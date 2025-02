Où regarder Station 19 en 2025

Où regarder ‘Station 19’ en ligne aux États-Unis

Regardez Station 19 avec un VPN pour contourner les restrictions de limitation sur votre réseau, y compris dans les écoles et les bureaux, et diffusez l’émission en HD ultra-rapide de n’importe où. Voici toutes les façons de regarder la série en ligne.

Hulu

Prix : À partir de 8 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de sept jours

Hulu propose quelques façons de regarder Station 19. Les épisodes de la nouvelle saison sont diffusés sur Hulu + Live TV en même temps qu’ils sont diffusés sur ABC et sont disponibles le lendemain sur Hulu régulier. Vous devrez peut-être fournir une adresse et une carte de crédit américaines valides lors de l’inscription. Les Américains regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur aux États-Unis.

Où regarder ‘Station 19’ hors des États-Unis (y compris en France)

Disney Plus

Prix : À partir de 5.99EUR/mois

Essai gratuit : Aucun

Les sept saisons sont disponibles en intégralité en streaming sur Disney Plus en VF. Si vous utilisez ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur là où vous vous trouvez pour un streaming fluide et sécurisé.

Diffusez ‘Station 19’ en 3 étapes faciles

Inscrivez-vous à ExpressVPN et à son service ultra-rapide Connectez-vous à n’importe quel emplacement de serveur VPN dans 105 pays. Commencez à diffuser et profitez !

Pourquoi vous avez besoin d’ExpressVPN pour le streaming

Un VPN premium comme ExpressVPN est le moyen idéal pour diffuser vos émissions préférées en toute sécurité. Non seulement ExpressVPN offre des serveurs à grande vitesse dans 105 pays à travers le monde, optimisés pour le streaming et la sécurité, mais avec un VPN, vous pouvez diffuser sur vos appareils et même sur vos smart TV et consoles de jeux.

Diffusez en toute sécurité Station 19 avec un VPN sur jusqu’à huit connexions simultanées, vous permettant de regarder les épisodes chez vous, en déplacement ou même à l’étranger.

Caractéristiques principales :

Serveurs à grande vitesse dans 105 pays à travers le monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité

Puis-je utiliser un VPN pour regarder ‘Station 19’ dans un autre pays ?

Bien que vous puissiez regarder Station 19 en vous connectant à un emplacement de serveur VPN dans un pays autre que le vôtre, cela peut enfreindre les conditions d’utilisation de votre service de streaming et d’ExpressVPN. ExpressVPN est un outil de sécurité et de confidentialité, et n’est pas destiné à être utilisé pour contourner les droits d’auteur. Par conception, nous ne pouvons ni voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre service VPN, nous devons donc insister pour que vous respectiez l’industrie du divertissement et que vous honoriez toujours les conditions d’utilisation.

De quoi parle ‘Station 19’ ?

Dérivée du succès Grey’s Anatomy, Station 19 attise le drame des plus courageux de Seattle, mêlant des sauvetages ardents à des vies personnelles passionnées à la caserne de pompiers 19. C’est là que l’action rencontre l’émotion ; sauver des vies est autant une affaire de cœur que de héroïsme.

Date de sortie de la saison 7 de ‘Station 19’

La dernière saison de Station 19 est sortie le 14 mars 2024 sur ABC. La saison comporte 10 épisodes. Il s’agit de la saison finale.

Rôles de ‘Station 19’

Jaina Lee Ortiz dans le rôle de Andy Herrera

dans le rôle de Andy Herrera Jason George dans le rôle de Ben Warren

dans le rôle de Ben Warren Grey Damon dans le rôle de Jack Gibson

dans le rôle de Jack Gibson Barrett Doss dans le rôle de Vic Hughes

dans le rôle de Vic Hughes Jay Hayden dans le rôle de Travis Montgomery

dans le rôle de Travis Montgomery Danielle Savre dans le rôle de Maya Bishop

dans le rôle de Maya Bishop Boris Kodjoe dans le rôle de Robert Sullivan

dans le rôle de Robert Sullivan Stefania Spampinato dans le rôle de Carina DeLuca

dans le rôle de Carina DeLuca Carlos Miranda dans le rôle de Theo Ruiz

dans le rôle de Theo Ruiz Josh Randall dans le rôle de Capitaine Beckett

dans le rôle de Capitaine Beckett Merle Dandridge dans le rôle de Natasha Seo-Yeon Ross

EXPRESSVPN EST UN SERVICE VPN QUI N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ COMME MOYEN DE CONTOURNEMENT DU DROIT D’AUTEUR. VEUILLEZ LIRE LES CONDITIONS DE SERVICE D’EXPRESSVPN ET LES CONDITIONS D’UTILISATION DE VOTRE FOURNISSEUR DE CONTENU POUR PLUS DE DÉTAILS.