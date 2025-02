Une toute nouvelle saison de Call the Midwife est là ! La saison 13 se déroule en 1969, une année de bouleversements au Royaume-Uni. Ça va être une saison intéressante, et nous avons toutes les manières de regarder l’émission en ligne et gratuitement. Lisez la suite pour découvrir !

Où regarder ‘Call the Midwife’ en ligne au Royaume-Uni

Regardez Call the Midwife avec ExpressVPN pour contourner les restrictions de bridage sur votre réseau, y compris dans les écoles et les bureaux, et streamez l’émission en HD ultra-rapide depuis n’importe où. Voici toutes les manières de regarder la série en ligne !

BBC iPlayer

Prix : Gratuit

Essai gratuit : Aucun

BBC iPlayer diffuse Call the Midwife gratuitement. Vous devrez d’abord vous inscrire à un compte et fournir un code postal britannique (comme NW8 9AY ou EH1 1JT) pour accéder à l’émission sur le service. Les Britanniques qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur au Royaume-Uni.

Où regarder ‘Call the Midwife’ hors du Royaume-Uni

PBS

Prix : À partir de 5 USD/mois

Essai gratuit : Aucun

Les Canadiens et les Américains peuvent regarder Call the Midwife sur le service de streaming à la demande de PBS, Passport. Pour être membre de PBS Passport, vous devrez payer des frais de soutien mensuels de 5 USD. Si vous streamez avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur d’où vous venez.

BINGE

Prix : À partir de 10 AUD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de 14 jours

Les Australiens peuvent streamer Call the Midwife sur BINGE. Les épisodes de la saison 13 sont en diffusion maintenant, et ils seront disponibles à la demande par la suite. Les Australiens qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur australien.

Où regarder ‘Call the Midwife’ gratuitement

La meilleure façon de regarder Call the Midwife gratuitement est sur BBC iPlayer. Si vous voyagez, connectez-vous simplement à un emplacement de serveur dans votre pays d’origine pour accéder à l’émission. Par exemple, les Britanniques peuvent se connecter à un emplacement de serveur au Royaume-Uni pour regarder l’émission gratuitement sur BBC iPlayer depuis n’importe où.

Streamez ‘Call the Midwife’ en 3 étapes faciles

Inscrivez-vous à ExpressVPN et à son service ultra-rapide Connectez-vous à n’importe quel emplacement de serveur VPN dans 105 pays. Par exemple, si vous voyagez hors du Royaume-Uni et souhaitez streamer l’émission, connectez-vous à un emplacement de serveur sécurisé au Royaume-Uni. Commencez à streamer et profitez-en !

Pourquoi vous avez besoin d’ExpressVPN pour le streaming

Un VPN premium comme ExpressVPN est le moyen idéal pour streamer vos émissions préférées en toute sécurité. ExpressVPN offre non seulement des serveurs à haute vitesse dans 105 pays à travers le monde, optimisés pour le streaming et la sécurité, mais avec un VPN, vous pouvez streamer sur vos appareils et même sur vos smart TV et consoles de jeu.

Streamez Call the Midwife en toute sécurité avec un VPN sur jusqu’à huit connexions simultanées, vous permettant de regarder les épisodes à la maison, en déplacement ou même à l’étranger.

Caractéristiques clés :

Serveurs à haute vitesse dans 105 pays à travers le monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité

Serveurs à haute vitesse dans 105 pays à travers le monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité Jusqu’à 8 connexions simultanées

Jusqu’à 8 connexions simultanées Service client 5 étoiles avec support par chat en direct 24/7

Service client 5 étoiles avec support par chat en direct 24/7 Politique de confidentialité stricte : Aucun journal d’activité et aucun journal de connexion

Politique de confidentialité stricte : Aucun journal d’activité et aucun journal de connexion Site de support complet avec des articles de dépannage à faire soi-même, des tutoriels vidéo pratiques, et plus encore

Site de support complet avec des articles de dépannage à faire soi-même, des tutoriels vidéo pratiques, et plus encore La technologie de serveur VPN la plus avancée de l’industrie, TrustedServer, efface les données à chaque redémarrage

La technologie de serveur VPN la plus avancée de l’industrie, TrustedServer, efface les données à chaque redémarrage Notre innovant Threat Manager protège votre téléphone contre les malwares et autres applications de suivi suspectes

Notre innovant Threat Manager protège votre téléphone contre les malwares et autres applications de suivi suspectes Le protocole de nouvelle génération Lightway offre plus de vitesse, de sécurité et de fiabilité, en particulier sur mobile

Puis-je utiliser un VPN pour regarder ‘Call the Midwife’ dans un autre pays ?

Bien que vous puissiez regarder Call the Midwife en vous connectant à un emplacement de serveur VPN dans un pays autre que le vôtre, cela peut enfreindre les conditions d’utilisation de votre service de streaming et d’ExpressVPN. ExpressVPN est un outil de sécurité et de confidentialité, et n’est pas destiné à être utilisé pour contourner les droits d’auteur. Par conception, nous ne pouvons ni voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre service VPN, donc nous devons insister pour que vous respectiez l’industrie du divertissement et honoriez toujours les conditions d’utilisation.

De quoi parle ‘Call the Midwife’ ?

Call the Midwife relate les vies des sages-femmes et des religieuses de Nonnatus House dans l’East End de Londres. Dans un monde en rapide évolution, elles font face aux pressions du monde qui les entoure et aux problèmes médicaux du district de Poplar à Londres. Un drame d’époque, chaque saison de la série suit une année différente et aborde différents thèmes sociaux qui ont marqué l’époque.

Rôles de la saison 13 de ‘Call the Midwife’

Jenny Agutter dans le rôle de Sœur Julienne, Sœur responsable à Nonnatus House

dans le rôle de Sœur Julienne, Sœur responsable à Nonnatus House Judy Parfitt dans le rôle de Sœur Monica Joan, infirmière et sage-femme à la retraite

dans le rôle de Sœur Monica Joan, infirmière et sage-femme à la retraite Helen George dans le rôle de l’infirmière Beatrix “Trixie” Franklin (plus tard Lady Aylward), infirmière principale et sage-femme

dans le rôle de l’infirmière Beatrix “Trixie” Franklin (plus tard Lady Aylward), infirmière principale et sage-femme Laura Main dans le rôle de Shelagh Turner (anciennement Sœur Bernadette), sœur responsable et gestionnaire de cabinet, à la chirurgie

dans le rôle de Shelagh Turner (anciennement Sœur Bernadette), sœur responsable et gestionnaire de cabinet, à la chirurgie Stephen McGann dans le rôle du Dr. Patrick Turner, médecin généraliste, responsable clinique

dans le rôle du Dr. Patrick Turner, médecin généraliste, responsable clinique Cliff Parisi dans le rôle de Fred Buckle, commerçant et gardien de Nonnatus House

dans le rôle de Fred Buckle, commerçant et gardien de Nonnatus House Max Macmillan dans le rôle de Timothy Turner, interne en médecine

dans le rôle de Timothy Turner, interne en médecine Linda Bassett dans le rôle de l’infirmière Phyllis Crane, infirmière adjointe principale

dans le rôle de l’infirmière Phyllis Crane, infirmière adjointe principale Annabelle Apsion dans le rôle de Violet Gee (plus tard Mme Buckle), mercière, membre du conseil municipal de Tower Hamlets

dans le rôle de Violet Gee (plus tard Mme Buckle), mercière, membre du conseil municipal de Tower Hamlets Daniel Laurie dans le rôle de Reggie Jackson

dans le rôle de Reggie Jackson Georgie Glen dans le rôle de Millicent Higgins, secrétaire à la chirurgie

dans le rôle de Millicent Higgins, secrétaire à la chirurgie Zephryn Taitte dans le rôle de Cyril Robinson, assistant social stagiaire

dans le rôle de Cyril Robinson, assistant social stagiaire Olly Rix dans le rôle de Matthew Aylward (plus tard Lord Aylward), propriétaire foncier, propriétaire de Nonnatus House

dans le rôle de Matthew Aylward (plus tard Lord Aylward), propriétaire foncier, propriétaire de Nonnatus House Megan Cusack dans le rôle de l’infirmière Ann “Nancy” Corrigan, infirmière et sage-femme

dans le rôle de l’infirmière Ann “Nancy” Corrigan, infirmière et sage-femme Rebecca Gethings dans le rôle de Sœur Veronica, visiteuse sanitaire

dans le rôle de Sœur Veronica, visiteuse sanitaire Renee Bailey dans le rôle de Joyce Highland (anciennement Claudine Warren), infirmière et sage-femme

dans le rôle de Joyce Highland (anciennement Claudine Warren), infirmière et sage-femme Natalie Quarry dans le rôle de Rosalind Clifford, infirmière et sage-femme

EXPRESSVPN EST UN SERVICE VPN QUI N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ COMME MOYEN DE CONTOURNEMENT DU DROIT D’AUTEUR. VEUILLEZ LIRE LES CONDITIONS DE SERVICE D’EXPRESSVPN ET LES CONDITIONS D’UTILISATION DE VOTRE FOURNISSEUR DE CONTENU POUR PLUS DE DÉTAILS.