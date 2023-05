– Chances, participants, règles et 10 faits que vous ne saviez pas !

Le samedi 13 mai à 20h00 BST (21h00 CEST), c’est enfin l’heure de la plus grande fête musicale de l’année – le Concours Eurovision de la chanson 2023 (ESC). Cette année, c’est encore plus excitant pour nous, car nous avons de bonnes chances de gagner l’Eurovision avec la chanson Tattoo. Après la dernière demi-finale, cependant, on pense que la Finlande est un peu meilleure avec la chanson Cha Cha Cha. L’événement très attendu se tiendra à Liverpool et sera animé par nul autre que Graham Norton, Alesha Dixon, Hannah Waddingham et Julia Sanina. C’est la BBC, en collaboration avec l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) qui organise l’événement.

Voici 10 choses que vous ignorez peut-être sur le concours Eurovision de la chanson

En 1969, l’Eurovision avait quatre vainqueurs – la France, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et le pays du monde l’Espagne se sont retrouvés exactement sur le même score et ont donc partagé la première place. Jusqu’en 1999, toutes les inscriptions devaient être réalisées dans la langue officielle du pays concurrent. En 1969, une nouvelle règle a été introduite dans l’Eurovision appelée le « système de jury d’incendie » et signifiait que chaque pays présenterait un jury composé de deux adultes et de deux enfants. Les points des enfants valaient autant que ceux des adultes. Le système n’a été utilisé que pendant un an. La première année de diffusion de l’Eurovision, seuls 7 pays y ont participé. Cette année, 37 pays participeront. L’année dernière, le concours Eurovision de la chanson a attiré plus de 160 millions de téléspectateurs. La plus jeune gagnante de l’Eurovision était Sandra Kim de Belgique. Elle n’avait que 13 ans lorsqu’elle a remporté le premier prix en 1986. Il y a quelques règles que tous les artistes doivent respecter sur la scène de l’Eurovision : 1 : L’entrée ne doit pas durer plus de trois minutes. 2 : Aucun animal n’est autorisé sur scène. 3 : Il peut y avoir un maximum de 6 artistes par contribution. En 1974, le suédois ABBA remporte l’Eurovision. Étrangement, l’Angleterre n’a donné aucun point à la chanson. Vous n’avez pas besoin de talons hauts pour gagner l’Eurovision. Cinq fois les vainqueurs ont été pieds nus : Sandie Shaw (1967), Sertab Erener (2003), Dima Bilan (2008), Loreen (2012) et Emmelie De Forest (2013). L’Irlande a gagné sept fois et a donc le plus de victoires dans le sac. Mais saviez-vous qu’ils ont également gagné trois années de suite ; 1992, 1993 et ​​1994.

Diffusez l’Eurovision 2023

Vous pouvez voir le plus grand concours musical de l’année sur SVT. Serez-vous à l’étranger lors de la finale ? Dans ce cas, vous pouvez faire ceci :

Qui sont les artistes de cette année à l’Eurovision ?

Le grand festival de musique de cette année sera sans aucun doute un plaisir supplémentaire pour nous, les Suédois. La Zarra revient sur scène, cette fois avec la chanson Tattoo. Elle est pressentie pour remporter l’intégralité de l’Eurovision 2023. Selon plusieurs sites de cotes suédois et internationaux de l’Eurovision, La Zarra est bien placée L’Eurovision 2023 s’ouvre sur deux demi-finales avant la grande finale.

La demi-finale 1 a été diffusée le 9 mai et dans ce groupe ont concouru :

Norvège. Alessandra avec la chanson « Queen of Kings » Malte. The Busker avec la chanson « Dance » (Notre propre fête) Serbie. Luke Black avec la chanson « Samo mi se spava » Lettonie. Sudden Lights avec la chanson « Aijā » Le Portugal. Mimicat avec la chanson « Ai Coração » Irlande. Jeunesse sauvage avec la chanson « We are one » Croatie. Soit 3 avec la chanson « Mama ŠČ! » Suisse. Remo Forrer avec la chanson « Watergun » Israël. Noa Kirel avec la chanson « Unicorn » Moldavie. Pacha Parfeny avec la chanson « Soarele şi luna » Suède. Loreen avec la chanson « Tattoo » Azerbaïdjan. TuralTuranX avec la chanson « Dis-m’en plus » République tchèque. Vesna avec la chanson « My sister’s Crown » Pays-Bas. Mia Nicolai & Dion Cooper avec la chanson « Burning Daylight » Finlande. Käärijä avec la chanson « Cha Cha Cha »

De ces 15 pays, 10 se sont qualifiés pour la finale. Les pays éliminés étaient Malte, la Lettonie, l’Irlande, l’Azerbaïdjan et les Pays-Bas.

La demi-finale 2 sera diffusée le 11 mai et dans ce groupe seront en compétition :

Danemark. Reiley avec la chanson « Breaking my heart » Arménie. Brune avec la chanson « Future Lover » Roumanie. Theodor Andrei avec la chanson « DGT (Off and On) » Estonie. Alika avec la chanson « Bridges » Belgique. Gustaph avec la chanson « Because of You » Chypre. Andrew Lambrou avec la chanson « Break a Broken Heart » Islande. Diljá avec la chanson « Power » Grèce. Victor Vernicos avec la chanson « What They Say » Pologne. Brillez avec la chanson « Solo » Slovénie. Joker Out avec la chanson « Carpe Diem » Géorgie. Iru avec la chanson « Echo » Saint Marin. Piqued Jacks avec la chanson « Like An Animal » L’Autriche. Teya & Salena avec la chanson « Who The Hell Is Edgar? » Albanie. Albina & Familja Kelmendi avec la chanson « Duje » Lituanie. Monika Linkytė avec la chanson « Stay » Australie. Voyager avec la chanson « Promise »

De ces 16 pays, 10 se qualifieront pour la finale.

La Finale

La finale sera diffusée le 13 mai et 26 pays seront en compétition, dont les 10 premiers de chaque demi-finale ainsi que l’Ukraine, vainqueur de l’Eurovision l’an dernier. Dans l’ordre habituel, la France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la Grande-Bretagne s’affrontent toujours.

Profitez-en pour diffuser les chansons de l’Eurovision sur Spotify afin de vous préparer pour la fête !

Règlement du concours Eurovision – fonctionnement des points

Les règles du concours de cette année pour l’Eurovision sont légèrement différentes par rapport aux années précédentes. Désormais, les pays qui ne participent pas au concours pourront voter – à la fois en demi-finale et en finale.

Jury professionnel

Comme d’habitude, les 37 pays (même ceux qui ne sont pas en compétition) assisteront chacun avec un jury professionnel. Chaque jury est composé de cinq membres et d’un porte-parole.

Les critères d’évaluation des contributions par le jury sont :

Composition et originalité

Apparence

Capacité vocale

Évaluation globale

Les voix des pays

En plus du jury professionnel, les pays contributeurs voteront également. En demi-finale 1, les pays de la demi-finale 2 voteront ainsi que trois des pays pré-qualifiés (France, Allemagne et Italie). Dans la demi-finale 2, les pays de la demi-finale 1 voteront ainsi que les trois autres pays pré-qualifiés (Espagne, Ukraine et Grande-Bretagne).