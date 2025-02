Depuis sa première en 2017, Young Sheldon est devenu un succès et un incontournable de la télévision. Le préquel de Big Bang Theory se conclut avec la saison sept ; voici tout ce qu’il faut savoir sur Young Sheldon, y compris où le regarder depuis n’importe où.

Date de sortie de la saison 7 de ‘Young Sheldon’ La saison 7 de Young Sheldon est sortie le 15 février 2024 sur CBS. Comme confirmé par la chaîne, il s’agit de la dernière saison. La saison 7 compte 14 épisodes, avec une épisode finale d’une heure diffusée le 16 mai 2024.

Puis-je utiliser un VPN pour regarder ‘Young Sheldon’ dans un autre pays ?

Bien qu’il soit possible de regarder Young Sheldon en se connectant à un serveur VPN dans un autre pays, cette action peut enfreindre les conditions d’utilisation de votre service de streaming ainsi que celles d’ExpressVPN. ExpressVPN est avant tout un outil de sécurité et de confidentialité, et n’est pas destiné à contourner les droits d’auteur. Conçu pour préserver la confidentialité, notre service ne permet ni de surveiller ni de contrôler vos activités en ligne. Nous vous encourageons néanmoins à respecter les conditions d’utilisation et les droits de l’industrie du divertissement.

Où regarder ‘Young Sheldon’ en ligne en France

Regardez Young Sheldon avec ExpressVPN pour contourner les restrictions réseau, y compris sur votre lieu d’études ou de travail, et regardez l’émission en UHD où et quand vous le voulez sur Netflix, Amazon Prime, Max et Apple TV. En France, vous pouvez acheter l’intégralité de la saison 7 sur Amazon Prime Video. Pour ce qui est du streaming de la série sur les plateformes, il faudra attendre vers septembre 2025 pour qu’il soit disponible, à cause des délais de diffusion.

Où regarder ‘Young Sheldon’ en ligne aux États-Unis ?

Regardez Young Sheldon avec ExpressVPN pour contourner les limitations de débit sur votre réseau, y compris dans les écoles et les bureaux, et profitez d'un streaming HD ultra-rapide, où que vous soyez. Découvrez toutes les façons de regarder la série en ligne !

Paramount Plus

Prix : À partir de 6 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de sept jours

Regardez la dernière saison de Young Sheldon sur Paramount Plus.

Max

Prix : À partir de 10 USD/mois

Essai gratuit : Aucun

Toutes les saisons de Young Sheldon, y compris la dernière, sont en streaming sur Max.

DirecTV Stream

Prix : À partir de 75 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de cinq jours

Toutes les saisons de Young Sheldon sont en streaming sur DirecTV Stream.

Où regarder ‘Young Sheldon’ en ligne au Royaume-Uni

Channel 4

Prix : Gratuit

Essai gratuit : Aucun

Channel 4 diffuse toutes les saisons de Young Sheldon gratuitement. Bien que Channel 4 soit gratuit, il est nécessaire de créer un compte avec votre nom, adresse e-mail et un code postal britannique (par exemple, WC1X 0AA).

Où regarder ‘Young Sheldon’ en ligne au Canada

CTV

Prix : Gratuit

Essai gratuit : Aucun

Deux saisons de Young Sheldon sont disponibles sur CTV, mais la saison 7 n'en fait pas actuellement partie.