Facebook heeft een mijlpaal bereikt: 21 jaar. Dat is de wettelijke toegestane leeftijd om alcohol te drinken in de VS en, metaforisch gezien, een teken van volwassenheid. Maar nu het platform deze symbolische volwassenheid bereikt, zijn de vragen over de relevantie en de rol ervan in de sociale mediawereld nog nooit zo luid geweest. Is Facebook nog steeds dé plek om te verbinden en te delen, of zijn hippere platforms zoals Threads en Instagram het voorbijgestreefd?

ExpressVPN, een toonaangevende VPN-aanbieder, ondervroeg 4.000 mensen in de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland om te achterhalen hoe verschillende generaties vandaag Facebook gebruiken—of juist vermijden. De bevindingen onthullen een platform op een kruispunt. Terwijl sommige gebruikers trouw blijven, richten anderen zich op alternatieven die als frisser, veiliger of beter afgestemd op hun behoeften aanvoelen.

Daar komt nog bij dat TikTok, een dominante speler onder de concurrerende sociale mediaplatforms, mogelijk een verbod in de VS tegemoet ziet vanwege nationale veiligheidszorgen. Betekent dit dat Facebook een jonger publiek kan terugwinnen, of zijn die gebruikers voorgoed vertrokken? Tegelijkertijd heeft Meta’s beslissing om factcheckers te schrappen nieuwe zorgen opgeroepen over desinformatie en vertrouwen op het platform. Deze verschuivingen, in combinatie met veranderende generatiegewoonten, kunnen de koers van Facebook in de komende jaren bepalen.

Hier is wat de data ons vertelt over wie bij Facebook blijft, wie de overstap maakt en wat de toekomst van het platform zou kunnen zijn.

Facebook op 21: een mijlpaal of een midlifecrisis?

Mark Zuckerbergs reis van de lancering van Facebook in zijn studentenkamer op Harvard tot het opbouwen van een social media-imperium is een technologisch succesverhaal. Wat begon als een manier voor studenten om te verbinden, groeide uit tot een platform dat de manier waarop miljarden mensen online communiceren heeft veranderd. Facebook definieerde een tijdperk van connectiviteit en bracht de opkomst van virale nieuwsberichten, wereldwijde gemeenschappen en digitale zelfexpressie met zich mee.

Maar 21 jaar later voelt Facebook minder als een pionier en meer als een platform op de rand van een afgrond. De status als hét sociale netwerk is geleidelijk uitgehold door de opkomst van concurrenten zoals Instagram (eigendom van Facebook zelf), TikTok, X, Snapchat en nieuwkomers zoals Threads en Bluesky. Jongere gebruikers, die ooit massaal naar Facebook trokken, zien het nu als een plek die gedomineerd wordt door oudere generaties, advertenties en ruis.

Moderatie ter discussie

Meta’s recente beslissing om samenwerkingen met professionele factcheckers te schrappen, is wellicht de meest controversiële zet tot nu toe. Oorspronkelijk ingevoerd om de vloedgolf van desinformatie op het platform te bestrijden, boden deze samenwerkingen een extra laag geloofwaardigheid aan de content die gebruikers zagen. Maar nu de factcheckers verdwenen zijn, waarschuwen critici dat Facebook verder zou kunnen afglijden naar een broedplaats voor nepnieuws en schadelijke verhalen. Zonder externe controle loopt Facebook het risico gebruikers af te stoten die toch al huiverig zijn voor de betrouwbaarheid van Facebook.

TikTok in de problemen—en een kans voor Facebook?

Ondertussen worstelt Facebooks grootste concurrent, TikTok, met zijn eigen uitdagingen. De Amerikaanse overheid verhoogt de druk op TikToks Chinese moederbedrijf, ByteDance, vanwege zorgen over nationale veiligheid. Een mogelijk verbod in de VS dreigt en zou het sociale medialandschap flink kunnen opschudden. Maar de echte vraag is: zou een TikTok-verbod Facebook helpen om opnieuw relevant te worden, of is het platform simpelweg te ver verwijderd van wat jongere gebruikers willen? Voor veel Gen Z’ers is TikTok een levensstijl. En met platforms zoals Instagram en Snapchat die klaar staan om het gat op te vullen dat TikTok zou achterlaten, is het allerminst zeker dat Facebook hiervan zou profiteren.

Maar hoe sterk is Facebooks greep op het publiek dat het nog heeft? De data suggereert dat dit afhangt van waar je woont—en hoe oud je bent.

Gebruiken mensen Facebook nog steeds?

Meer dan 60% van de mensen gebruikt Facebook nog actief—maar jongere gebruikers haken af

Facebook mag dan nog steeds een wereldwijde gigant zijn, een diepere blik onthult duidelijke verschillen. In het VK zegt 73% van de respondenten dat ze het platform actief gebruiken. De VS volgt met 68% van de gebruikers die regelmatig inloggen. Frankrijk en Duitsland blijven achter met respectievelijk 58% en 49%. Toch trekken zelfs in deze regio’s steeds meer gebruikers zich terug. Maar liefst 26% van de Duitsers en 23% van de Fransen geven aan dat ze hun accounts nauwelijks nog gebruiken.

Britse gebruikers zijn het meest actief op Facebook, terwijl Duitsers het minst betrokken zijn.

Tegelijkertijd is de manier waarop mensen Facebook gebruiken veranderd. Onder 18- tot 24-jarigen zegt slechts 35% dat ze het platform actief gebruiken. Nog eens 33% heeft wel een account maar doet er nauwelijks iets mee, terwijl bijna een op de vijf (19%) het platform nog nooit heeft gebruikt. Voor degenen die blijven, is contact houden met vrienden en familie de belangrijkste reden, genoemd door 44% van de Gen Z-gebruikers. Vermaak, zoals het bekijken van video’s en het delen van memes, volgt met 40%, terwijl kleinere groepen het platform gebruiken om lid te worden van groepen (26%) of om nieuws te vinden (26%).

Waarvoor gebruik je Facebook momenteel vooral?

Leeftijdsgroep Contact houden met vrienden en familie Vermaak (video’s, memes, etc.) Nieuws en actualiteiten vinden/delen Lid worden van groepen en communities Foto’s plaatsen en status bijwerken Shoppen of productaanbevelingen vinden Mijn bedrijf of werk promoten 18-24 44% 40% 26% 26% 22% 23% 14% 25-34 54% 44% 37% 31% 30% 23% 19% 35-44 61% 45% 32% 31% 31% 16% 13% 45-54 69% 43% 35% 34% 30% 13% 8% 55-65 74% 37% 35% 32% 26% 11% 4%

Voor millennials (25-34) blijft verbonden blijven de belangrijkste reden om Facebook te gebruiken (54%), maar andere toepassingen winnen aan belang. Ongeveer 44% gebruikt Facebook voor vermaak, 37% voor nieuws en 31% voor deelname aan groepen of communities. Ook het plaatsen van updates (30%) en zelfs het promoten van bedrijven (19%) zijn voor deze groep noemenswaardige activiteiten.

Oudere generaties daarentegen gebruiken Facebook nog meer als een platform voor sociale connectie. Onder gebruikers van 45-54 jaar geeft maar liefst 69% aan dat ze het vooral gebruiken om in contact te blijven met vrienden en familie. Dit percentage stijgt naar 74% bij gebruikers van 55-65 jaar. Hoewel entertainment, groepen en nieuws populaire secundaire toepassingen blijven, gebruiken aanzienlijk minder oudere gebruikers Facebook voor activiteiten zoals online winkelen of zakelijke promotie.

Hoe vaak gebruik je Facebook?

Leeftijdsgroep Een paar keer per dag Dagelijks Een paar keer per week Een keer per week Af en toe Zelden 18-24 20% 22% 21% 11% 11% 16% 25-34 39% 31% 13% 7% 5% 5% 35-44 44% 28% 15% 4% 6% 3% 45-54 52% 24% 11% 2% 6% 4% 55-65 42% 27% 14% 6% 5% 5%

De betrokkenheid onder Gen Z is niet alleen laag, maar ook onregelmatig—20% logt meerdere keren per dag in, en 22% checkt Facebook dagelijks, maar 27% van de jongere gebruikers bekijkt het platform slechts af en toe of zelden. Deze desinteresse weerspiegelt de afnemende aantrekkingskracht van Facebook op jongere doelgroepen, die steeds vaker overstappen op alternatieven zoals TikTok en Instagram.

In de VS heeft bijna een op de vijf mensen tussen 18 en 24 jaar nooit een Facebook-account gehad

Oudere generaties blijven echter loyaal. De betrokkenheid bereikt een hoogtepunt bij 35-44-jarigen, waarvan 72% het platform actief gebruikt. Ondertussen logt 68% van de gebruikers tussen 45-54 jaar en 63% van de 55-65-jarigen nog regelmatig in. En het gaat niet alleen om sporadische bezoeken—onder 45-54-jarigen logt 52% meerdere keren per dag in, en 24% bezoekt Facebook dagelijks. Zelfs onder de 55-65-groep checkt 42% Facebook meerdere keren per dag, wat aantoont hoe diepgeworteld het platform bij oudere gebruikers blijft.

De helft van alle gebruikers in Frankrijk en Duitsland zit al meer dan tien jaar op Facebook

In Frankrijk gebruikt 53% van de respondenten het platform al meer dan tien jaar, met Duitsland vlak daarachter op 49%. In de VS en het VK blijft dit percentage respectievelijk 48% en 53%—wat aangeeft hoe ingebed Facebook in deze regio’s blijft. Onder 35-44-jarigen is de loyaliteit zelfs nog groter, met 61% die al langer dan een decennium actief is.

35-44-jarigen zijn het meest trouw aan Facebook: 72% gebruikt het platform actief en 61% zit er al meer dan tien jaar op.

Waarom verlaten mensen Facebook?

Zoals de data laat zien, houdt Facebook nog steeds veel gebruikers vast—maar de scheuren beginnen zichtbaar te worden. Jongere gebruikers trekken massaal naar platforms zoals TikTok en Instagram, aangetrokken door snelle, visueel dynamische content. Oudere generaties verminderen hun gebruik juist, waarbij irrelevantie en rommel de grootste frustraties vormen.

Betrokkenheid neemt af in alle leeftijdsgroepen

Heb je je Facebook-gebruik de afgelopen jaren verminderd?

Leeftijdsgroep Ja, aanzienlijk Ja, enigszins Nee, het is hetzelfde gebleven Nee, ik ben het juist meer gaan gebruiken 18-24 32% 38% 24% 5% 25-34 35% 37% 22% 5% 35-44 33% 34% 28% 5% 45-54 24% 32% 39% 5% 55-65 23% 26% 45% 6%

De betrokkenheid met Facebook neemt in alle leeftijdsgroepen af, zij het in verschillende mate. Maar liefst 32% van de 18-24-jarigen en 35% van de 25-34-jarigen geven aan hun gebruik aanzienlijk te hebben verminderd, terwijl nog eens 38% en 37% respectievelijk zeggen dat ze hun gebruik enigszins hebben teruggeschroefd.

Gebruikers van middelbare leeftijd blijven niet ver achter. In de leeftijdsgroep 35-44 jaar heeft 33% hun tijd op het platform aanzienlijk verminderd, en nog eens 34% zegt het enigszins te hebben teruggeschroefd. De groep van 45-54 jaar laat een langzamere, maar toch merkbare afname zien, met 24% die hun gebruik aanzienlijk heeft verminderd en 32% die het enigszins heeft afgebouwd.

Oudere gebruikers blijven echter consistenter. Onder 55-65-jarigen zegt 45% dat hun Facebook-gebruik hetzelfde is gebleven, en slechts 23% meldt een significante afname.

Hoe Facebook-gebruik is veranderd: minder statusupdates, meer passief browsen

Hoewel de betrokkenheid met Facebook afneemt in alle generaties, verandert ook de manier waarop mensen het platform gebruiken. Voor velen is Facebook niet langer dé plek om updates te delen en sociaal verbonden te blijven. In plaats daarvan wordt het steeds vaker gebruikt als een tool voor passief browsen en sporadisch gebruik.

Oudere volwassenen van 55-65 jaar zijn de meest consistente gebruikers, waarbij 51% aangeeft dat hun gebruik door de jaren heen niet is veranderd. Toch geeft zelfs in deze groep 22% aan dat ze Facebook minder vaak gebruiken om sociale contacten te onderhouden, en 20% zegt dat ze zelden nog persoonlijke updates delen. Deze verschuiving suggereert dat hoewel oudere gebruikers Facebook blijven waarderen, ze minder geneigd zijn om actief content bij te dragen.

Hoe is jouw gebruik van Facebook in de loop der jaren veranderd?

Leeftijdsgroep Mijn gebruik is door de jaren heen hetzelfde gebleven Ik gebruikte Facebook veel voor sociale contacten, maar nu minder Ik deelde vroeger vaker persoonlijke updates (statussen, foto’s), maar nu zelden Ik ben van actief delen overgestapt naar passief browsen of content consumeren 18-24 35% 33% 22% 23% 25-34 30% 35% 32% 27% 35-44 35% 26% 28% 25% 45-54 44% 22% 26% 21% 55-65 51% 22% 20% 19%

Voor 45-54-jarigen zegt 44% dat hun gebruik hetzelfde is gebleven. Toch heeft een groeiend deel van deze groep het delen van foto’s of statusupdates verminderd, met 26% die zelden nog updates plaatst en 21% die Facebook voornamelijk gebruikt om te browsen.

Gebruikers van middelbare leeftijd (35-44) laten een duidelijkere verandering zien. Hoewel 35% zegt dat hun gewoonten onveranderd zijn gebleven, geeft 28% aan dat ze zelden nog updates delen, en 25% is overgeschakeld naar passief browsen. Deze verschuiving wijst op een voorkeur voor het consumeren van content in plaats van het creëren ervan, vooral onder mensen met drukke schema’s.

In de leeftijdsgroep 25-34 jaar zijn de veranderingen nog scherper. Bijna 35% van de gebruikers zegt dat ze Facebook nu minder gebruiken voor sociale connecties, terwijl 27% voornamelijk passief browsed in plaats van actief te reageren of berichten te plaatsen. Onder de jongste gebruikers, 18-24 jaar, zijn vergelijkbare trends zichtbaar. Opvallend is dat 33% aangeeft dat ze hun sociale interactie op het platform hebben verminderd, terwijl 23% Facebook vooral gebruikt om door content te scrollen in plaats van updates te plaatsen of te reageren.

Maar wat met de mensen die Facebook volledig hebben verlaten? Wat drijft hen om het platform definitief de rug toe te keren?

Een gebrek aan vrienden en familie op Facebook zorgt ervoor dat oudere gebruikers vertrekken

Voor oudere gebruikers verliest Facebook om verschillende redenen zijn relevantie. Veel 35-65-jarigen geven aan dat het platform niet langer aansluit bij hun behoeften en dat het meer voelt als een verplichting dan als een nuttig hulpmiddel.

Wat zijn jouw redenen om Facebook nooit te gebruiken of je account te deactiveren?

Leeftijdsgroep Ik zag er geen noodzaak in Ik vond het nooit aantrekkelijk Ik geef de voorkeur aan andere platforms Privacy- of beveiligingszorgen 18-24 39% 34% 47% 8% 25-34 29% 31% 50% 19% 35-44 49% 26% 19% 27% 45-54 45% 42% 19% 27% 55-65 53% 34% 18% 26%

Veel babyboomers vinden Facebook niet langer nodig, met meer dan de helft die aangeeft dat het geen rol meer speelt in hun leven.

Onder 35-44-jarigen zegt 49% dat ze simpelweg geen behoefte meer hebben aan Facebook, en 26% geeft toe dat ze het platform nooit aantrekkelijk vonden. Privacyzorgen spelen een grote rol voor deze groep, waarbij 27% dit als reden noemt om te vertrekken. Daarnaast zorgt de afname van activiteit onder vrienden en familie ervoor dat 38% minder betrokken is, terwijl 30% is overgestapt naar andere platforms zoals Instagram of TikTok. Frustraties over te veel advertenties, bots en desinformatie—elk genoemd door 20-30% van de gebruikers—verergeren hun ontevredenheid.

Wat zorgt ervoor dat je Facebook minder gebruikt of verlaat?

Leeftijdsgroep Vrienden en familie zijn minder actief Overgestapt naar andere platforms (bijv. Instagram, TikTok, etc.) Te veel advertenties of irrelevante content Het is saai geworden en functies zijn beperkt Te veel bots en trolls Privacyzorgen Desinformatie 35-44 38% 30% 30% 22% 22% 21% 20% 45-54 37% 32% 36% 29% 27% 22% 21% 55-65 41% 15% 40% 21% 23% 28% 30%

Gebruikers van 45-54 jaar vertonen een vergelijkbaar patroon. 45% vindt dat Facebook geen functie meer heeft in hun leven, terwijl 42% het platform simpelweg niet aantrekkelijk vindt. Privacyzorgen spelen een rol voor 22%, en 37% noemt de verminderde activiteit van vrienden en familie als reden om minder tijd op Facebook door te brengen. Daarnaast is 36% geïrriteerd door irrelevante content en advertenties, en blijft desinformatie een punt van ergernis voor 21%.

Irrelevante advertenties en rommel zorgen ervoor dat Gen X-gebruikers afhaken, met 36% die hun tijd op Facebook hierdoor vermindert.

De leeftijdsgroep 55-65 jaar, hoewel over het algemeen consistenter in hun gebruik, vertoont ook tekenen van verminderde betrokkenheid. Meer dan de helft (53%) zegt dat ze Facebook niet langer nodig hebben, en 34% meldt dat ze het platform nooit aantrekkelijk vonden. Privacyzorgen zijn nog prominenter onder deze groep, waarbij 28% dit als een belangrijke reden noemt. Advertenties, rommel en bots frustreren 40%, terwijl de inactiviteit van vrienden en familie ervoor zorgt dat 41% zich terugtrekt.

Jongere gebruikers haken af door te veel advertenties en irrelevante content

Jongere gebruikers verlaten Facebook om heel andere redenen. Andere sociale mediaplatforms bieden snellere, meer interactieve content die beter aansluit bij hun voorkeuren en levensstijl.

Wat zorgt ervoor dat je Facebook minder gebruikt of verlaat?

Leeftijdsgroep Vrienden en familie zijn minder actief Overgestapt naar andere platforms (bijv. Instagram, TikTok, etc.) Te veel advertenties of irrelevante content Het is saai geworden en functies zijn beperkt Te veel bots en trolls Privacyzorgen Desinformatie 18-24 29% 50% 28% 24% 22% 13% 17% 25-34 33% 45% 29% 27% 24% 21% 19%

Binnen de leeftijdsgroep 18-24 jaar zegt 50% dat ze andere platforms verkiezen, en 39% vindt Facebook simpelweg niet nodig. Privacyzorgen spelen nauwelijks een rol voor deze groep, met slechts 8% die dit als een reden noemt om minder actief te zijn. In plaats daarvan voelen deze gebruikers zich aangetrokken tot de visueel dynamische ervaringen van TikTok en Instagram, iets wat Facebook moeilijk kan evenaren (meer hierover verderop). Ondertussen zegt 29% van deze groep dat de afnemende activiteit van vrienden en familie hun motivatie om in te loggen vermindert, en 28% ergert zich aan irrelevante content en advertenties.

De afname van activiteit onder vrienden en familie heeft ertoe geleid dat 29% van de millennials hun Facebook-gebruik heeft verminderd.

Voor 25-34-jarigen voelt Facebook steeds meer als een verouderd platform. De helft (50%) verkiest andere sociale media volledig boven Facebook, en 29% zegt dat ze het simpelweg niet meer nodig hebben. In tegenstelling tot jongere Gen Z-gebruikers, speelt privacy een grotere rol voor deze groep, waarbij 19% dit als een belangrijke factor noemt. Toch blijven de belangrijkste redenen voor afhaken hetzelfde: 33% noemt de verminderde activiteit van hun sociale kring, en irrelevante advertenties en content storen 29% van de gebruikers.

De rol van Facebook als community-platform krimpt

Facebooks vermogen om een gevoel van gemeenschap te creëren, is niet meer wat het ooit was. Hoewel sommige gebruikers het nog steeds nuttig vinden voor incidentele interacties, zeggen velen uit alle generaties dat het platform geen betekenisvolle rol meer speelt in hun leven. Voor sommigen is het irrelevant geworden; voor anderen zelfs polariserend.

Maakt Facebook dat je je verbonden voelt?

Leeftijdsgroep Het is enigszins belangrijk—ik gebruik het voor incidentele interacties Het speelt geen rol—ik voel geen gemeenschapsgevoel Het is essentieel—ik gebruik het om contact te maken met gelijkgestemden Het heeft een negatieve invloed—het veroorzaakt verdeeldheid of conflicten 18-24 36% 34% 23% 13% 25-34 38% 28% 34% 11% 35-44 38% 30% 26% 8% 45-54 41% 30% 24% 7% 55-65 33% 32% 20% 4%

Onder millennials (25-34) zegt 38% dat ze Facebook gebruiken voor incidentele interactie, maar een aanzienlijke 28% geeft aan dat het platform geen enkele rol speelt in hun gevoel van verbondenheid. Hoewel 34% Facebook nog steeds als essentieel ziet voor het contact met gelijkgestemden, wijst dit op een langzame maar merkbare afname in de relevantie van Facebook als community-platform.

Voor babyboomers (55-65) behoudt Facebook iets meer waarde als een manier om in contact te blijven met hun sociale kring. Toch zegt 32% van deze groep dat Facebook geen rol meer speelt in hun gemeenschapsgevoel, en slechts 20% beschouwt het als een essentieel onderdeel van hun leven. Deze cijfers suggereren dat zelfs Facebooks meest trouwe gebruikersgroep zich geleidelijk aan begint terug te trekken.

Gen Z en jongere millennials zijn nog minder overtuigd van Facebooks waarde als community-platform. Onder Gen Z-gebruikers (18-24) zegt slechts 23% dat het platform essentieel is voor het opbouwen van connecties, terwijl 34% aangeeft dat het voor hen helemaal geen rol speelt. Deze groep ziet Facebook ook vaker als een polariserende factor, met 13% die het platform als een bron van conflict beschouwt in plaats van een plek voor verbondenheid.

Als Facebooks rol als community-platform vervaagt, waar verbinden deze gebruikers zich dan wel? Laten we dat uitzoeken.

Wat vervangt Facebook? Voorkeuren voor sociale media tussen generaties

Jongere gebruikers trekken massaal naar Instagram en TikTok

Voor Gen Z (18-24) staan platforms zoals TikTok en Instagram centraal. TikTok leidt met 75% van de Gen Z-gebruikers, terwijl 74% op Instagram actief is. Ook Snapchat blijft populair, met 64% van deze leeftijdsgroep die het gebruikt voor snelle, informele interacties.

Facebook lijkt daarentegen steeds minder aan te sluiten bij de verwachtingen van Gen Z. Hoewel 31% vindt dat Facebook redelijk goed meegroeit met de concurrentie, zegt een even groot percentage (32%) dat het alleen nog relevant is vanwege nichefuncties zoals Groepen en Marketplace. Voor nog eens 26% voelt Facebook simpelweg verouderd—een duidelijke aanwijzing waarom jongere gebruikers hun aandacht vooral op modernere platforms richten.

Millennials balanceren tussen sociale en professionele platforms

Millennials (25-34) zijn evenwichtiger verdeeld over verschillende platforms en combineren sociale en professionele behoeften. Instagram is het populairst, met 74% die het regelmatig gebruikt, gevolgd door TikTok met 60%. Daarnaast speelt LinkedIn een belangrijke rol, met 25% van de millennials die het gebruiken voor professioneel netwerken en carrièreontwikkeling.

Facebook behoudt nog steeds enige waarde voor millennials, maar de manier waarop ze het gebruiken verandert. Terwijl 40% vindt dat Facebook redelijk meedoet met de concurrentie, zegt 25% dat het platform verouderd aanvoelt, en 24% gelooft dat de relevantie voornamelijk voortkomt uit Groepen en Marketplace. Dit suggereert dat millennials hun online gewoonten diversifiëren—Facebook meer gebruiken voor praktische doeleinden en andere platforms opzoeken voor boeiendere content of professionele groei.

Oudere generaties blijven bij het vertrouwde

Naarmate gebruikers ouder worden, verschuiven hun voorkeuren steeds meer naar functionaliteit en vertrouwdheid. Onder 45-54-jarigen vindt 35% dat Facebook nog steeds competitief blijft, maar een aanzienlijk deel (23%) denkt dat de relevantie vooral komt door extra functies. Dit sentiment wordt nog sterker bij gebruikers van 55-65 jaar, waar slechts 30% Facebook als innovatief ziet en 23% überhaupt geen mening heeft.

Toch verkennen oudere gebruikers ook andere platforms. LinkedIn wordt gebruikt door 25% van de 45-54-jarigen en 19% van de 55-65-jarigen, wat aantoont dat het platform ook buiten traditionele werkdoelgroepen aantrekkelijk is. Platforms zoals X en Reddit trekken eveneens tussen 10-31% van de gebruikers in deze leeftijdsgroepen aan voor real-time updates en community-gedreven discussies.

Toch blijft Facebook voor veel oudere gebruikers een vast onderdeel van hun online ervaring. De mogelijkheid om verbonden te blijven en bekende functies zoals Groepen te gebruiken, houdt het platform relevant—ook al neemt het enthousiasme af. De vraag is: kan Facebook deze gebruikers blijven bedienen terwijl het ook probeert jongere generaties terug te winnen?

Is Facebook over 10 jaar nog relevant?

Met 21 jaar op de teller staat Facebook op wankele grond. Waar het ooit hét gezicht van sociale media was, lijkt het nu vast te zitten tussen twee werelden—het probeert oudere generaties vast te houden terwijl het er niet in slaagt tot de verbeelding van jongere generaties te spreken.

De data is duidelijk: gebruikers verminderen hun betrokkenheid en jongere doelgroepen zoeken steeds vaker hun heil elders.

Betekent dit dat Facebook ten dode is opgeschreven? Niet per se. Het platform heeft nog steeds een enorme waarde als communityhub voor oudere gebruikers, en zijn aanpassingsvermogen heeft het al door talloze uitdagingen heen geholpen. Maar alleen aanpassen zal niet meer voldoende zijn. Om het volgende decennium te overleven, zal Facebook zichzelf opnieuw moeten uitvinden—op een manier die zowel zijn trouwe gebruikers als sceptici aanspreekt.

**Denk je dat Facebook over tien jaar nog relevant zal zijn?**

Leeftijdsgroep Ja, het zal zich aanpassen en relevant blijven Ja, maar alleen voor specifieke doelgroepen Nee, het zal waarschijnlijk verder achteruitgaan Weet ik niet 18-24 21% 35% 31% 12% 25-34 34% 32% 27% 7% 35-44 35% 30% 24% 12% 45-54 32% 27% 25% 16% 55-65 35% 19% 26% 20%

De meningen over Facebooks toekomst verschillen sterk per generatie. Jongere gebruikers, die al minder betrokken zijn, zijn het meest sceptisch. Slechts 21% van Gen Z (18-24) denkt dat Facebook zich succesvol zal aanpassen, terwijl 31% verwacht dat het verder zal afnemen. Millennials (25-34), die het platform zowel praktisch als nostalgisch gebruiken, zijn verdeeld: 34% denkt dat Facebook kan evolueren, maar 27% vindt dat de beste dagen van het platform achter hen liggen.

Oudere gebruikers blijven echter voorzichtig optimistisch. Ongeveer 35% van Gen X (35-44) en babyboomers (55-65) gelooft dat Facebook relevant blijft, hoewel velen verwachten dat het alleen nog aantrekkelijk zal zijn voor specifieke doelgroepen. Deze cijfers benadrukken het groeiende idee dat Facebook minder een allesomvattend platform is en zich steeds meer richt op nichegebruikers in plaats van een breed publiek.

Gebruikers willen minder advertenties en betere privacy- en gegevenscontroles op Facebook

Wat willen gebruikers echt van Facebook? Het antwoord is eenvoudig: eenvoud, vertrouwen en relevantie. In alle leeftijdsgroepen vragen gebruikers om minder advertenties en meer privacy. Ze willen een platform dat doelgericht aanvoelt—niet overladen met rommel of gedomineerd door irrelevante content.

Voor jongere gebruikers gaan de eisen nog verder. Gen Z en millennials zoeken niet hetzelfde Facebook dat hun ouders gebruiken. Ze willen innovatie. Tools die creativiteit stimuleren, algoritmes die content tonen die hen echt boeit, en functies die het de moeite waard maken om in te loggen. Zonder deze aanpassingen loopt Facebook het risico een bijzaak te worden in een landschap dat wordt gedomineerd door opkomende platforms.

Oudere generaties zijn daarentegen minder gericht op flashy functies en meer op functionaliteit. Voor hen ligt de aantrekkingskracht van Facebook in zijn bruikbaarheid. Een eenvoudigere interface, minder rommel en een minder overweldigende ervaring zouden kunnen helpen om deze doelgroep vast te houden. Maar zelfs hier is de relevantie kwetsbaar. Als het vertrouwen blijft afbrokkelen—door privacyschandalen, desinformatie of een ongecontroleerde wildgroei aan advertenties—kan Facebook zelfs zijn meest trouwe gebruikers verliezen.

Is een transformatie mogelijk?

Het goede nieuws voor Facebook is dat verandering niet onmogelijk is. Bijna 35% van de gebruikers gelooft dat het platform zich kan aanpassen aan de eisen van deze tijd. En de geschiedenis laat zien dat Facebook floreert wanneer het inspeelt op zijn sterke punten: verbindingen bevorderen en tools ontwikkelen die onmisbaar aanvoelen.

Maar om dit te doen, zal Meta zijn prioriteiten moeten verschuiven. Dat betekent luisteren naar gebruikers—hun zorgen over contentmoderatie aanpakken en stoppen met eenzijdig inzetten op de metaverse terwijl het kernplatform veroudert. Als Facebook zich richt op het herstellen van vertrouwen, het verbeteren van de gebruikerservaring en het bieden van echte innovatie, kan het nog steeds een rol spelen in de toekomst van sociale media.

Gebruik jij Facebook nog? Denk je dat het nog steeds relevant is, of is het een platform uit het verleden geworden? Laat het ons weten in de reacties hieronder.