Co więcej, nie jest to tylko sporadyczna aktywność – 52% użytkowników w wieku 45-54 lata loguje się kilka razy dziennie, a 24% zagląda codziennie. Nawet w grupie 55-65 lat 42% użytkowników sprawdza Facebooka kilka razy dziennie, co pokazuje, jak mocno platforma jest zakorzeniona wśród starszych odbiorców.

Połowa użytkowników we Francji i Niemczech korzysta z Facebooka od ponad dekady

We Francji 53% ankietowanych korzysta z platformy od ponad dziesięciu lat, a Niemcy są tuż za nimi z wynikiem 49%. Podobnie jest w USA, gdzie 48% użytkowników pozostaje na Facebooku od dekady, a w Wielkiej Brytanii – 53%. To dowód na to, jak mocno platforma ta wciąż jest zakorzeniona w tych regionach. Osoby w wieku 35-44 lata wykazują jeszcze większą lojalność – aż 61% korzysta z Facebooka od ponad 10 lat.

Osoby w wieku 35-44 lata są najbardziej lojalne – 72% aktywnie korzysta z Facebooka, a 61% jest na platformie od ponad dekady.

Dlaczego ludzie odchodzą z Facebooka?

Dane pokazują, że Facebook nadal utrzymuje wielu użytkowników – ale widać pierwsze oznaki załamania. Młodsze pokolenia masowo przenoszą się na platformy, takie jak TikTok i Instagram, przyciągane przez dynamiczne, wizualne treści. Starsi użytkownicy również ograniczają aktywność, wskazując na brak trafnych treści i natłok informacji jako główne powody swojej frustracji.

Spadek poziomu zaangażowania wśród pokoleń

Czy w ostatnich latach korzystasz z Facebooka mniej?

Grupa wiekowa Tak, znacznie Tak, trochę Nie, korzystam tyle samo Nie, korzystam nawet więcej 18-24 32% 38% 24% 5% 25-34 35% 37% 22% 5% 35-44 33% 34% 28% 5% 45-54 24% 32% 39% 5% 55-65 23% 26% 45% 6%

Poziom zaangażowania na Facebooku spada we wszystkich grupach wiekowych, choć w różnym tempie. Aż 32% osób w wieku 18–24 lata i 35% osób w wieku 25–34 lata deklaruje znaczące ograniczenie korzystania z platformy, a dodatkowe 38% i 37% przyznaje, że ograniczyło swoją aktywność w mniejszym stopniu.

Użytkownicy w średnim wieku nie są daleko w tyle. W grupie wiekowej 35–44 lata 33% osób znacznie zmniejszyło czas spędzany na Facebooku, a kolejne 34% ograniczyło go częściowo. Osoby w wieku 45–54 lata proces ten jest wolniejszy, ale nadal zauważalny – 24% ograniczyło korzystanie znacząco, a 32% nieco zmniejszyło swoją aktywność.

Starsi użytkownicy utrzymują jednak ten sam poziom aktywności. W grupie 55–65 lat aż 45% użytkowników deklaruje, że ich sposób korzystania z Facebooka się nie zmienił, a tylko 23% przyznaje, że znacznie ograniczyło aktywność.

Jak zmieniło się korzystanie z Facebooka: mniej postów, więcej przeglądania

Chociaż poziom zaangażowania na Facebooku spada w różnych grupach wiekowych, zmienia się także sposób, w jaki ludzie korzystają z platformy. Dla wielu Facebook przestał być miejscem do udostępniania aktualizacji i utrzymywania więzi społecznych. Zamiast tego stał się narzędziem do biernego przeglądania treści i okazjonalnego użytkowania.

Najbardziej systematycznymi użytkownikami są osoby starsze w wieku 55-65 lat, a 51% z nich twierdzi, że ich nawyki nie zmieniły się na przestrzeni lat. Jednak nawet w tej grupie 22% przyznaje, że rzadziej używa Facebooka do utrzymywania kontaktów, a 20% rzadko publikuje posty. Oznacza to, że choć starsi użytkownicy nadal cenią platformę, stopniowo odchodzą od aktywnego tworzenia treści.

Jak zmieniło się Twoje korzystanie z Facebooka na przestrzeni lat?

Grupa wiekowa Nic się nie zmieniło Korzystałem(-am) z Facebooka do utrzymywania kontaktów z ludźmi, ale teraz robię to rzadziej Kiedyś częściej publikowałem(-am) posty i zdjęcia, ale teraz rzadko to robię Częściej przeglądam treści, niż je udostępniam 18-24 35% 33% 22% 23% 25-34 30% 35% 32% 27% 35-44 35% 26% 28% 25% 45-54 44% 22% 26% 21% 55-65 51% 22% 20% 19%

W grupie 45–54 lata 44% użytkowników twierdzi, że ich sposób korzystania z Facebooka pozostał bez zmian. Jednak coraz więcej osób w tej grupie ogranicza publikowanie zdjęć i statusów – 26% rzadko publikuje posty, a 21% używa platformy głównie do przeglądania treści.

Użytkownicy w wieku 35–44 lata wykazują jeszcze wyraźniejsze zmiany. Choć 35% twierdzi, że ich nawyki pozostały niezmienione, 28% przyznaje, że rzadko już publikuje aktualizacje, a 25% ograniczyło się do biernego przeglądania treści. Ten trend sugeruje, że osoby w średnim wieku, często mające bardziej napięty grafik, coraz częściej konsumują treści zamiast je tworzyć.

W grupie 25–34 lata zmiany są jeszcze bardziej zauważalne. Prawie 35% użytkowników przyznaje, że rzadziej wykorzystuje Facebooka do kontaktowania się, a 27% głównie przegląda treści zamiast aktywnie się udzielać. Wśród najmłodszych użytkowników (18–24) pojawiają się podobne tendencje – 33% ograniczyło korzystanie z Facebooka do celów społecznych, a 23% traktuje go głównie jako narzędzie do biernego przeglądania treści.

Ale co z tymi, którzy całkowicie zrezygnowali z Facebooka? Co skłoniło ich do odejścia na dobre?

Brak znajomych i rodziny na Facebooku skłania starszych użytkowników do odejścia

Dla starszych użytkowników Facebook staje się coraz mniej istotny z różnych powodów. Wielu użytkowników w wieku 35–65 lat przyznaje, że platforma przestała spełniać ich potrzeby, a dla niektórych zamiast być przydatnym narzędziem, stała się uciążliwa.

Z jakich powodów nie korzystasz z Facebooka lub go dezaktywowałeś(-aś)?

Grupa wiekowa Nie widzę potrzeby Nigdy mnie nie przekonał Wolę inne platformy Mam obawy dotyczące prywatności lub bezpieczeństwa 18-24 39% 34% 47% 8% 25-34 29% 31% 50% 19% 35-44 49% 26% 19% 27% 45-54 45% 42% 19% 27% 55-65 53% 34% 18% 26%

Wielu boomersów nie odczuwa już potrzeby korzystania z Facebooka, a ponad połowa twierdzi, że nie spełnia on już żadnego celu w ich życiu.

Wśród osób w wieku 35–44 lata aż 49% twierdzi, że Facebook nie jest im już potrzebny, a 26% nigdy nie uważało go za atrakcyjną platformę. Obawy dotyczące prywatności są istotnym czynnikiem dla tej grupy – 27% użytkowników wskazuje je jako powód odejścia. Dodatkowo spadek aktywności znajomych i rodziny skłania 38% do ograniczenia korzystania z platformy, a 30% przeszło na inne media społecznościowe, takie jak Instagram czy TikTok. Frustracja związana z nadmiarem reklam, botów i dezinformacji – każda z tych kwestii wymieniana przez 20–30% użytkowników – dodatkowo potęguje ich niezadowolenie.

Co sprawia, że rezygnujesz z Facebooka?

Grupa wiekowa Mniejsza aktywność rodziny i znajomych Korzystam teraz z innych platform (np. Instagram, TikTok) Za dużo reklam lub nieistotnych treści Stał się nudny, brakuje nowych funkcji Za dużo botów i trolli Obawy dotyczące prywatności Dezinformacja 35-44 38% 30% 30% 22% 22% 21% 20% 45-54 37% 32% 36% 29% 27% 22% 21% 55-65 41% 15% 40% 21% 23% 28% 30%

Użytkownicy w wieku 45–54 lata wykazują podobne tendencje. Aż 45% uważa, że Facebook stracił dla nich sens, a 42% po prostu nigdy nie uważało go za interesującą platformę. Obawy o prywatność mają znaczenie dla 22% tej grupy, a 37% rezygnuje ze względu na malejącą aktywność znajomych i rodziny. Dodatkowo 36% irytuje nadmiar reklam i nieistotnych treści, a dezinformacja pozostaje stałym źródłem niezadowolenia dla 21% użytkowników.

Nieistotne reklamy i nadmiar treści zniechęcają użytkowników POKOLENIA X – aż 36% ogranicza korzystanie z Facebooka z tego powodu.

Grupa 55–65 lat, choć generalnie bardziej lojalna wobec platformy, również wykazuje oznaki spadku zaangażowania. Ponad połowa (53%) twierdzi, że Facebook przestał być im potrzebny, a 34% nigdy nie uważało go za atrakcyjny. Obawy dotyczące prywatności są jeszcze bardziej widoczne w tej grupie – 28% użytkowników wskazuje je jako kluczowy powód odejścia. Reklamy, nadmiar treści i boty frustrują 40% osób, a spadek aktywności znajomych skłania 41% do ograniczenia korzystania z platformy.

Młodszych użytkowników odstraszają reklamy i nieistotne treści

Młodsze pokolenia odchodzą od Facebooka z zupełnie innych powodów. Inne media społecznościowe oferują szybsze, bardziej wciągające treści, które lepiej odpowiadają ich preferencjom i stylowi życia.

Co sprawia, że rezygnujesz z Facebooka?

Grupa wiekowa Mniejsza aktywność rodziny i znajomych Korzystam teraz z innych platform (np. Instagram, TikTok) Za dużo reklam lub nieistotnych treści Stał się nudny, brakuje nowych funkcji Za dużo botów i trolli Obawy dotyczące prywatności Dezinformacja 18-24 29% 50% 28% 24% 22% 13% 17% 25-34 33% 45% 29% 27% 24% 21% 19%

W grupie 18–24 lata aż 50% użytkowników woli inne platformy, a 39% uważa, że Facebook po prostu nie jest im potrzebny. Obawy o prywatność praktycznie nie mają znaczenia w tej grupie – tylko 8% wskazuje je jako powód rezygnacji. Zamiast tego młodsi użytkownicy wybierają TikToka i Instagrama, które oferują bardziej dynamiczne treści wizualne, czego Facebook nie potrafi skutecznie naśladować (więcej o tym poniżej). Tymczasem 29% osób w tej grupie twierdzi, że spadek aktywności znajomych i rodziny zmniejszył ich motywację do logowania się, a 28% frustruje nadmiar nieistotnych treści i reklam.

Malejąca aktywność znajomych i rodziny sprawiła, że 29% Milenialsów ograniczyło korzystanie z Facebooka.

Dla osób w wieku 25–34 lata Facebook staje się coraz bardziej przestarzały. Połowa (50%) użytkowników preferuje inne platformy, a 29% twierdzi, że Facebook nie jest im już potrzebny. W przeciwieństwie do młodszych osób z pokolenia Z, w tej grupie wiekowej większe znaczenie mają obawy dotyczące prywatności – 19% wskazuje je jako kluczowy czynnik rezygnacji. Główne powody spadku zaangażowania pozostają jednak niezmienne: 33% wskazuje na malejącą aktywność znajomych, a 29% irytuje nadmiar reklam i nieistotnych treści.

Facebook traci swoją rolę jako platforma społecznościowa

Facebook nie spełnia już takiej funkcji jak kiedyś, jeśli chodzi o budowanie poczucia wspólnoty. Choć niektórzy użytkownicy wciąż korzystają z niego do okazjonalnych interakcji, wiele osób we wszystkich grupach wiekowych twierdzi, że platforma przestała odgrywać znaczącą rolę w ich życiu. Dla jednych stała się po prostu nieistotna, a dla innych jest wręcz powodem podziałów.

Czy Facebook daje Ci poczucie więzi z innymi?

Grupa wiekowa Jest stosunkowo ważny – używam go do okazjonalnych interakcji Nie odgrywa żadnej roli – nie czuję tam poczucia wspólnoty Jest niezbędny – używam go do kontaktu z osobami o podobnych zainteresowaniach Ma negatywny wpływ – tworzy podziały lub konflikty 18-24 36% 34% 23% 13% 25-34 38% 28% 34% 11% 35-44 38% 30% 26% 8% 45-54 41% 30% 24% 7% 55-65 33% 32% 20% 4%

Wśród milenialsów (25–34) 38% twierdzi, że korzysta z Facebooka do okazjonalnych interakcji, ale aż 28% przyznaje, że platforma nie odgrywa żadnej roli w ich poczuciu wspólnoty. Co prawda 34% nadal uważa ją za istotne narzędzie do kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach, jednak te dane pokazują powolny, ale zauważalny spadek znaczenia Facebooka jako centrum społecznościowego.

W przypadku boomersów (55–65) Facebook wciąż utrzymuje nieco większą wartość jako miejsce do utrzymywania kontaktów społecznych. Mimo to 32% osób z tej grupy przyznaje, że platforma nie odgrywa żadnej roli w ich życiu społecznym, a tylko 20% uważa ją za kluczowy element codziennych interakcji. Te wyniki sugerują, że nawet najbardziej lojalna demografia Facebooka powoli się od niego oddala.

Pokolenie Z i młodsi milenialsi widzą jeszcze mniejszą wartość Facebooka jako platformy społecznościowej. Wśród użytkowników pokolenia Z (18–24) jedynie 23% uważa, że jest on niezbędny do budowania kontaktów, a 34% twierdzi, że nie pełni żadnej roli w ich życiu społecznym. Ta grupa jest również najbardziej skłonna postrzegać Facebooka jako źródło podziałów – 13% wskazuje, że platforma częściej powoduje konflikty niż łączy ludzi.

Jeśli rola Facebooka jako centrum społecznościowego zanika, gdzie przenoszą się jego użytkownicy? Sprawdźmy.

Co zastępuje Facebooka? Preferencje dotyczące mediów społecznościowych w różnych pokoleniach

Młodsi użytkownicy masowo przenoszą się na Instagrama i TikToka

Dla pokolenia Z (18–24) platformy takie jak TikTok i Instagram stały się najważniejsze. TikTok jest liderem – korzysta z niego 75% użytkowników z tej grupy, a Instagram jest tuż za nim z wynikiem 74%. Popularnością cieszy się także Snapchat, którego używa 64% młodych dla szybkich, codziennych interakcji.

Facebook natomiast wydaje się coraz bardziej nie pasować do oczekiwań pokolenia Z. Choć 31% uważa, że platforma dobrze radzi sobie z konkurencją, tyle samo osób (32%) twierdzi, że utrzymuje się głównie dzięki niszowym funkcjom, takim jak Grupy i Marketplace. Dla kolejnych 26% Facebook po prostu wydaje się przestarzały – co tłumaczy, dlaczego młodsze pokolenia wybierają inne platformy.

Milenialsi łączą platformy społecznościowe i zawodowe

Milenialsi (25–34) korzystają z bardziej zróżnicowanych platform, łącząc potrzeby społeczne i zawodowe. Instagram jest ich faworytem – 74% korzysta z niego regularnie, a TikTok zajmuje drugie miejsce z wynikiem 60%. Jednak użytkownicy tej grupy wiekowej chętnie sięgają także po LinkedIn – 25% z nich używa go do nawiązywania kontaktów zawodowych i rozwoju kariery.

Facebook wciąż ma pewną wartość dla tej grupy, ale jego rola się zmienia. Choć 40% uważa, że platforma nadąża za konkurencją, 25% twierdzi, że Facebook wydaje się przestarzały, a 24% uważa, że jego znaczenie sprowadza się głównie do funkcji Grup i Marketplace. To sugeruje, że milenialsi dywersyfikują swoje nawyki online, korzystając z Facebooka bardziej praktycznie, a angażując się w inne platformy dla rozrywki lub celów zawodowych.

Starsze pokolenia trzymają się znanych rozwiązań

Wraz z wiekiem użytkowników na ich wybory wpływają praktyczność i przyzwyczajenia. Wśród osób w wieku 45–54 lata 35% uważa, że Facebook pozostaje konkurencyjny, ale aż 23% twierdzi, że jest istotny jedynie dzięki dodatkowym funkcjom. W grupie 55–65 lat zaledwie 30% uważa Facebooka za innowacyjnego, a 23% nie ma wyraźnej opinii.

Mimo to starsi użytkownicy coraz częściej eksplorują inne platformy. LinkedIn używa 25% osób w wieku 45–54 lata i 19% w grupie 55–65 lat, co pokazuje jego atrakcyjność nawet poza tradycyjnymi kręgami zawodowymi. Platformy takie jak X i Reddit również przyciągają od 10% do 31% użytkowników w tych grupach, oferując aktualności i dyskusje wśród ich członków.

Mimo rosnącej konkurencji Facebook nadal pozostaje podstawową platformą dla wielu starszych użytkowników. Jego użyteczność jako przestrzeni do utrzymywania kontaktów oraz popularne funkcje, takie jak Grupy, dalej mają znaczenie – nawet jeśli entuzjazm stopniowo zanika. Pytanie brzmi: czy Facebook zdoła utrzymać starszych użytkowników, jednocześnie przyciągając młodsze pokolenia?

Czy Facebook będzie jeszcze mieć znaczenie za 10 lat?

Po 21 latach Facebook stoi na niepewnym gruncie. Dawniej symbol mediów społecznościowych, dziś wydaje się platformą rozdartą między dwiema perspektywami – walczącą o utrzymanie starszych użytkowników, ale jednocześnie niezdolną do przyciągnięcia młodszych.

Dane są jednoznaczne: użytkownicy coraz rzadziej udzielają się na Facebooku, a młodsze pokolenia masowo przenoszą się gdzie indziej.

Czy to oznacza koniec Facebooka? Niekoniecznie. Platforma wciąż ma ogromną wartość jako centrum społecznościowe dla starszych użytkowników, a jej zdolność do adaptacji pozwoliła jej przetrwać liczne wyzwania. Jednak sama adaptacja już nie wystarczy. Aby przetrwać kolejną dekadę, Facebook będzie musiał obrać nowy kierunek w sposób, który przekona zarówno jego lojalnych użytkowników, jak i sceptyków.

Czy uważasz, że Facebook będzie nadal istotny za 10 lat?

Grupa wiekowa Tak, dostosuje się i pozostanie istotny Tak, ale tylko dla określonych grup wiekowych Nie, prawdopodobnie będzie dalej tracił na znaczeniu Nie wiem 18-24 21% 35% 31% 12% 25-34 34% 32% 27% 7% 35-44 35% 30% 24% 12% 45-54 32% 27% 25% 16% 55-65 35% 19% 26% 20%

Opinie na temat przyszłości Facebooka różnią się znacząco w zależności od pokolenia. Młodsi użytkownicy, którzy już teraz coraz rzadziej z niego korzystają, są najbardziej sceptyczni. Tylko 21% przedstawicieli pokolenia Z (18–24) wierzy, że Facebook zdoła się dostosować, podczas gdy 31% uważa, że jego znaczenie będzie dalej maleć. Milenialsi (25–34), którzy cenią sobie użyteczność, ale też czują pewien sentyment, są podzieleni – 34% sądzi, że Facebook się zmieni, ale 27% uważa, że jego najlepsze czasy już minęły.

Starsi użytkownicy pozostają jednak ostrożnymi optymistami. Około 35% pokolenia X (35–44) i boomersów (55–65) wierzy, że Facebook pozostanie istotny, choć wielu uważa, że będzie trafiał jedynie do niszowych grup użytkowników. Te wyniki pokazują, że Facebook coraz częściej postrzegany jest jako platforma dla określonych społeczności, a nie jako uniwersalne medium społecznościowe dla wszystkich.

Użytkownicy chcą mniej reklam oraz lepszej ochrony prywatności i danych na Facebooku

Czego tak naprawdę oczekują użytkownicy od Facebooka? Odpowiedź jest prosta: przejrzystości, zaufania i trafnych treści. We wszystkich grupach wiekowych powtarza się jedno – mniej reklam i więcej prywatności. Ludzie chcą platformy, która ma konkretny cel, a nie jest przeładowana zbędnymi funkcjami i nieistotnymi treściami.

Młodsi użytkownicy mają jeszcze większe wymagania. Pokolenie Z i milenialsi nie pragną tego samego Facebooka, którego używali ich rodzice. Oczekują innowacji – narzędzi pobudzających kreatywność, algorytmów dostosowanych do ich zainteresowań i funkcji, które sprawią, że warto będzie się zalogować. Bez tego Facebook stanie się jedynie czymś drugorzędnym w świecie zdominowanym przez nowe platformy.

Starsze pokolenia natomiast mniej interesują nowoczesne rozwiązania, a bardziej liczy się dla nich użyteczność. Dla nich atrakcyjność Facebooka polega na jego funkcjonalności. Uproszczenie interfejsu, zmniejszenie liczby zbędnych elementów i sprawienie, by platforma wydawała się mniej przytłaczająca, mogłoby pomóc w utrzymaniu tej grupy użytkowników. Jednak nawet wśród nich pozycja Facebooka jest coraz słabsza. Jeśli zaufanie nadal będzie spadać – czy to z powodu skandali związanych z prywatnością, dezinformacji czy nadmiaru reklam – Facebook może stracić nawet swoich najbardziej lojalnych użytkowników.

Czy unowocześnienie Facebooka jest możliwe?

Dobrą wiadomością dla Facebooka jest to, że zmiana koncepcji nie jest niemożliwa. Niemal 35% użytkowników wierzy, że platforma potrafi dostosować się do nowych realiów. Historia pokazuje, że Facebook najlepiej radzi sobie wtedy, gdy koncentruje się na swoich mocnych stronach – budowaniu społeczności i tworzeniu niezbędnych narzędzi.

Aby to osiągnąć, Meta musi jednak zmienić priorytety. Oznacza to wysłuchanie potrzeb użytkowników, odpowiadając na ich obawy dotyczące moderacji treści lub też podwojenie wysiłków w zakresie metawersum, zważywszy na stagnację głównej platformy. Jeśli Facebook skupi się na odbudowie zaufania, poprawie doświadczenia użytkownika i wprowadzaniu rzeczywistych innowacji, może nadal odgrywać istotną rolę w przyszłości mediów społecznościowych.

Czy nadal korzystasz z Facebooka? Jeśli tak, czy uważasz, że wciąż jest istotny, czy też stał się platformą przeszłości? Podziel się swoją opinią w komentarzach poniżej.