Grootste kanshebbers, regels en 10 dingen die je nog niet wist

Het Eurovisiesongfestival 2023, het grootste muziekfeest van het jaar, komt er zaterdag 13 mei weer aan om 21.00 uur CEST. Helaas mist Nederland de finale dit jaar. Mia Nicolai en Dion Cooper konden tijdens de halve finale op 9 mei niet overtuigen met hun liedje ‘Burning Daylight’. Zo zal Oranje voor het eerst in acht jaar niet op het Eurovisie-podium schitteren. Wie wel nog kans maakt op een finaleplaats is zuiderbuur Gustaph (Stef Caers) die met het nummer ‘Because Of You’ de Belgische inzending vertegenwoordigt tijdens de tweede halve finale van Eurosong op 11 mei. Maar de grootste favorieten van Eurovisie 2023 zijn Zweden en Finland. Loreen is met ‘Tattoo’ de belangrijkste kanshebber. Zij is een oude bekende die in 2012 de eerste plaats voor Zweden al binnenrijfde met de hit ‘Euphoria’. De Finse Käärijä blijkt met ‘Cha Cha Cha’ echter een waardige tegenstander.

Liverpool is in 2023 de gaststad voor het Eurovisiesongfestival en niemand minder dan Graham Norton, Alesha Dixon, Hannah Waddingham en Julia Sanina zullen het langverwachte evenement presenteren. De BBC organiseert het Eurovisiesongfestival 2023 samen met de European Broadcasting Union (EBU).

10 verrassende weetjes over het Eurovisiesongfestival

In 1969 had het Eurovisiesongfestival vier winnaars: Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje eindigden op exact dezelfde score en deelden zo de eerste plaats. Tot 1999 moesten alle inzendingen worden uitgevoerd in de officiële taal van het deelnemende land. In 1969 werd een nieuw jurysysteem geïntroduceerd op het Eurovisiesongfestival. Daarbij moest elk land een jury met twee volwassenen en twee kinderen voorstellen. De punten van de kinderen waren evenveel waard als die van de volwassenen. Het systeem is maar een jaar gebruikt. Aan de eerste editie van Eurovisie in 1956 deden slechts zeven landen mee. Nu, in 2023, zijn er maar liefst 37 deelnemende landen. In 2022 trok het Eurovisiesongfestival meer dan 160 miljoen kijkers. De jongste winnares van het songfestival ooit was Sandra Kim uit België. Ze was pas 13 jaar oud toen ze in 1986 de eerste prijs mee naar huis nam. Er zijn een paar regels waar alle artiesten zich op het songfestivalpodium aan moeten houden: 1) De inzending mag maximaal drie minuten duren. 2) Er zijn geen dieren toegestaan ​​op het podium. 3) Er mogen maximaal zes artiesten per bijdrage zijn. In 1974 won het Zweedse ABBA het Eurovisiesongfestival met het lied Waterloo. Vreemd genoeg gaf Engeland het nummer nul punten. Je hebt geen hoge hakken nodig om Eurovisie te winnen. Vijf keer waren de winnaars op blote voeten: Sandie Shaw (1967), Sertab Erener (2003), Dima Bilan (2008), Loreen (2012) en Emmelie de Forest (2013). Ierland heeft zeven keer gewonnen en heeft daarmee de meeste overwinningen op zak. Maar wist je dat ze ook drie jaar op rij wonnen? In 1992, 1993 en 1994. Nederland loopt echter niet ver achter met vijf overwinningen, de meest recente in 2019 door Duncan Laurence met Arcade.

Songfestival kijken? Zo stream je Eurovisie 2023 in Nederland en België

Het Eurovisiesongfestival 2023 wordt in Nederland live op NPO 1 uitgezonden en in België kun je Eurosong in het Nederlands kijken op VRT en in het Frans op RTBF. Ben je tijdens de finale in het buitenland? Je kunt op de volgende manier nog steeds online van je vertrouwde uitzendingen genieten:

Neem ExpressVPN . Verbind met een veilige serverlocatie in het land van je favoriete zender. Wil je bijv. de uitzending van NPO Start bekijken, verbind dan met een Nederlandse server. Voor VRT MAX of RTBF Auvio met een Belgische server. Ga er lekker voor zitten en stream het Eurovisiesongfestival 2023.

Eurovisie kijken op je pc of laptop? Gebruik de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome , Firefox of Edge voor de beste streamingervaring.

Wie zijn de kandidaten voor Eurosong 2023?

Nederland werd tijdens de halve finale op 9 mei vertegenwoordigd door Mia Nicolai en Dion Cooper met het nummer ‘Burning Daylight’. Helaas konden zij niet overtuigen en mist Nederland de grote Eurovisie-finale van zaterdag 13 mei. België maakt wel nog kans met Gustaph en het liedje ‘Because Of You’. Een oude bekende en absolute favoriet om het Eurovisiesongfestival 2023 te winnen is Loreen van Zweden die het podium opnieuw betreedt, deze keer met het nummer ‘Tattoo’. Volgens verschillende Eurovisie-kansensites heeft Loreen maar liefst 40% kans om te winnen. Eurosong 2023 vindt plaats van 9 t/m 13 mei in Liverpool met twee halve finales voorafgaand aan de grote finale.

Deze landen hebben sowieso een finaleplaats:

De winnaar van vorig jaar: Oekraïne – Tvorchi met “Heart of Steel”) Frankrijk – La Parra met “Évidemment” Italië – Marco Mengoni met “Due Vite” Spanje – Blanca Paloma met “Eaea” Duitsland – Lord of the Lost met “Blood & Glitter” Verenigd Koninkrijk – Mae Muller met “I Wrote A Song”

Deze 10 landen gaan door na de eerste halve finale van 9 mei:

Noorwegen – Alessandra met het nummer “Queen of Kings” Servië – Luke Black met het nummer “Samo mi se spava” Portugal – Mimicat met het nummer “Ai Coração” Kroatië – Let 3 met het nummer “Mama ŠČ!” Zwitserland – Remo Forrer met het nummer “Watergun” Israël – Noa Kirel met het nummer “Unicorn” Moldavië – Pasha Parfeny met het nummer “Soarele şi luna” Zweden – Loreen met het nummer “Tattoo” Tsjechië – Vesna met het nummer “My Sister’s Crown” Finland – Käärijä met het nummer “Cha Cha Cha”

Malta (The Busker met het nummer “Dance”), Letland (Sudden Lights met het nummer “Aijā”), Ierland (Wild Youth met het nummer “We Are One”), Azerbeidzjan (TuralTuranX met het nummer “Tell me more”) en Nederland (Mia Nicolai en Dion Cooper met het nummer “Burning Daylight”) zijn uitgeschakeld.

Deze landen strijden in de tweede halve finale van 11 mei nog om de 10 laatste finaleplaatsen:

Denemarken – Reiley met het nummer “Breaking My Heart” Armenië – Brunette met het nummer “Future Lover” Roemenië – Theodor Andrei met het nummer “DGT (Off and On)” Estland – Alika met het nummer “Bridges” België – Gustaph met het nummer “Because Of You” Cyprus – Andrew Lambrou met het nummer “Break a Broken Heart” IJsland – Diljá met het nummer “Power” Griekenland – Victor Vernicos met het nummer “What They Say” Polen – Blanka met het nummer “Solo” Slovenië – Joker Out met het nummer “Carpe Diem” Georgië – Iru met het nummer “Echo” San Marino – Piqued Jacks met het nummer “Like An Animal” Oostenrijk – Teya & Salena met het nummer “Who The Hell Is Edgar?” Albanië – Albina & Familja Kelmendi met het nummer “Duje” Litouwen – Monika Linkytė met het nummer “Stay” Australië – Voyager met het nummer “Promise”

Tip! Stream de songfestivalliedjes op Spotify en bereid je voor op de Eurovisie-finale.

Eurosong-reglement: zo worden de punten gegeven

Het stemproces van het Eurovisiesongfestival loopt in 2023 iets anders dan voorgaande jaren. Nu kunnen ook landen die niet deelnemen aan het Eurovisiesongfestival stemmen, zowel in de halve finales als in de finale. Dat kan via een beveiligd online platform. Hun stemmen worden opgeteld en omgezet in punten die evenveel waard zijn als die van één deelnemend land.

De European Broadcasting Union (EBU) heeft het publiek deze editie meer invloed gegeven. Zo hebben de jury’s tijdens de halve finales van Eurosong 2023 geen inspraak en beslist het publiek alleen wie door mag naar de grote finale.

In de finale geldt wel nog het stemproces dat sinds 2009 de invloed van jury’s en het publiek gelijk verdeelt.

Professionele jury

Zoals gebruikelijk zullen alle 37 landen (zelfs de landen die niet meedoen) tijdens de finale elk met een professionele jury assisteren. Elke jury bestaat uit vijf leden en een woordvoerder.

De criteria waarop de jury de deelnemende nummers beoordeelt zijn:

Compositie en originaliteit

Uitvoering

Zangstem

Algemene beoordeling

De publieksstemmen

Naast de vakjury stemt ook het publiek van de bijdragende landen. In de eerste halve finale mogen inwoners van de landen uit de tweede halve finale hun stem uitbrengen en ook drie van de pre-gekwalificeerde landen (Frankrijk, Duitsland en Italië). In de tweede halve finale gaat dat omgekeerd en stemmen de landen uit de eerste halve finale en de overige drie pre-gekwalificeerde landen (Spanje, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk).