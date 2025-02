Le tourbillon incessant de la série ne semble jamais s’arrêter, et cela ne nous dérange pas. Grey’s Anatomy revient avec sa 21ème saison et vous invite à plonger à nouveau dans les intrigues palpitantes du Grey Sloan Memorial. Voici tout ce que vous devez savoir, y compris où regarder Grey’s Anatomy en ligne.

Où regarder ‘Grey’s Anatomy’ en ligne en France

Disney Plus



Prix : à partir de 5.99 EUR/mois

Essai gratuit : Aucun

Les 19 premières saisons de Grey’s Anatomy sont disponibles en français sur Disney Plus via un abonnement. Pour les Français qui regardent Disney Plus avec ExpressVPN, assurez-vous de choisir un emplacement en France pour accéder à votre bibliothèque en toute sécurité, même lorsque vous êtes en déplacement à l’étranger.

Prime Video

Prix : à partir de 6.99 EUR/mois

Essai gratuit : 30 jours

Vous pouvez louer ou acheter Grey’s Anatomy en VOST sur Prime Video. L’achat du film le place de façon permanente dans votre bibliothèque numérique, tandis que la location vous permet d’y accéder pendant 30 jours. Mais une fois le film lancé, vous aurez 48 heures pour le terminer.

Où regarder ‘Grey’s Anatomy’ en ligne en Belgique

Disney Plus



Prix : à partir de 5.99 EUR/mois

Essai gratuit : Aucun

La saison 21 de Grey’s Anatomy est exclusivement disponible sur Disney Plus Belgique depuis le 17 octobre avec de nouveaux épisodes hebdomadaires tous les jeudis. Les épisodes sont en VOST. Pour les Belges qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur en Belgique.

Où regarder ‘Grey’s Anatomy’ en ligne aux États-Unis

Regardez Grey’s Anatomy avec ExpressVPN pour contourner les restrictions de limitation de votre réseau, y compris dans les écoles et les bureaux, et diffusez l’émission en HD ultra-rapide de n’importe où. Voici toutes les façons de regarder la série en ligne !

Hulu

Prix : À partir de 8 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de sept jours

Hulu propose quelques façons de regarder Grey’s Anatomy. Avec Hulu + Live TV, vous pouvez diffuser les épisodes de la saison 21 dès leur diffusion sur ABC. Les épisodes sont disponibles à la demande sur Hulu par la suite. Notez que les saisons précédentes ne sont actuellement pas disponibles sur le service et que Hulu + Live TV n’offre pas d’essai gratuit. Vous devrez peut-être fournir une adresse et une carte de crédit américaines valides lors de l’inscription à Hulu. Les Américains qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur aux États-Unis.

Netflix

Prix : À partir de 8 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de sept jours

Netflix détient actuellement les saisons 1 à 19 de Grey’s Anatomy dans sa bibliothèque américaine. Il est peu probable que la saison 21 arrive sur Netflix car elle est diffusée sur Hulu. Les Américains qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur aux États-Unis.

Fubo

Prix : À partir de 75 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de sept jours

Regardez Grey’s Anatomy en ligne avec le service de coupure de cordon Fubo. Fubo inclut ABC aux États-Unis, vous pouvez donc la diffuser en direct. Des saisons passées sont également disponibles à la demande. Les Américains qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur aux États-Unis.

YouTube TV

Prix : À partir de 73 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de 14 jours

YouTube TV est une autre excellente option pour regarder Grey’s Anatomy Saison 21 en ligne lors de sa diffusion sur ABC. Notez que vous pouvez regarder les épisodes en même temps qu’ils sont diffusés sur ABC et qu’ils ne seront pas disponibles à la demande sur le service. Les Américains qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur aux États-Unis.

DirecTV Stream

Prix : À partir de 75 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de cinq jours

DirecTV Stream inclut ABC et est un excellent moyen de diffuser Grey’s Anatomy en direct lors de sa diffusion. Des saisons et épisodes sélectionnés sont également disponibles à la demande. Notez que vous devrez peut-être fournir une adresse et une carte de crédit américaines valides lors de l’inscription. Les Américains qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur aux États-Unis.

Où regarder ‘Grey’s Anatomy’ au Royaume-Uni

Disney Plus

Prix : À partir de 8 GBP/mois

Essai gratuit : Aucun

Disney Plus diffuse Grey’s Anatomy au Royaume-Uni. Toutes les saisons sont disponibles à la demande, et la saison 21 devrait finalement arriver sur le service. Les Britanniques qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur au Royaume-Uni.

Où regarder ‘Grey’s Anatomy’ au Canada

CTV

Prix : Gratuit

Essai gratuit : Aucun

CTV diffusera Grey’s Anatomy Saison 21 en même temps que les épisodes seront diffusés aux États-Unis. Les Canadiens peuvent regarder ces épisodes gratuitement, bien que des publicités soient incluses. Si vous êtes au Canada et que vous regardez avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur canadien.

Netflix

Prix : À partir de 6 CAD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de sept jours

Netflix diffuse les saisons 1 à 20 de Grey’s Anatomy au Canada. Aucune information si la saison 21 sera disponible sur le service, mais on peut s’attendre à ce qu’elle le soit éventuellement. Si vous êtes au Canada et que vous regardez avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur canadien.

Où regarder ‘Grey’s Anatomy’ en Australie

Disney Plus

Prix : À partir de 14 AUD/mois

Essai gratuit : Aucun

Disney Plus diffuse Grey’s Anatomy en Australie. Toutes les saisons sont disponibles à la demande, et la saison 21 devrait finalement arriver sur le service. Les Australiens qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur en Australie.

Où regarder ‘Grey’s Anatomy’ gratuitement

Le meilleur moyen de regarder Grey’s Anatomy Saison 21 gratuitement est sur le CTV canadien. Si vous voyagez, connectez-vous simplement à un emplacement de serveur dans votre pays d’origine pour accéder à l’émission. Par exemple, les Canadiens peuvent se connecter à un emplacement de serveur au Canada pour regarder l’émission gratuitement sur CTV, où que vous soyez.

Regardez ‘Grey’s Anatomy’ en 3 étapes simples

Inscrivez-vous à ExpressVPN et à son service ultra-rapide Connectez-vous à n’importe quel emplacement de serveur VPN dans 105 pays. Commencez à diffuser et profitez !

Pourquoi vous avez besoin d’ExpressVPN pour le streaming

Un VPN premium comme ExpressVPN est le moyen idéal pour diffuser vos émissions préférées en toute sécurité. Non seulement ExpressVPN offre des serveurs à haute vitesse dans 105 pays à travers le monde, optimisés pour le streaming et la sécurité, mais avec un VPN, vous pouvez diffuser sur vos appareils et même sur vos télévisions intelligentes et consoles de jeux.

Diffusez Grey’s Anatomy en toute sécurité avec un VPN sur jusqu’à huit connexions simultanées, vous permettant de regarder les épisodes chez vous, en déplacement ou même à l’étranger.

Caractéristiques principales :

Serveurs à haute vitesse dans 105 pays à travers le monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité

Jusqu’à 8 connexions simultanées

Service client 5 étoiles avec support par chat en direct 24/7

Politique de confidentialité stricte : Pas de journaux d’activité et pas de journaux de connexion

Site de support complet avec des articles de dépannage à faire soi-même, des tutoriels vidéo pratiques, et plus encore

La technologie de serveur VPN la plus avancée de l’industrie, TrustedServer , efface les données à chaque redémarrage

Notre innovant Threat Manager protège votre téléphone contre les malwares et autres applications de suivi suspectes

Le protocole de nouvelle génération Lightway offre plus de vitesse, de sécurité et de fiabilité, en particulier sur mobile

Puis-je utiliser un VPN pour regarder ‘Grey’s Anatomy’ dans un autre pays ?

Bien que vous puissiez regarder Grey’s Anatomy en vous connectant à un emplacement de serveur VPN dans un pays autre que le vôtre, le faire peut enfreindre les conditions d’utilisation de votre service de streaming et d’ExpressVPN. ExpressVPN est un outil de sécurité et de confidentialité, non destiné à être utilisé pour contourner les droits d’auteur. Par conception, nous ne pouvons ni voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre service VPN, donc nous insistons pour que vous respectiez l’industrie du divertissement et que vous honoriez toujours les conditions d’utilisation.

De quoi parle ‘Grey’s Anatomy’ ?

La longue série soap médicale Grey’s Anatomy est un tourbillon à travers les couloirs de l’hôpital Grey Sloan Memorial (anciennement Seattle Grace). La série mélange le drame médical de vie ou de mort avec suffisamment d’entrelacs relationnels pour soutenir sa longue durée de 21 saisons (et ce n’est pas fini !). Les cas médicaux à haut risque et les émotions dramatiques élevées nous font revenir, la recette parfaite pour une série digne de binge-watching !

Date de sortie de la nouvelle saison de ‘Grey’s Anatomy’

La saison 21 de Grey’s Anatomy a débuté le 26 septembre 2024 sur ABC, la diffusion s’étale jusqu’en mai 2025. La saison compte 18 épisodes.

Casting de ‘Grey’s Anatomy’

Chandra Wilson en tant que Dr. Miranda Bailey

James Pickens, Jr. en tant que Dr. Richard Webber

Kevin McKidd en tant que Dr. Owen Hunt

Caterina Scorsone en tant que Dr. Amelia Shepherd

Camilla Luddington en tant que Dr. Jo Wilson

Kim Raver en tant que Dr. Teddy Altman

Jake Borelli en tant que Dr. Levi Schmitt

Chris Carmack en tant que Dr. Atticus Lincoln

Anthony Hill en tant que Dr. Winston Ndugu

Alexis Floyd en tant que Dr. Simone Griffith

Harry Shum Jr. en tant que Dr. Benson “Blue” Kwan

Adelaide Kane en tant que Dr. Jules Millin

Midori Francis en tant que Dr. Mika Yasuda

Niko Terho en tant que Dr. Lucas Adams

EXPRESSVPN EST UN SERVICE VPN QUI N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ COMME MOYEN DE CONTOURNEMENT DU DROIT D’AUTEUR. VEUILLEZ LIRE LES CONDITIONS DE SERVICE D’EXPRESSVPN ET LES CONDITIONS D’UTILISATION DE VOTRE FOURNISSEUR DE CONTENU POUR PLUS DE DÉTAILS.